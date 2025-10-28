ETV Bharat / state

हजारीबाग में कृत्रिम जलाशयों में अर्घ्य देने वालों की संख्या में इजाफा, छठ घाटों की तरह निभाए जाते हैं सारे नियम

मैथन डीवीसी प्रयोजना प्रमुख सुमन प्रसाद सिंह ने भी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद कहा यह पवित्रता का पर्व है. यह पर्व शांति का संदेश देता हैं. वही निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने समस्त निरसावासियों को बधाई देते हुए कहा कि छठी मइया से कामना करूंगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों में सुख समृद्धि कायम हो.

धनबाद में चार दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ का मंगलवार को उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही समापन हो गया. छठ व्रतियों ने सुबह की पहली किरणों में नदी-तालाबों के घाटों पर घंटों खड़े होकर दूध, जल और फलों से सूर्य देव को नमन किया, जिसके बाद 36 घंटे से चला आ रहा निर्जला उपवास तोड़ा.

नहाय-खाय के दूसरे दिन चावल और गुड़ से बने प्रसाद को भगवान को अर्पित करने के बाद छठ व्रती उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं. जिसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है. पर्व के तीसरे दिन तालाबों, पोखरों और नदियों में खड़े होकर छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद अपने घर लौटती हैं. पर्व के अंतिम दिन छठव्रती सुबह सुबह छठ घाट पर पहुंचती हैं और उगते हुए भगवान भास्कर को दूसरा अर्घ्य देने के बाद अपना 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त करती हैं.

वहीं शहर में छठ घाटों पर अर्घ्य देने के लिए छठव्रतियों के लिए छठ पूजा समिति की ओर से दूध का वितरण किया गया. इसके साथ ही भगवान भास्कर को दूसरा अर्घ्य देकर घर लौट रहे छठव्रतियों के लिए शरबत और पानी की व्यवस्था की गई. बिहार और झारखंड में छठ पर्व का विशेष महत्व है. बिहार और झारखंड के लगभग हर घर में छठ पर्व पूरी आस्था और भक्ति के साथ मनाया जाता है. साथ ही छठ में शुद्धता का भी पूरा ख्याल रखा जाता है. चार दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है.

घर पर भी कृत्रिम जलाशय बनाकर अर्घ्य देने वालों की संख्या में इजाफा देखा गया है. अत्यधिक संख्या में सनातनी अब अपने घरों में भी अर्घ्य देने कि परंपरा कि शुरुआत कर रहे हैं. लोगों का मानना है कि तालाब घाटों पर अत्यधिक भीड़ होने की वजह से यह व्यवस्था की गई है. घर पर ही कृत्रिम जलाशय बनाया जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है. इसके बाद वो सारे नियम जो तालाब और नदी में होते हैं वह घर में भी पूरे कर लिए जाते हैं. परिवार के लोग बड़े उत्साह उमंग के साथ अर्घ्य देते हैं.

हजारीबाग/धनबाद/जामताड़ा/रामगढ़/गोड्डा/कोडरमा : लोक आस्था के महापर्व छठ के अंतिम दिन छठव्रतियों ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर इस महापर्व का समापन किया. बड़ी संख्या में छठव्रती उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए हजारीबाग के विभिन्न छठ घाटों पर पहुंचे थे. घर, तालाबों और पोखरों के पानी में डुबकी लगाने के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया. सभी ने अपने और अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की.

जामताड़ा में चार दिनों तक पूरे नेक नियम और निष्ठा के साथ मनाया जाने वाला लोक आस्था का महान पर्व छठ जामताड़ा में काफी हर्षोल्लास वातावरण में उदयमान सूर्य भगवान भगवान के अर्ध्य देने के साथ संपन्न हुआ. स्वच्छता का प्रतीक सूर्य उपासना का इस महान पवित्र माने जाने वाले छठ पर्व को लेकर अजय नदी सत सालघाट सूर्य मंदिर सहित जिला के सभी छठ घाटों में आस्था का जन‌सैलाब उमड़ पड़ा. यहां छठ व्रतियों ने उदयमान सूर्य भगवान का अर्ध्य दिया और आराधना कर समाज के लिए सुख समृद्धि की कामना की.

छठ घाटों में उत्साह का माहौल

अजय नदी पर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखा गया. सुबह से ही आतिशबाजी से वातावरण गूंज उठा. श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ छठ पर्व को मनाया. इस छठ पर्व को अपने उत्साह में कहीं कमी नहीं होने दी. काफी धूमधाम के साथ छठ पर्व मनाया गया तो वही छठ मैईया के गीत से धुन से वातावरण भक्तिमय में बना रहा.

रामगढ़ में दिखे पुख्ता इतंजाम

रामगढ़ के विभिन्‍न छठ घाट और तालाबों के किनारे छठ पूजा का उत्‍साह देखते बना. श्रद्धालु छठ माता के गीतों को गाते हुए घाटों पर पहुंचे. इस दौरान व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया. प्रशासन के साथ ही स्‍थानीय पूजा समितियों की ओर से व्‍यापक इंतजाम किए गए थे. जिले के लगभग सभी छठ घाटों पर भी व्रतियों व श्रद्धालुओं की सुविधा के व्‍यापक प्रबंध किए गए थे.

रामगढ़ में भगवान सूर्य को नमन करते लोग (Etv Bharat)

छठ पूजा के दौरान चक्रवर्ती तूफान का असर देखने को मिला. बादलों के बीच भगवान भास्कर काफी देर के बाद दिखाई दिए. जिसके बाद व्रतियों और श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ दिया.

गोड्डा में छठ घाटों पर नही थी पैर रखने की जगह

गोड्डा में लोक आस्था का पर्व छठ उदियामान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही संपन्न हुआ. अहले सुबह से ही व्रती छठ घाट पहुंचने लगे थे. नगर परिषद व पूजा समिति द्वारा सड़कों पर जल छिड़काव के साथ ही साफ सफाई का विशेष ख्याल रख रहे थे. वही लाइटिंग की व्यवस्था देखते ही बन रही थी. जगमग रोशनी में शहर की हर गली अद्भुत नजारा प्रस्तुत कर रही थी. कुछ ऐसा ही नजारा ग्रामीण क्षेत्र के नदी और घाटों मे भी देखने को मिला.

गोड्डा में छठ घाटों पर नही थी पैर रखने की जगह (Etv Bharat)

यहां गोड्डा जिला मुख्यालय की बात करें तो काझिया नदी मेंकझिया नदी सर्वाधिक छठ व्रती अर्घ्य के लिए पहुंचे, हालांकि नदी में कम मात्रा में पानी था. इस दौरान छठ पूजा समिति द्वारा नदी, श्रद्धालु के लिए विशेष सेवा केंद्र के माध्यम से सेवा उपलब्ध कराई जा रही थी. वही कचहरी तालाब, मुलर्स टैंक, शिवपुर में सुबह से ही बड़ी संख्या आस्था का सैलाब उमड़ रहा था.

कोडरमा में छठ व्रतियों में गजब का जोश

कोडरमा में छठ घाट को छठ व्रतियों के लिए काफी अच्छे तरीके से सजाया गया था. आकर्षक लाइटिंग और छठ के गीतों से पूरा छठ घाट गुंजायमान दिखा. बता दें कि छठव्रतियों के लिए पूजा समिति की ओर से नींबू पानी और शरबत की व्यवस्था की गई थी ताकि निर्जला व्रत को समाप्त कर सके. वही छठ घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए दूध का भी वितरण किया गया.

कोडरमा में छठ व्रतियों में गजब का जोश (Etv Bharat)

छठव्रती, घाटों पर पहुंचकर पानी में डूबकी लगाकर भगवान भास्कर की आराधना में लीन दिखी और जैसे ही भगवान भास्कर का उदय हुआ, उन्हें दूसरा अर्घ देकर अपने और अपने परिवार की सुख:समृद्धि की कामना की. बिहार और झारखंड में पूरी आस्था और भक्ति के साथ छठ पर्व मनाया जाता हैं. छठ पर्व ही एक ऐसा मौका होता हैं, जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलते हैं. लोगों ने पूरी आस्था और भक्ति से भगवान भास्कर को अर्घ दिया और अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की.

