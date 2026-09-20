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जेल की दीवारों के बीच गूंजे सोहर, नवजात की छठियारी में छलकी ममता और इंसानियत

जेल में नवजात के जन्म पर मां और जेल अधिकारी ( Etv Bharat )

रांचीः लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, हजारीबाग में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने जेल की कठोर दीवारों के बीच भी ममता, अपनापन और मानवीय संवेदनाओं की गर्माहट महसूस करा दी. एक महिला बंदी के नवजात शिशु के जन्म के छठे दिन कारा प्रशासन और साथी महिला बंदियों ने मिलकर पूरे पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ छठियारी पूजन का आयोजन किया.

हर तरफ सजावट

अपने एक गुनाह की वजह से जेल की दीवारों के बीच रहने को मजबूर एक महिला को मां बनने के बाद जेल में भी अपनेपन का एहसास दिलाया गया. महिला बंदी के नवजात शिशु के जन्म के छठे दिन जेल प्रशासन और साथी महिला बंदियों ने मिलकर पूरे पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ छठियारी पूजन का आयोजन किया. इस दौरान महिला वार्ड को फूलों और रंग-बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया. कुछ देर के लिए जेल का माहौल ऐसा हो गया, मानो किसी घर में बच्चे के जन्म की खुशी मनाई जा रही हो. साथी महिला बंदियों ने सोहर (पारंपरिक लोकगीत) और मंगल गीत गाकर नवजात को आशीर्वाद दिया. गीतों की गूंज के बीच मां की आंखों में खुशी और भावुकता साफ दिखाई दे रही थी.

खीर और पूड़ी लेती महिलाएं (Etv Bharat)

खीर-पूड़ी खाकर सबने दिया आशीर्वाद

जेल में छठियारी के लिए बनने वाले पारंपरिक पकवान भी बने, जिसमे खीर-पूड़ी विशेष रूप से बनाई गई थी. इस आयोजन में कारा अधीक्षक, कारापाल और जेल प्रशासन ने भी परिवार के सदस्यों की तरह अपनी भूमिका निभाई. जच्चा और बच्चे के स्वास्थ्य की जांच कराई गई. नवजात के लिए नए कपड़े और खिलौने उपहार के रूप में दिए गए. मां और बच्चे के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की गई. खास बात यह रही कि कारा अधीक्षक और जेलर ने स्वयं विशेष भोजन परोसकर इस खुशी में अपनी भागीदारी निभाई.