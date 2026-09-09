श्री राधावल्लभ मंदिर में दिखा छठी उत्सव का अद्भुत रंग, कान्हा को पालना झुलाने के लिए उमड़े श्रद्धालु
इटावा के प्रसिद्ध वृंदावन धाम श्रीराधावल्लभ मंदिर में ठाकुर जी का छठी उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 8:59 PM IST
इटावा: शहर के प्रसिद्ध वृंदावन धाम श्रीराधावल्लभ मंदिर में बुधवार को ठाकुर जी का छठी उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस पावन अवसर पर मंदिर को फूलों और गुब्बारों से भव्य रूप से सजाया गया, साथ ही ठाकुर जी का विशेष अलौकिक श्रृंगार भी किया गया. उत्सव के दौरान लड्डू गोपाल जी के लिए एक सुंदर पालना सजाया गया, जिसमें विराजमान भगवान को भक्तों ने बारी-बारी से झुलाया. इस दौरान मंदिर परिसर बधाई गीतों और लड्डू गोपाल के जयकारों से गुंजायमान रहा.
दरअसल, श्रीराधावल्लभ मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से उत्सव की शुरुआत हुई थी. पहले दिन भगवान का 11 मन पंचामृत से अभिषेक किया गया. दूसरे दिन हर्षोल्लास के साथ नंदोत्सव मनाया गया. इसके साथ प्रतिदिन मंदिर में बधाई गीतों का सिलसिला जारी रहा. इसी क्रम में बुधवार को ठाकुर जी के छठी उत्सव की तैयारियां सुबह से ही शुरू हो गई थीं.
ठाकुर जी के चरण सेवक गोपाल प्रकाश चंद गोस्वामी ने भगवान राधावल्लभ लाल महाराज का जहां आकर्षक शृंगार किया. वहीं, लड्डू गोपाल का भी विशेष शृंगार किया. भगवान के लिए मंदिर परिसर में विशेष पालना भी डाला गया था. इस पालने को भी फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था. पालने में विराजमान लड्डू गोपाल की छवि देखते ही बन रही थी. इस दौरान विभिन्न प्रकार के खिलौनों के साथ अन्य कई प्रकार के सामान भी भक्तों ने बाल गोपाल को अर्पित किए.
वहीं, मंदिर परिसर में आयोजित विशेष भजन-कीर्तन कार्यक्रम में महिलाओं ने सोहर और पारंपरिक जन्म बधाइयां गाईं, जिन पर श्रद्धालु और बच्चे जमकर थिरकते नजर आए. उत्सव के दौरान गोपाल प्रकाश चंद गोस्वामी ने भक्तों पर फल, फूल, मेवा, टॉफ़ी और बिस्कुट की लुटाई की गई, जिसे श्रद्धालुओं ने बड़े चाव और श्रद्धाभाव से ग्रहण किया. आज ठाकुर जी की छठी के साथ ही मंदिर में चल रहा छह दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव संपन्न हो गया.
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