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श्री राधावल्लभ मंदिर में दिखा छठी उत्सव का अद्भुत रंग, कान्हा को पालना झुलाने के लिए उमड़े श्रद्धालु

ठाकुर जी का छठी उत्सव ( Photo Credit; ETV Bharat )

इटावा: शहर के प्रसिद्ध वृंदावन धाम श्रीराधावल्लभ मंदिर में बुधवार को ठाकुर जी का छठी उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस पावन अवसर पर मंदिर को फूलों और गुब्बारों से भव्य रूप से सजाया गया, साथ ही ठाकुर जी का विशेष अलौकिक श्रृंगार भी किया गया. उत्सव के दौरान लड्डू गोपाल जी के लिए एक सुंदर पालना सजाया गया, जिसमें विराजमान भगवान को भक्तों ने बारी-बारी से झुलाया. इस दौरान मंदिर परिसर बधाई गीतों और लड्डू गोपाल के जयकारों से गुंजायमान रहा. ठाकुर जी का छठी उत्सव (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, श्रीराधावल्लभ मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से उत्सव की शुरुआत हुई थी. पहले दिन भगवान का 11 मन पंचामृत से अभिषेक किया गया. दूसरे दिन हर्षोल्लास के साथ नंदोत्सव मनाया गया. इसके साथ प्रतिदिन मंदिर में बधाई गीतों का सिलसिला जारी रहा. इसी क्रम में बुधवार को ठाकुर जी के छठी उत्सव की तैयारियां सुबह से ही शुरू हो गई थीं.