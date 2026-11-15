पांच दशक से नरैया तालाब में गूंज रही छठी मैया की जयकार, चार पीढ़ियों के साथ आज भी घाट पहुंचती हैं 85 वर्षीय लखपति बाई
छत्तीसगढ़ में छठ पूजा की रौनक देखते ही बन रही है. ऐसे में आपको देते हैं लखपति बाई की जानकारी. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 10:51 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टिकरापारा स्थित नरैया तालाब में छठ महापर्व की अनूठी परंपरा पांच दशकों से जारी है. शहर के सबसे पुराने छठ घाटों में शुमार इस तालाब में हजारों छठ व्रतियों ने रविवार शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. कभी बिना घाट और बुनियादी सुविधाओं के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी के सहारे होने वाली पूजा आज भव्य आयोजन का रूप ले चुकी है. इस पांच दशक पुरानी परंपरा की साक्षी हैं 85 वर्षीय लखपति बाई दुबे, जो आज भी अपनी चार पीढ़ियों के साथ छठ पूजा करने घाट पहुंचती हैं.
टॉर्च की रोशनी में होती थी पूजा
नरैया तालाब में करीब 50 साल पहले छठ पूजा की शुरुआत के दिनों को याद करते हुए 85 वर्षीय लखपति बाई दुबे भावुक हो गईं. उन्होंने बताया कि उस समय उनके पति पुलिस विभाग में नौकरी करते थे और परिवार पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर में रहता था. वह अकेले ही बच्चों को लेकर नरैया तालाब पहुंचती थीं. शाम और सुबह घाट आने-जाने के दौरान चारों ओर घना अंधेरा रहता था. ऐसे में टॉर्च की रोशनी के सहारे पूजा के लिए पहुंचना पड़ता था. उस दौर में तालाब के किनारे पक्के घाट भी नहीं थे. पूजा के दौरान तालाब की मछलियां पानी से बाहर आ जाती थीं, ऐसे में पूजा के सूप को मछलियों से बचाना भी एक चुनौती हुआ करती थी. लखपति बाई ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि उस समय छठ पूजा करना आज की तुलना में काफी कठिन था.
चार पीढ़ियों के साथ आज भी पहुंचती हैं घाट
लखपति बाई दुबे ने बताया कि उन्होंने आज तक छठ पूजा के लिए उत्तर प्रदेश या बिहार का रुख नहीं किया. उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर ही उन्होंने कमाया, खाया और अपना पूरा जीवन बिताया है. अब इसी मिट्टी में समा जाना चाहती हैं. उन्होंने भावुक होकर कहा कि छत्तीसगढ़ से सुंदर और सुकून देने वाली जगह दुनिया में कहीं नहीं है. यही वजह है कि पांच दशक से चली आ रही इस परंपरा को वह आज भी निभा रही हैं. खास बात यह है कि अब वह अपनी चार पीढ़ियों को साथ लेकर छठ घाट पहुंचती हैं और नई पीढ़ी को भी इस परंपरा से जोड़ रही हैं.
व्रतियों ने दिया डूबते सूर्य को अर्घ्य
नरैया तालाब छठ घाट पर छठ महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला. चार दिवसीय छठ पर्व के तीसरे दिन रविवार शाम संध्या अर्घ्य का आयोजन धूमधाम से किया गया। सजे हुए घाट, आकर्षक रोशनी और व्यापक व्यवस्थाओं के बीच हजारों छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. पूरे घाट परिसर में छठी मैया के जयकारे गूंजते रहे. श्रद्धालुओं की भीड़ और भक्तिमय माहौल ने पर्व की रौनक को और बढ़ा दिया.
पांच दशक पुरानी परंपरा
नरैया तालाब छठ महापर्व आयोजन समिति के वीरेंद्र दुबे ने बताया कि तालाब में पिछले पांच दशकों से छठ पूजा की परंपरा चली आ रही है. उस दौर में जब शहर में मुख्य रूप से आमा तालाब और व्यास तालाब में छठ पूजा होती थी, तभी से नरैया तालाब में भी व्रती महिलाएं पूजा-अर्चना करती आ रही हैं. उन्होंने बताया कि हर साल आयोजन को बेहतर बनाने के लिए रायपुर नगर निगम का सहयोग मिलता है. निगम और समिति के सदस्य मिलकर घाट की साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हैं. इस बार भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वागत द्वार, लाइटिंग, टेंट और भंडारे की व्यवस्था की गई है.आयोजन समिति ने बेहतर साफ-सफाई के लिए नगर निगम प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग का आभार जताया.
उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ होगा महापर्व का समापन
छठ महापर्व के अंतिम दिन 16 नवंबर की सुबह व्रती महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगी. इसके साथ ही चार दिवसीय छठ अनुष्ठान का विधिवत समापन होगा. नरैया तालाब छठ घाट पर सुबह अर्घ्य के बाद भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा. पांच दशक पुरानी परंपरा एक बार फिर आस्था, संस्कृति और पीढ़ियों के जुड़ाव का संदेश देगी.