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पांच दशक से नरैया तालाब में गूंज रही छठी मैया की जयकार, चार पीढ़ियों के साथ आज भी घाट पहुंचती हैं 85 वर्षीय लखपति बाई

रायपुर नरैया तालाब में छठ महापर्व ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टिकरापारा स्थित नरैया तालाब में छठ महापर्व की अनूठी परंपरा पांच दशकों से जारी है. शहर के सबसे पुराने छठ घाटों में शुमार इस तालाब में हजारों छठ व्रतियों ने रविवार शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. कभी बिना घाट और बुनियादी सुविधाओं के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी के सहारे होने वाली पूजा आज भव्य आयोजन का रूप ले चुकी है. इस पांच दशक पुरानी परंपरा की साक्षी हैं 85 वर्षीय लखपति बाई दुबे, जो आज भी अपनी चार पीढ़ियों के साथ छठ पूजा करने घाट पहुंचती हैं.

टॉर्च की रोशनी में होती थी पूजा नरैया तालाब में करीब 50 साल पहले छठ पूजा की शुरुआत के दिनों को याद करते हुए 85 वर्षीय लखपति बाई दुबे भावुक हो गईं. उन्होंने बताया कि उस समय उनके पति पुलिस विभाग में नौकरी करते थे और परिवार पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर में रहता था. वह अकेले ही बच्चों को लेकर नरैया तालाब पहुंचती थीं. शाम और सुबह घाट आने-जाने के दौरान चारों ओर घना अंधेरा रहता था. ऐसे में टॉर्च की रोशनी के सहारे पूजा के लिए पहुंचना पड़ता था. उस दौर में तालाब के किनारे पक्के घाट भी नहीं थे. पूजा के दौरान तालाब की मछलियां पानी से बाहर आ जाती थीं, ऐसे में पूजा के सूप को मछलियों से बचाना भी एक चुनौती हुआ करती थी. लखपति बाई ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि उस समय छठ पूजा करना आज की तुलना में काफी कठिन था.