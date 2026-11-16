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छठ के बाद वापस लौटने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, कोटा होकर दौड़ेंगी दो स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरी डिटेल

कोटा जंक्शन से गुजरती ट्रेन ( ETV Bharat Kota )

कोटा: छठ उत्सव मनाकर लौटने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. रेलवे ने उत्तर प्रदेश से कोटा होते हुए गुजरात और महाराष्ट्र के लिए दो विशेष रेल गाड़ियां शुरू की हैं. छठ मनाने के लिए बड़ी संख्या में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अपने घर गए थे. ट्रेनों में लंबी वेटिंग को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है. इन विशेष गाड़ियों से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.