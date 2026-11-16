छठ के बाद वापस लौटने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, कोटा होकर दौड़ेंगी दो स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरी डिटेल
यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मऊ और गोरखपुर से कोटा होकर दो स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है.
Published : November 16, 2026 at 9:00 PM IST
कोटा: छठ उत्सव मनाकर लौटने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. रेलवे ने उत्तर प्रदेश से कोटा होते हुए गुजरात और महाराष्ट्र के लिए दो विशेष रेल गाड़ियां शुरू की हैं. छठ मनाने के लिए बड़ी संख्या में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अपने घर गए थे. ट्रेनों में लंबी वेटिंग को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है. इन विशेष गाड़ियों से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.
मऊ से बांद्रा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन: कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया- ट्रेन नंबर 05075 मऊ-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन की एक ट्रिप संचालित होगी. यह ट्रेन 18 नवंबर बुधवार को मऊ से रात 8.40 बजे रवाना होगी. जिसके बाद गुरुवार रात 8.15 बजे कोटा और शुक्रवार दोपहर 2 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. ट्रेन बेलथारा रोड, भटनी, देवरिया सदर, चौरी चौरा, कुसम्ही, गोरखपुर कैंट, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, बादशाह नगर, ऐशबाग, मानक नगर, कानपुर सेंट्रल, टूंडला, ईदगाह आगरा, बयाना, गंगापुर सिटी, कोटा, भवानी मंडी, रतलाम, वडोदरा, सूरत, वापी व बोरिवली स्टेशनों पर रुकेगी. ट्रेन में 4 थर्ड एसी, 8 स्लीपर व 4 सामान्य कोच होंगे.
गोरखपुर से उधना सूरत के लिए भी चलेगी स्पेशल ट्रेन: सौरभ जैन ने बताया कि इसी तरह ट्रेन नंबर 05017 गोरखपुर से सूरत के उधना तक चलेगी. यह ट्रेन 18 नवंबर गोरखपुर से सुबह 7.35 बजे रवाना होगी. मध्यरात्रि के बाद 12.50 बजे कोटा आएगी. जिसके बाद गुरुवार सुबह 11.50 बजे उधना पहुंचेगी. ट्रेन खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, बादशाहनगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, टूंडला, ईदगाह, बयाना, गंगापुर सिटी, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, नागदा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा व सूरत स्टेशन पर रुकेगी. ट्रेन में 9 स्लीपर व 9 जनरल कोच होंगे.
इसे भी पढ़ें- जैसलमेर साबरमती ट्रेन में स्लीपर की जगह AC इकोनॉमी कोच, 1 नवंबर से होंगे कई बदलाव
पढ़ें: चलती गोल्डन टेंपल मेल में गूंजी किलकारी, महिला ने दिया बच्चे को जन्म, गंगापुर सिटी में कराया गया भर्ती