ETV Bharat / state

उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व संपन्न, पूर्व संध्या पर सीएम धामी भी पहुंचे छठ घाट

पूर्वांचल समाज ने लोक आस्था के महापर्व छठ को खटीमा में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया, सीएम धामी ने सूर्य भगवान को अर्घ्य किया अर्पित

Chhath Mahaparva 2025
छठ पूजा में सीएम धामी (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 28, 2025 at 7:45 AM IST

|

Updated : October 28, 2025 at 8:25 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

खटीमा: हर वर्ष की भांति खटीमा के संजय रेलवे पार्क स्थित छठ घाट पर पूर्वांचल समाज द्वारा हर्षोल्लास पूर्वक छठ महापर्व मनाया गया. सोमवार को शाम के समय खटीमा नगर स्थित छठ घाट पर सैकड़ों की संख्या में पूर्वांचल समाज की व्रती महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में फल पकवान एवं पूजा सामग्री के साथ पहुंच सूर्य भगवान व छठ मैया की उपासना कर डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया. साथ ही सूर्य भगवान से परिवार की सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु की कामना की. उसके बाद मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन हुआ.

पूर्वांचल समाज ने धूमधाम से मनाया छठ महापर्व: सोमवार को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संजय रेलवे पार्क पहुंच सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया. साथ ही सभी पूर्वांचल समाज की महिलाओं सहित अन्य सभी वर्गों के लोगों को लोक महापर्व छठ की शुभकामनाएं दी. सीएम धामी ने भगवान सूर्य एवं छठ मैया से इस लोक पर्व में सभी की सुख समृद्धि की कामना की.

36 घंटे का निर्जला व्रत हुआ संपन्न: पूर्वांचल समाज के महापर्व छठ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने परिवार सहित छठ घाट में पहुंच डूबते सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया. साथ ही छठी मैया की पूजा अर्चना कर संतान प्राप्ति बच्चों व पति की दीर्घायु सुख समृद्धि कल्याण की कामना की. पारंपरिक वेशभूषा में छठ घाट में उतर कर सूर्य भगवान को आस्था व उल्लास पूर्वक अर्ध्य दिया गया. पूर्वांचल समाज के अलावा सर्व समाज ने महापर्व छठ में पहुंच आस्था के संगम में अपनी सहभागिता प्रस्तुत की. आस्था के इस महापर्व में पूर्वांचल समाज की महिलाए 36 घंटे का निर्जला व्रत रख डूबते एवं उगते सूर्य को अर्घ्य दे इसका समापन करती हैं.

सीएम धामी छठ महापर्व में शामिल हुए: खटीमा में संजय रेलवे पार्क, मेलाघाट, 22 पुल, नौसर, दिया सहित विभिन्न स्थानों में पूर्वांचल समाज द्वारा इस पर्व को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया. वहीं खटीमा के नगर स्थित छठ महोत्सव में पहुंचे सीएम धामी का पूर्वांचल सेवा समिति ने माल्यार्पण अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत, अभिनंदन किया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि-

छठ महापर्व सामाजिक समरसता का लोक महापर्व है. धार्मिक आस्था प्रकृति पर आधारित इस पर्व पर महिलाएं बहनें निर्जला व्रत रख इस पर्व को धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से मनाती हैं. सर्व समाज की प्रदेश भर में छठ महापर्व में सहभागिता रहती है. हम भगवान सूर्य एवं छठ मैया से सभी को सुख वैभव के साथ अपना आशीर्वाद देने की कामना करते हैं.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड-

सीएम धामी बोले- बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार: इसके साथ ही सीएम धामी ने बिहार चुनाव के बारे में कहा कि-

देश भर में होने वाले चुनाव में देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी आस्था व्यक्त कर रही है. साथ ही बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए की सरकार को चुन डबल इंजन की सरकार को चुनने जा रही है. हमने स्वयं बिहार दौरे के दौरान वहां की जनता में एनडीए के प्रति उस रुझान को देखा है. निश्चित ही बिहार में एनडीए की सरकार एक बार फिर बनने जा रही है.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड-

धार्मिक पर्यटन बढ़ने पर जताई खुशी: वहीं इसके अलावा उत्तराखंड में पर्यटकों की लगातार बढ़ोत्तरी पर सीएम धामी ने खुशी का इजहार किया. शीत कालीन यात्रा के लिए धार्मिक पर्यटन में देश भर के पर्यटकों के रुझान को देखते हुए आगे अन्य धार्मिक व अन्य पर्यटन यात्राओं को बढ़ाने और यात्रा सुविधाओं सहित पर्यटकों की सुरक्षा आदि पर विशेष ध्यान दिए जाने की सीएम धामी ने बात कही.

Chhath Mahaparva 2025
खटीमा में आस्था का महापर्व छठ (Photo- ETV Bharat)
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में छठ पूजा, ढलते सूर्य को अर्घ्य देने उमड़ा हुजूम, 36 घंटे निर्जला व्रत के बाद तोड़ेंगी व्रत
Last Updated : October 28, 2025 at 8:25 AM IST

TAGGED:

OFFERING TO RISING SUN
KHATIMA CHHATH CELEBRATION
CM DHAMI IN CHHATH PUJA
छठ महापर्व 2025
CHHATH MAHAPARVA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.