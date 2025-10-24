ETV Bharat / state

NCR के 39 से अधिक स्टेशनों पर बज रहे छठ गीत, 28 अक्टूबर से चलेंगी 6000 से अधिक स्पेशल ट्रेन

प्रयागराज : लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सहज यात्रा के लिए विशेष तैयारियां की हैं. छठ पूजा के दौरान रेलवे ने स्टेशनों को न केवल सुसज्जित किया है, बल्कि पहली बार एक अनोखा सांस्कृतिक प्रयोग भी किया है. स्टेशन पर अनाउंसमेंट के दौरान छठ के लोकगीत गूंज रहे हैं.

मंगीला हम वरदान हे गंगा मइया, कांच ही बांस के बहंगिया, पहिले पहिल हम कईनी छठ के बरतिया...जैसे पारंपरिक गीत प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडलों के 39 से अधिक स्टेशनों पर सुनाई दे रहे हैं. इन गीतों से यात्रियों को न केवल अपनापन महसूस हो रहा है, बल्कि वे बिहार और पूर्वांचल की सोंधी संस्कृति से भी जुड़ाव महसूस कर रहे हैं.

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज मंडल के अलीगढ़, इटावा, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, विंध्याचल, टुंडला, नैनी, मानिकपुर, चुनार और प्रयागराज जंक्शन जैसे स्टेशनों के अलावा झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर, चित्रकूट, खजुराहो, उरई, छतरपुर और आगरा मंडल के आगरा कैंट, राजा की मंडी, मथुरा और धौलपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भी छठ गीतों की गूंज सुनी जा सकती है.

6181 स्पेशल ट्रेनें चल रहीं : त्योहारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 28 अक्टूबर से नवंबर के दौरान 6181 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य यात्रियों को समय पर उनके कार्यस्थलों तक पहुंचाना है. उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि त्योहारों के इस मौसम में कुल 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही हैं. नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, उधना, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु सहित प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं.

बढ़ती भीड़ को देखते हुए नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जा रहे हैं. बिहार के पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, समस्तीपुर, बरौनी तथा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बलिया और बनारस जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ये सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (ATVM), पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटर और मोबाइल अनरिजर्व्ड टिकटिंग (m-UTS) जैसी सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है.

सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया है. प्रमुख स्टेशनों पर यात्री सहायता बूथ, सूचना काउंटर, कतार प्रबंधन प्रणाली और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को और सशक्त किया गया है. रेल भवन, जोनल और मंडल स्तर पर समर्पित वार रूम 24 घंटे कार्यरत हैं, ताकि संचालन की निगरानी वास्तविक समय में हो सके और यात्रियों की किसी भी जरूरत पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.