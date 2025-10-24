NCR के 39 से अधिक स्टेशनों पर बज रहे छठ गीत, 28 अक्टूबर से चलेंगी 6000 से अधिक स्पेशल ट्रेन
यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े स्टेशनों पर वेटिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां यात्री आराम से अपनी ट्रेनों का इंतजार कर सकते हैं.
प्रयागराज : लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सहज यात्रा के लिए विशेष तैयारियां की हैं. छठ पूजा के दौरान रेलवे ने स्टेशनों को न केवल सुसज्जित किया है, बल्कि पहली बार एक अनोखा सांस्कृतिक प्रयोग भी किया है. स्टेशन पर अनाउंसमेंट के दौरान छठ के लोकगीत गूंज रहे हैं.
मंगीला हम वरदान हे गंगा मइया, कांच ही बांस के बहंगिया, पहिले पहिल हम कईनी छठ के बरतिया...जैसे पारंपरिक गीत प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडलों के 39 से अधिक स्टेशनों पर सुनाई दे रहे हैं. इन गीतों से यात्रियों को न केवल अपनापन महसूस हो रहा है, बल्कि वे बिहार और पूर्वांचल की सोंधी संस्कृति से भी जुड़ाव महसूस कर रहे हैं.
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज मंडल के अलीगढ़, इटावा, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, विंध्याचल, टुंडला, नैनी, मानिकपुर, चुनार और प्रयागराज जंक्शन जैसे स्टेशनों के अलावा झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर, चित्रकूट, खजुराहो, उरई, छतरपुर और आगरा मंडल के आगरा कैंट, राजा की मंडी, मथुरा और धौलपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भी छठ गीतों की गूंज सुनी जा सकती है.
6181 स्पेशल ट्रेनें चल रहीं : त्योहारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 28 अक्टूबर से नवंबर के दौरान 6181 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य यात्रियों को समय पर उनके कार्यस्थलों तक पहुंचाना है. उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि त्योहारों के इस मौसम में कुल 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही हैं. नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, उधना, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु सहित प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं.
बढ़ती भीड़ को देखते हुए नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जा रहे हैं. बिहार के पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, समस्तीपुर, बरौनी तथा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बलिया और बनारस जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ये सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (ATVM), पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटर और मोबाइल अनरिजर्व्ड टिकटिंग (m-UTS) जैसी सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है.
सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया है. प्रमुख स्टेशनों पर यात्री सहायता बूथ, सूचना काउंटर, कतार प्रबंधन प्रणाली और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को और सशक्त किया गया है. रेल भवन, जोनल और मंडल स्तर पर समर्पित वार रूम 24 घंटे कार्यरत हैं, ताकि संचालन की निगरानी वास्तविक समय में हो सके और यात्रियों की किसी भी जरूरत पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.
छठ पर्व पर रेल यात्रियों का विशेष ख्याल: पूर्वोत्तर रेलवे पूजा स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से छठ पर्व पर रेल यात्रियों की यात्रा को सुगम बना रहा है.यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुसार रिकॉर्ड संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं. छठ पर्व पर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए 25 अक्टूबर को वाराणसी मंडल से 6 पूजा विशेष गाड़ियां चलायी जाएंगी.
1. प्रत्येक शनिवार को रांची से चलने वाली विशेष गाड़ी सं-08629 रांची-गोरखपुर विशेष गाड़ी 25 अक्टूबर 2025 को रांची से 6:50 बजे वाया भटनी, देवरिया सदर, गोरखपुर चलाई जाएगी.
2. प्रत्येक शनिवार को कोलकाता से चलने वाली विशेष गाड़ी सं-05059 कोलकाता-लालकुआं विशेष गाड़ी 25 अक्टूबर 2025 को कोलकाता से 05:00 बजे वाया छपरा, सीवान, थावे, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बुढवल, सीतापुर, लखीमपुर, मैलानी, पीलीभीत, भोजीपुरा चलाई जाएगी.
3. प्रत्येक शनिवार को गोरखपुर से चलने वाली गाड़ी सं-03528 गोरखपुर-आसनसोल विशेष गाड़ी 25 अक्टूबर, 2025 को गोरखपुर से 06:30 बजे वाया गोरखपुर, देवरिया सदर, भटनी, सीवान, छपरा चलाई जाएगी.
4. प्रत्येक शनिवार को आसनसोल से चलने वाली गाड़ी सं-05055 आसनसोल-बढ़नी विशेष गाड़ी 25 अक्टूबर, 2025 को आसनसोल से 16:00 बजे वाया कप्तानगंज, गोरखपुर, आनंदनगर, सिद्धार्थनगर चलाई जाएगी.
5. प्रतिदिन पटना से चलने वाली गाड़ी सं-03215 पटना-थावे विशेष गाड़ी 25,अक्टूबर,2025 को पटना से 12:10 बजे वाया मसरख, दिघवा दुबौली, सिधवालिया, गोपालगंज चलाई जाएगी.
6. प्रतिदिन थावे से चलने वाली गाड़ी सं-03216 थावे-पटना विशेष गाड़ी 25,अक्टूबर,2025 को थावे से 18:25 बजे वाया गोपालगंज, सिधवलिया, दिघवा दुबौली, मसरख चलाई जाएगी.
रेलवे स्टेशन पर दी जा रहीं सुविधाएं: जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया क,छठ पर्व पर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए वाराणसी मंडल के छपरा और बनारस रेलवे स्टेशनों पर अस्थाई यात्री आश्रय स्थल तथा पैसेंजर होल्डिंग एरिया बनाये गये हैं.
यहां यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं बिजली, पंखों, शुद्ध पेय जल, मोबाइल चार्जिंग, मोबाइल यूटीएस टिकटिंग, प्राथिमक चिकित्सा, गाड़ियों की जानकारी तथा आवश्यक सूचनाओं की जानकारी के लिए अनाउंसमेंट स्पीकर्स और वीडियो पैनल्स की व्यवस्था की गयी है. सर्कुलेटिंग एरिया को वाहन फ्री रखने के लिए इंतजाम किये गए हैं. इससे त्यौहारों के समय यात्रियों का आवागमन आसान होगा.
