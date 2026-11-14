छठ गीतों में आस्था, परंपरा और बदलते समाज की तस्वीर, भगवान सूर्य और छठी मईया के प्रति अटूट आस्था और समर्पण की झलक
Chhath Puja 2026: छठ गीत केवल देवी-देवताओं की आराधना तक सीमित नहीं, बल्कि आम लोगों की इच्छाओं और सामाजिक जीवन को भी दर्शाती हैं. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 14, 2026 at 8:24 PM IST
पटना: छठ महापर्व का जिक्र हो और छठ के पारंपरिक गीतों की बात न हो, ऐसा संभव नहीं है. छठ पूजा और लोकगीतों का रिश्ता बेहद गहरा है. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के दौरान घरों से लेकर घाटों तक छठ गीतों की गूंज सुनाई देती है. इन गीतों में जहां भगवान सूर्य और छठी मईया के प्रति अटूट आस्था और समर्पण झलकता है, वहीं पारिवारिक रिश्तों, लोक परंपराओं, सामाजिक सरोकारों और बदलते समय की तस्वीर भी दिखाई देती है.
पारंपरिक लोकगीतों की अलग पहचान और मिठास
आधुनिक दौर में छठ को लेकर कई नए गीत भी बनाए और रिलीज किए जा रहे हैं, लेकिन पारंपरिक लोकगीतों की अपनी अलग पहचान और मिठास है. पीढ़ियों से गाए जा रहे इन गीतों की लोकप्रियता आज भी बरकरार है.
लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव ने छठ पर्व के अलग-अलग भावों और परंपराओं को समेटते हुए पांच गीत सुनाए. इनमें तीन पारंपरिक लोकगीत हैं, जबकि दो उनके अपने गीत हैं. इन गीतों के जरिए उन्होंने छठ की आस्था के साथ-साथ समाज में आ रहे बदलावों और रिश्तों के भावनात्मक पक्ष को भी सामने रखा.
केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव, झांके झुके..
छठ के पारंपरिक गीतों में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है. मनीषा श्रीवास्तव ने पहला लोकगीत 'केरवा के पात पर उगेले सूरज देव, झांके झुके' सुनाया. इस गीत में छठ महापर्व के सबसे महत्वपूर्ण क्षण यानी भगवान सूर्य की आराधना और अर्घ्य देने की परंपरा का सुंदर चित्रण मिलता है.
छठ के दौरान बांस के सूप में फल, ठेकुआ और अन्य पूजन सामग्री सजाकर व्रती भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं. केरवा यानी केले के पौधे और उसके पत्तों का छठ पूजा में विशेष स्थान है. लोकगीत में प्रकृति के इसी जुड़ाव और सूर्य देव के प्रति श्रद्धा का भाव दिखाई देता है.
इस गीत की खासियत यह है कि इसमें छठ की पारंपरिक पूजा पद्धति, प्रकृति और लोकजीवन एक साथ नजर आते हैं. यही वजह है कि इस तरह के गीत पीढ़ियों से छठ के अवसर पर घरों और घाटों पर गूंजते रहे हैं.
कोपी-कोपी बोलेले सूरज देव, सुनीं ए सेवक लोग..
दूसरा पारंपरिक लोकगीत छठ घाट की स्वच्छता और पवित्रता से जुड़ा है. गीत के बोल हैं, 'कोपी-कोपी बोलेले सूरज देव, सुनीं ए सेवक लोग. मोरा घाटे दुभिया जनम कइले, मकड़ी बसेरा लिहले'. इसके बाद छठी मइया से जुड़ी पंक्तियां आती हैं, 'कोपी-कोपी बोलेले छठी माता, सुनीं ए सेवक लोग. मोरा घाटे दूभिया छिलाई देहू, मकड़ी बहारी देहू'.
इस लोकगीत में छठ घाट की सफाई को लेकर भगवान सूर्य और छठी मइया की नाराजगी का भाव व्यक्त किया गया है. गीत के माध्यम से व्रतियों और श्रद्धालुओं को घाट की स्वच्छता का संदेश मिलता है. दूब घास और मकड़ी के जाले से घाट को मुक्त करने की बात कही जाती है.
यह गीत बताता है कि छठ पूजा में केवल पूजा सामग्री और विधि-विधान ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि पूजा स्थल की साफ-सफाई भी उतनी ही जरूरी है. इस तरह लोकगीत मनोरंजन के साथ सामाजिक जिम्मेदारी और स्वच्छता का संदेश भी देते हैं.
छठी माई दिहली हीरा जइसन बेटी..
मनीषा श्रीवास्तव का अपना गीत छठ पर्व के दौरान बेटी के जन्म और उसके प्रति मां के स्नेह को अभिव्यक्त करता है. गीत की पंक्तियां हैं, 'छठी माई दिहली हीरा जइसन बेटी, अशो जोरे-जोरे कोसी भरवाएब ननदो'. इसमें बेटी को हीरे के समान अनमोल बताया गया है. छठी मइया की कृपा से बेटी की प्राप्ति को सौभाग्य और खुशी के रूप में प्रस्तुत किया गया है.
गीत में कोसी भरने की परंपरा के जरिए मां की श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव भी सामने आता है. छठ में कोसी भरना एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है, जिसे कई व्रती संतान की प्राप्ति, संतान की सुख-समृद्धि और मनोकामना पूरी होने के बाद श्रद्धापूर्वक निभाते हैं.
इस गीत के माध्यम से बेटी के महत्व को भी रेखांकित किया गया है. ऐसे समय में जब समाज में बेटियों की बराबरी और उनके सम्मान की बात हो रही है, गीत का भाव यह संदेश देता है कि बेटी किसी हीरे से कम नहीं है.
अशो नाहीं करबो बरतिया, बबुआ दिहले बिसराय..
इस गीत में मां के अकेलेपन का दर्द मनीषा श्रीवास्तव का इस साल रिलीज हुआ नया छठ गीत 'अशो नाहीं करबो बरतिया, बबुआ दिहले बिसराय' बाकी गीतों से अलग सामाजिक और भावनात्मक विषय को उठाता है. इस गीत में उस मां का दर्द है, जो कभी संतान की कामना और उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए छठ का कठिन व्रत करती है.
वह छठी मइया से अपने बच्चों की खुशहाली, लंबी उम्र और तरक्की की प्रार्थना करती है. लेकिन समय के साथ जब वही बच्चे बड़े होते हैं, अच्छी नौकरी और बेहतर जीवन की तलाश में दूसरे शहरों या विदेशों में बस जाते हैं, तो वे अपनी मां और घर की परंपराओं से दूर होते चले जाते हैं. स्थिति ऐसी हो जाती है कि छठ जैसा बड़ा पारिवारिक और धार्मिक पर्व भी मां को अकेले ही मनाना पड़ता है.
गीत की पंक्ति 'अशो नाहीं करबो बरतिया, बबुआ दिहले बिसराय' इसी पीड़ा को बयां करती है. यह गीत केवल छठ व्रत से दूरी की बात नहीं करता, बल्कि बदलते पारिवारिक रिश्तों, पलायन, बुजुर्ग माता-पिता के अकेलेपन और नई पीढ़ी के साथ कमजोर होते भावनात्मक जुड़ाव की ओर भी ध्यान खींचता है.आधुनिक समाज की इस सच्चाई को छठ जैसे पारंपरिक पर्व के माध्यम से सामने लाना इस गीत को खास बनाता है.
रुनुकी-झुनुकी बेटी मांगीला, पढ़ल पंडितवा दामाद हे छठी मइया...
पांचवां गीत छठ के पारंपरिक लोकगीतों में शामिल है. 'रुनुकी-झुनुकी बेटी मांगीला, पढ़ल पंडितवा दामाद हे छठी मइया' के बोल में एक परिवार की खुशियों और सामाजिक आकांक्षाओं का भाव छिपा है. इस गीत में छठी मइया से सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी के साथ पढ़ा-लिखा योग्य दामाद मिलने की कामना की गई है.
पारंपरिक समाज में बेटी के विवाह और उसके अच्छे भविष्य को लेकर माता-पिता की जो इच्छाएं रही हैं, वे इस गीत में सहज रूप से व्यक्त होती हैं. इसमें बेटी के जन्म से लेकर उसके सुखद वैवाहिक जीवन तक की कल्पना दिखाई देती है.
छठ के लोकगीतों की खासियत भी यही है कि वे केवल देवी-देवताओं की आराधना तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आम लोगों की इच्छाओं, परिवार की खुशियों और सामाजिक जीवन को भी अपने भीतर समेटे रहते हैं.छठ के ये पांच गीत इस महापर्व के अलग-अलग रंगों को सामने लाते हैं.
छठ गीतों की सुंदरता
छठ के गीत सिर्फ भगवान की आराधना तक ही सीमित नहीं है बल्कि इनका अपना व्यापक जगत है. किसी गीत में सूर्य देव के प्रति श्रद्धा है, कहीं घाट की स्वच्छता का संदेश, कहीं बेटी के जन्म की खुशी है तो कहीं मां के अकेलेपन और बदलते पारिवारिक रिश्तों की कसक.
पारंपरिक लोकगीतों की विरासत और नए दौर के गीतों में सामाजिक मुद्दों को जगह देने की कोशिश छठ की सांस्कृतिक परंपरा को लगातार आगे बढ़ा रही है. यही वजह है कि नए गीतों के आने के बावजूद पारंपरिक छठ गीतों की लोकप्रियता कम नहीं हुई है. ये गीत केवल पर्व के माहौल को भक्तिमय नहीं बनाते, बल्कि बिहार की लोक संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और समाज की बदलती तस्वीर को भी सुरों में पिरोकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं.
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