ETV Bharat / state

छठ गीतों में आस्था, परंपरा और बदलते समाज की तस्वीर, भगवान सूर्य और छठी मईया के प्रति अटूट आस्था और समर्पण की झलक

लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव ( ETV Bharat )

पटना: छठ महापर्व का जिक्र हो और छठ के पारंपरिक गीतों की बात न हो, ऐसा संभव नहीं है. छठ पूजा और लोकगीतों का रिश्ता बेहद गहरा है. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के दौरान घरों से लेकर घाटों तक छठ गीतों की गूंज सुनाई देती है. इन गीतों में जहां भगवान सूर्य और छठी मईया के प्रति अटूट आस्था और समर्पण झलकता है, वहीं पारिवारिक रिश्तों, लोक परंपराओं, सामाजिक सरोकारों और बदलते समय की तस्वीर भी दिखाई देती है.

पारंपरिक लोकगीतों की अलग पहचान और मिठास