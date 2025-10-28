उषा अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का हुआ समापन, हिसार का जिंदल सरोवर 11 लाख ज्योतों से जगमगाया, छठ मैया के गीतों से गूंजा घाट
हिसार के जिंदल सरोवर उषा अर्घ्य के साथ छठ पर्व का समापन हुआ. सरोवर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी.
Published : October 28, 2025 at 9:51 AM IST
हिसार: पूर्वांचल जन कल्याण संगठन समिति के तत्वाधान में जिंदल सरोवर, जिंदल पार्क मिल गेट पर छठ महापर्व का भव्य आयोजन किया गया.हजारों श्रद्धालुओं ने यहां डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-शांति एवं आरोग्य की कामना की. इस दौरान 11 लाख दीपों से भक्तों ने छठ मैया की आरती की. इस दौरान छठ घाट पर छठ के पारंपरिक गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया.
सोमवार सुबह हुआ महोत्सव का शुभारंभ: जिंदल सरोवर में सोमवार सुबह शंखध्वनि के साथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ. आचार्य शिवपूजन मिश्र और आचार्य सुरेश प्रसाद मिश्र के निर्देशन में सूर्य षष्ठी महायज्ञ एवं आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ संपन्न हुआ.सूर्य के हजार नामों से आहुतियां दी गईं.सवा क्विंटल गन्ने, फूलमालाओं और पारंपरिक पूजा सामग्री से सजी सूपों में व्रतियों ने जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया. यहां मुख्य यजमान के रूप में समाजसेवी सुशील सोनी (ऋषि नगर) उपस्थित रहे. इस दौरान श्रद्धालुओं ने सोना, चांदी, पीतल और बांस के सूपों में ठेकुआ, कसार, नारियल, अदरक, गन्ना, मूली, शरीफा, संतरा, सूथनी आदि फलों से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया.
11 लाख ज्योतों से की गई महाआरती:इस दौरान संगठन के प्रधान विनोद साहनी ने बताया कि 11 लाख ज्योतों से छठ मैया की महाआरती की गई. मंच संचालन आचार्य शिवपूजन मिश्र और महासचिव आचार्य मुरलीधर पाण्डेय ने किया. समिति की कानूनी सलाहकार अर्चना पाण्डेय एवं बच्चों ने छठी मैया के गीतों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया. कार्यक्रम के दौरान अनिल उपाध्याय ने छठी मैया के पारंपरिक गीत गाकर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया. व्रती कुमरेश तिवारी, पुरुषोत्तम पाण्डेय और मुन्ना पाण्डेय ने मन्नत पूरी होने पर 721 दर्जन केले का प्रसाद अर्पित किया.
सावित्री जिंदल हुई शामिल:कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिसार की विधायक व पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल उपस्थित रहीं. अध्यक्षता डॉ. राधेश्याम शुक्ल ने की.अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम मेयर प्रवीण पोपली, केबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा के पुत्र सुरेंद्र गंगवा और समाजसेवी कैप्टन प्रेम प्रकाश बिश्नोई उपस्थित रहे. विधायक सावित्री जिंदल ने समिति को 31,000 रुपया का सहयोग प्रदान किया, वहीं सुरेंद्र गंगवा ने मंत्री कोष से अनुदान देने का आश्वासन दिया.समाजसेवी प्रेम प्रकाश बिश्नोई ने ₹11,000 का आर्थिक सहयोग घोषित किया.
छठ मैया के गीतों से भक्तिमय हुआ माहौल: जिंदल सरोवर पर छठी मैया के गीतों “महिमा बा राऊर अपार हे छठी मैया”, “कांचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाये”, “उगी-उगी सूरज देव…”, “छठी मइया आई ना दुअरिया…”से पूरा वातावरण गूंज उठा.
