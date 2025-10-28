ETV Bharat / state

उषा अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का हुआ समापन, हिसार का जिंदल सरोवर 11 लाख ज्योतों से जगमगाया, छठ मैया के गीतों से गूंजा घाट

उषा अर्घ्य के साथ छठ पर्व का हुआ समापन ( ETV Bharat )