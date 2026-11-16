Chhath Puja 2026 : उगते सूर्य को अर्घ्य, घाटों पर उमड़ी भीड़
Chhath Usha Arghya 2026: छठ महापर्व 2026 समापन की ओर बढ़ चुका है. अब कुछ देर बाद प्रातःकालीन अर्घ्य दिया जाएगा. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : November 16, 2026 at 5:05 AM IST
पटना : लोक आस्था का महापर्व छठ चार दिनों तक चलने वाली कठिन साधना, आस्था, संयम और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व है. नहाय-खाय से शुरू होने वाला यह महापर्व खरना, संध्या अर्घ्य और फिर उगते सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो जाता है. छठ के चौथे दिन व्रती कुछ देर बाद ही उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगी, इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास खत्म हो जाएगा. इसी के साथ छठी मईया और सूर्य देव की आराधना का चार दिवसीय अनुष्ठान पूरा होगा.
उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पूरी होती है साधना
छठ महापर्व में डूबते और उगते दोनों सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है. जहां तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर प्रकृति और सूर्य की शक्ति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है, वहीं चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर नई ऊर्जा, सकारात्मकता और जीवन में सुख-समृद्धि की कामना की जाती है. आचार्य गोलू पांडे बताते हैं कि उगता हुआ सूर्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि छठ व्रती सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करते हैं.
''सनातन परंपरा में सूर्य को जीवन और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है. सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है. इसलिए छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य देना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का भी माध्यम है. सुबह के समय सूर्य की लालिमा को शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि उगते सूर्य की किरणें शरीर और मन में नई ऊर्जा का संचार करती हैं और व्यक्ति को सकारात्मकता की ओर प्रेरित करती हैं.''- आचार्य गोलू पांडे
अर्घ्य के जल से होकर गुजरती सूर्य की किरणों का भी है महत्व
आचार्य गोलू पांडे बताते हैं कि जब व्रती सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो जल की धारा के बीच से होकर सूर्य की किरणें गुजरती हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दौरान सूर्य के प्रकाश को देखना और उसकी ऊर्जा को महसूस करना लाभकारी माना जाता है. सुबह का समय प्रकृति के साथ जुड़ने और सूर्य की उपासना करने के लिए विशेष माना गया है. आचार्य के अनुसार, सनातन परंपरा में सूर्य की आराधना को स्वास्थ्य, आरोग्य और निरोगी जीवन की कामना से भी जोड़ा गया है.
सूर्य की रोशनी से मिलता है विटामिन डी
छठ पूजा के सुबह के अर्घ्य को लेकर धार्मिक मान्यताओं के साथ वैज्ञानिक पक्ष की भी चर्चा होती है. आचार्य गोलू पांडे बताते हैं कि सूर्य के प्रकाश से शरीर को विटामिन डी प्राप्त करने में मदद मिलती है. यहां विटामिन सी नहीं, बल्कि विटामिन डी की बात है.
सुबह की धूप शरीर के लिए उपयोगी मानी जाती है. वैज्ञानिक रूप से भी सूर्य की पराबैंगनी-बी (UVB) किरणें त्वचा में विटामिन डी के निर्माण में मदद करती हैं. हालांकि विटामिन डी बनने की मात्रा समय, मौसम, त्वचा और धूप के संपर्क पर निर्भर करती है. इसलिए सूर्य की उपासना के धार्मिक महत्व के साथ स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों को भी समझना जरूरी है.
प्रकृति के करीब रहकर पूरी होती है छठ की साधना
छठ पूजा में व्रतियों का प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव दिखाई देता है. बांस के सूप, डाला, फल, गन्ना, नारियल, ठेकुआ और अन्य पारंपरिक प्रसाद के माध्यम से प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है. आचार्य गोलू पांडे बताते हैं कि छठ में व्रती पारंपरिक रूप से सादगी और पवित्रता का ध्यान रखते हैं. सूती वस्त्र धारण करने और प्रकृति के बीच रहकर पूजा करने की परंपरा भी इसी भाव से जुड़ी है. इस पर्व में सूर्य, जल, मिट्टी, फल और वनस्पति सभी का विशेष महत्व है.
अंतिम अर्घ्य के बाद शुरू होती है पारण की प्रक्रिया
36 घंटे तक निर्जला उपवास रखने वाले व्रतियों के लिए सुबह का अर्घ्य बेहद महत्वपूर्ण होता है. उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती सूर्य देव और छठी मईया को प्रणाम करते हैं. इसके बाद पूजा की पूर्णाहुति होती है और पारण की प्रक्रिया शुरू होती है.
''सुबह का अर्घ्य छठ महापर्व का अंतिम अनुष्ठान है. इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत पूरा करते हैं. यह क्षण व्रतियों के लिए साधना की पूर्णता और मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना से जुड़ा होता है.''- आचार्य गोलू पांडे
ठेकुआ और खीरा के प्रसाद से होता है पारण
छठ महापर्व में ठेकुआ का विशेष धार्मिक और पारंपरिक महत्व है. गेहूं के आंटे, गुड़ और घी से तैयार किया जाने वाला ठेकुआ छठी मईया का प्रमुख प्रसाद माना जाता है. खरना के दिन तैयार किया गया ठेकुआ भी सुबह के अर्घ्य के बाद श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया जाता है. इसके साथ खीरा, केला और अन्य मौसमी फल भी प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं. आचार्य गोलू पांडे बताते हैं कि छठ का प्रसाद केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना पुण्य और सेवा भाव से जुड़ा माना जाता है.
प्रसाद वितरण में दिखती है सेवा और सामाजिक एकता की भावना
सुबह के अर्घ्य के बाद छठ घाटों पर एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है. कोई श्रद्धालुओं को दूध पिलाता है, कोई पानी की व्यवस्था करता है, तो कोई व्रतियों और लोगों के बीच ठेकुआ तथा फल का प्रसाद वितरित करता है. कई जगह लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार निःशुल्क सेवा करते हैं.
''छठ का संदेश केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है. यह सेवा, दान, सहयोग और सामाजिक समरसता का भी पर्व है. इस दौरान जाति, वर्ग और आर्थिक स्थिति का भेद पीछे छूट जाता है और सभी लोग एक-दूसरे के साथ मिलकर महापर्व मनाते हैं.''- आचार्य गोलू पांडे
मनोकामनाओं और आस्था के साथ संपन्न महापर्व
छठ महापर्व में कोई परिवार की सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखता है, तो कोई संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली की कामना करता है. नहाय-खाय से शुरू हुई यह कठिन साधना खरना, संध्या अर्घ्य और उषाकालीन अर्घ्य के साथ पूरी होती है. आचार्य गोलू पांडे बताते हैं कि छठ सूर्य देव और छठी मईया के प्रति अटूट श्रद्धा का पर्व है. इसमें व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं के साथ-साथ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता है.
इस तरह 36 घंटे के कठिन निर्जला उपवास, नियम, संयम और श्रद्धा के बाद उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाता है. घाटों पर गूंजते छठी मईया के गीत, सूप में सजे फल और ठेकुआ का प्रसाद इस महापर्व की परंपरा और लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं.
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