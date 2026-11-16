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Chhath Puja 2026 : उगते सूर्य को अर्घ्य, घाटों पर उमड़ी भीड़

पटना : लोक आस्था का महापर्व छठ चार दिनों तक चलने वाली कठिन साधना, आस्था, संयम और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व है. नहाय-खाय से शुरू होने वाला यह महापर्व खरना, संध्या अर्घ्य और फिर उगते सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो जाता है. छठ के चौथे दिन व्रती कुछ देर बाद ही उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगी, इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास खत्म हो जाएगा. इसी के साथ छठी मईया और सूर्य देव की आराधना का चार दिवसीय अनुष्ठान पूरा होगा.

उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पूरी होती है साधना

छठ महापर्व में डूबते और उगते दोनों सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है. जहां तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर प्रकृति और सूर्य की शक्ति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है, वहीं चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर नई ऊर्जा, सकारात्मकता और जीवन में सुख-समृद्धि की कामना की जाती है. आचार्य गोलू पांडे बताते हैं कि उगता हुआ सूर्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि छठ व्रती सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करते हैं.

36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद उगते सूर्य को अर्घ्य (ETV Bharat)

''सनातन परंपरा में सूर्य को जीवन और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है. सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है. इसलिए छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य देना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का भी माध्यम है. सुबह के समय सूर्य की लालिमा को शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि उगते सूर्य की किरणें शरीर और मन में नई ऊर्जा का संचार करती हैं और व्यक्ति को सकारात्मकता की ओर प्रेरित करती हैं.''- आचार्य गोलू पांडे

अर्घ्य के जल से होकर गुजरती सूर्य की किरणों का भी है महत्व

आचार्य गोलू पांडे बताते हैं कि जब व्रती सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो जल की धारा के बीच से होकर सूर्य की किरणें गुजरती हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दौरान सूर्य के प्रकाश को देखना और उसकी ऊर्जा को महसूस करना लाभकारी माना जाता है. सुबह का समय प्रकृति के साथ जुड़ने और सूर्य की उपासना करने के लिए विशेष माना गया है. आचार्य के अनुसार, सनातन परंपरा में सूर्य की आराधना को स्वास्थ्य, आरोग्य और निरोगी जीवन की कामना से भी जोड़ा गया है.

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सूर्य की रोशनी से मिलता है विटामिन डी

छठ पूजा के सुबह के अर्घ्य को लेकर धार्मिक मान्यताओं के साथ वैज्ञानिक पक्ष की भी चर्चा होती है. आचार्य गोलू पांडे बताते हैं कि सूर्य के प्रकाश से शरीर को विटामिन डी प्राप्त करने में मदद मिलती है. यहां विटामिन सी नहीं, बल्कि विटामिन डी की बात है.

मनोकामनाओं और आस्था के साथ संपन्न होता है महापर्व (ETV Bharat)

सुबह की धूप शरीर के लिए उपयोगी मानी जाती है. वैज्ञानिक रूप से भी सूर्य की पराबैंगनी-बी (UVB) किरणें त्वचा में विटामिन डी के निर्माण में मदद करती हैं. हालांकि विटामिन डी बनने की मात्रा समय, मौसम, त्वचा और धूप के संपर्क पर निर्भर करती है. इसलिए सूर्य की उपासना के धार्मिक महत्व के साथ स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों को भी समझना जरूरी है.

सूर्य की पहली किरण से जुड़ी है सकारात्मक ऊर्जा की मान्यता (ETV Bharat)

प्रकृति के करीब रहकर पूरी होती है छठ की साधना

छठ पूजा में व्रतियों का प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव दिखाई देता है. बांस के सूप, डाला, फल, गन्ना, नारियल, ठेकुआ और अन्य पारंपरिक प्रसाद के माध्यम से प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है. आचार्य गोलू पांडे बताते हैं कि छठ में व्रती पारंपरिक रूप से सादगी और पवित्रता का ध्यान रखते हैं. सूती वस्त्र धारण करने और प्रकृति के बीच रहकर पूजा करने की परंपरा भी इसी भाव से जुड़ी है. इस पर्व में सूर्य, जल, मिट्टी, फल और वनस्पति सभी का विशेष महत्व है.

अंतिम अर्घ्य के बाद शुरू होती है पारण की प्रक्रिया (ETV Bharat)

अंतिम अर्घ्य के बाद शुरू होती है पारण की प्रक्रिया

36 घंटे तक निर्जला उपवास रखने वाले व्रतियों के लिए सुबह का अर्घ्य बेहद महत्वपूर्ण होता है. उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती सूर्य देव और छठी मईया को प्रणाम करते हैं. इसके बाद पूजा की पूर्णाहुति होती है और पारण की प्रक्रिया शुरू होती है.