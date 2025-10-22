ETV Bharat / state

छठ पूजा पर रेल यात्री ध्यान दें, बिहार जाने वाली ट्रेनों को लेकर बदलाव, रवानगी का प्लेटफॉर्म बदला

दिवाली और छठ पर्व जैसे बड़े त्यौहार को देखते हुए साउथ बिहार सहित तीन ट्रेनों को प्लेटफार्म नंबर 5 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर स्टॉपेज दिया गया है. प्लेटफॉर्म नंबर 5 सकरा होने की वजह से यात्रियों की भीड़ त्योहार के मौके पर बढ़ जाती है. यात्रियों को बल्क मैसेज उनके फोन नंबर पर भेजा गया है. लगातार रायपुर स्टेशन पर अनाउंसमेंट के माध्यम से भी यात्रियों को अवगत कराया जा रहा है- दयानंद, डीआरएम, रायपुर रेल मंडल

यात्रियों से किया गया अनुरोध: इसे लेकर यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंचे. इसके लिए वह स्टेशन के गुढ़ियारी और प्रवेश द्वार से सीधे प्लेटफार्म नंबर 7 पर आ सकते हैं. रेलवे ने यह कवायद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया है.

रायपुर: छठ पूजा पर रेल यात्रियों की बढ़ती संख्या को लेकर रायपुर रेल मंडल में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. यह बदलाव ट्रेनों की रवानगी को लेकर हुए हैं. भीड़ भाड़ ज्यादा होने की वजह से रायपुर रेल मंडल प्रशासन ने तीन एक्सप्रेस ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर 5 के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 7 से चलाने का फैसला लिया है.

रायपुर रेलवे स्टेशन (ETV BHARAT)

कुलियों और अन्य लोगों को किया जा रहा जागरुक: रायपुर रेल मंडल के डीआरएम दयानंद ने बताया कि इस नए कवायद के लिए कुलियों और सफाई कर्मियों को भी जागरुक किया जा रहा है. ऑटो संचालकों को भी इसके लिए कवायद की जा रही है. जिससे कुली और ऑटो संचालक यात्रियों को प्लेटफॉर्म 7 की ओर पहुंचा सकें.

जानिए किन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में हुआ बदलाव ?: रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली तीन ट्रेनों को लेकर यह बदलाव किया गया है. इसमें दुर्ग-पटना साउथ बिहार एक्सप्रेस और दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस शामिल है. ये ट्रेनें 22 से 27 अक्टूबर एवं गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस 23 अक्टूबर से प्लेटफार्म 7 से रवाना होगी.

रायपुर रेलवे स्टेशन का पार्किंग एरिया (ETV BHARAT)

होल्डिंग एरिया का भी हुआ निर्माण: दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए रेल यात्रियों को जो परेशानी होती है या फिर भीड़भाड़ हो जाती है. इसको नियंत्रित करने के लिए रेल मंडल के द्वारा होल्डिंग एरिया बनाया गया है. इस होल्डिंग एरिया में लगभग 1000 यात्री आराम से बैठकर अपनी ट्रेनों का इंतजार कर सकते हैं. ट्रेन आने के आधे घंटे पहले इन यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक जाने की अनुमति दी जाती है. ताकि भीड़भाड़ से बच सकें.

यात्रियों की सुविधाओं का रखा गया ख्याल: रायपुर रेल मंडल प्रशासन की तरफ से तैयार किए गए होल्डिंग एरिया में यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है. इस होल्डिंग एरिया में कम दाम पर यात्रियों की सुविधा के लिए पीने का पानी खाने का सामान भी रखा गया है. इसके साथ ही सुरक्षा के नजरिए से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं. होल्डिंग एरिया में कूलर और पंखे की भी व्यवस्था की गई है. इस तरह की तैयारी इसलिए की गई है कि यात्री आसानी से ट्रेनों में चढ़ सकें.