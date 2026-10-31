छठ पूजा पर रेलवे का तोहफा: पटना, भागलपुर, मुंगेर और जमालपुर के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
Chhath Puja Special Train: भागलपुर से पटना के बीच विशेष ट्रेनें चलेंगी. इसको लेकर रेलवे ने शेड्युल जारी किया है. रिपोर्ट-प्रिंस दुलखुश
Published : October 31, 2026 at 2:11 PM IST
मुंगेर: पूर्व रेलवे के मालदा मंडल की ओर से भागलपुर और पटना के बीच छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है. इस विशेष ट्रेन के परिचालन से भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर, अभयपुर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.
त्योहारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए निर्णय
त्योहारों में बिहार के विभिन्न शहरों में आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है. खासकर छठ महापर्व पर दूसरे राज्यों में नौकरी, व्यवसाय और पढ़ाई करने वाले लोग अपने परिवार के साथ पर्व मनाने के लिए बिहार पहुंचते हैं. इसके कारण नियमित ट्रेनों में सीटों की मांग बढ़ जाती है. कई बार यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने भागलपुर-पटना रेलखंड पर विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है.
9, 16 और 23 नवंबर को भागलपुर से पटना ट्रेन
पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझी ने बताया कि, गाड़ी संख्या 03431 भागलपुर-पटना छठ पूजा स्पेशल का परिचालन 9 नवंबर, 16 नवंबर और 23 नवंबर 2026 को किया जाएगा. निर्धारित तिथियों को यह ट्रेन भागलपुर रेलवे स्टेशन से सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर रवाना होगी और उसी दिन शाम 5 बजकर 10 मिनट पर पटना पहुंचेगी. इस प्रकार भागलपुर से पटना तक की यात्रा करने वाले यात्रियों को दिन के समय एक अतिरिक्त रेल सेवा उपलब्ध होगी. विशेषकर मुंगेर और आसपास के इलाकों से पटना जाने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन उपयोगी साबित हो सकती है.
पटना से वापसी के लिए विशेष ट्रेन
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वापसी दिशा में भी विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. गाड़ी संख्या 03432 पटना-भागलपुर छठ पूजा स्पेशल 9 नवंबर, 16 नवंबर और 23 नवंबर 2026 को पटना रेलवे स्टेशन से रात 8 बजकर 45 मिनट पर प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन अगले दिन तड़के 2 बजकर 40 मिनट पर भागलपुर पहुंचेगी.
यानी 9 नवंबर को पटना से खुलने वाली ट्रेन 10 नवंबर को, 16 नवंबर को खुलने वाली ट्रेन 17 नवंबर को और 23 नवंबर को खुलने वाली ट्रेन 24 नवंबर को भागलपुर पहुंचेगी. इससे पटना में कामकाज, खरीदारी, जरूरी कार्य अथवा अन्य कारणों से जाने वाले यात्रियों को वापस भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में लौटने के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध होगी.
भागलपुर-पटना-भागलपुर स्पेशल ट्रेन BHAGALPUR - PATNA -BHAGALPUR SPECIAL TRAIN #EasternRailway #MaldaDivision #SpecialTrain https://t.co/k3liiHdgjC— DRM Malda (@drmmalda) October 31, 2026
"इस विशेष ट्रेन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, दोनों दिशाओं में इसका ठहराव सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर रेलवे स्टेशनों पर निर्धारित किया गया है. जमालपुर रेलवे स्टेशन मुंगेर जिले का एक प्रमुख रेल केंद्र है. यहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री पटना, भागलपुर और राज्य के अन्य शहरों की यात्रा करते हैं. छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की संख्या में होने वाली वृद्धि को देखते हुए इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव जमालपुर में होना स्थानीय यात्रियों के लिए राहत भरा कदम है." -शिबराम माझी, सीपीआरओ, पूर्व रेलवे
ट्रेन का शेड्युल
|गाड़ी संख्या और नाम
|प्रस्थान स्टेशन
|प्रस्थान समय
|आगमन स्टेशन
|आगमन समय
|परिचालन तिथियां (2026)
|मुख्य ठहराव
|03431
भागलपुर-पटना
छठ पूजा स्पेशल
|भागलपुर
|सुबह
11.10 बजे
|पटना
|शाम
05.10 बजे
|09, 16
और 23 नवंबर
|सुल्तानगंज
जमालपुर
अभयपुर
|03432
पटना-भागलपुर
छठ पूजा स्पेशल
|पटना
|रात
08.45 बजे
|भागलपुर
|दोपहर
02.40 बजे (अगले दिन)
|09, 16
और 23 नवंबर
|सुल्तानगंज
जमालपुर
अभयपुर
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को विकल्प
इसी तरह सुल्तानगंज और अभयपुर के यात्रियों को भी इस ट्रेन से आवागमन की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी. इन स्टेशनों पर ठहराव होने से आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को पटना और भागलपुर के बीच यात्रा करने का एक और विकल्प उपलब्ध होगा. अलग-अलग आर्थिक वर्गों के यात्रियों को अपनी सुविधा और बजट के अनुसार यात्रा करने का विकल्प मिलेगा. इससे त्योहार के मौसम में सफर करने वाले परिवारों, बुजुर्गों और लंबी दूरी से आने वाले लोगों को बहुत मदद मिलेगी.
जनरल, स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के कोच
इस विशेष ट्रेन में जनरल सेकेंड क्लास, स्लीपर क्लास और वातानुकूलित श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे. छठ महापर्व के दौरान परिवार के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों, बुजुर्गों और लंबी दूरी से आने वाले लोगों के लिए अतिरिक्त ट्रेन सेवा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. विशेष ट्रेन के परिचालन से नियमित ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है.
टिकट बुकिंग की तारीख का इंतजार
सीपीआरओ शिबराम माझी ने बताया कि गाड़ी संख्या 03431 भागलपुर-पटना स्पेशल ट्रेन के टिकटों की बुकिंग शुरू होने की तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी. फिलहाल बुकिंग की तारीख घोषित नहीं की गई है. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि टिकट बुकिंग से संबंधित आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और रेलवे की ओर से जारी अद्यतन जानकारी प्राप्त करते रहें.
छठ महापर्व पर यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत
छठ बिहार का सबसे महत्वपूर्ण लोक आस्था का महापर्व है. इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले बिहार के लोग अपने घर लौटते हैं. भागलपुर, मुंगेर, जमालपुर, सुल्तानगंज और आसपास के क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोग पर्व मनाने के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में भागलपुर-पटना के बीच तीन निर्धारित तिथियों पर विशेष ट्रेन चलाने का रेलवे का फैसला यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है.
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