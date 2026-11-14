छठ महापर्व में कोसी भरने की अनूठी परंपरा: गन्ने का मंडप, सोलह श्रृंगार और मन्नत पूरी होने पर छठी मईया का आभार
छठ महापर्व में कोसी भरने की परंपरा का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है. पेश है वाराणसी से संवाददाता प्रतिमा तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 5:47 PM IST
वाराणसी: लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है. इस महापर्व में कई ऐसी परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है. इन्हीं में से एक है कोसी भरने की परंपरा, जिसका इंतजार कई परिवार पूरे साल करते हैं. किसी को संतान प्राप्ति की मन्नत पूरी होने की खुशी होती है, तो कोई बच्चों की लंबी उम्र और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए छठी मैया के दरबार में कोसी भरता है.
गन्ने का मंडप, दीपों की रोशनी और आस्था का संगम: कोसी भरने की परंपरा में गन्ने का मंडप बनाया जाता है, जिसके नीचे दीप जलाए जाते हैं. इसके आसपास फल, ठेकुआ, नारियल, मिठाई और पूजा की अन्य सामग्री रखी जाती है. दीपों की जगमगाहट और छठी मैया के गीतों के बीच पूरी रात यह अनुष्ठान चलता है. कोसी केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि लाखों व्रतियों की मन्नत, उम्मीद और अटूट विश्वास का प्रतीक भी है.
क्या है कोसी भरने की परंपरा और इसकी मान्यता: छठ पूजा के तीसरे दिन यानी संध्या अर्घ्य के अवसर पर व्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ कोसी भरने की परंपरा निभाती हैं. इसके लिए गन्ने की मदद से एक मंडप तैयार किया जाता है. इसमें पूजा की सामग्री रखकर दीप जलाए जाते हैं और छठी मैया तथा सूर्य देव की आराधना की जाती है. मान्यता है कि कोसी भरकर संतान की सुख-समृद्धि, बच्चों की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है.
पांच गन्ने पंचतत्व के प्रतीक, पूरी रात होती है आराधना: कोसी भरने की धार्मिक मान्यता को समझने के लिए हमने ज्योतिषाचार्य से बातचीत की. उन्होंने बताया कि कोसी भरना छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है. इसमें बांस के सूप, दउरा या मिट्टी के हाथी के साथ गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है. गन्नों को चारों तरफ खड़ा करके मंडप बनाया जाता है, जिसमें आमतौर पर पांच गन्ने लगाए जाते हैं.
मन्नत पूरी होने पर छठी मैया का जताते हैं आभार: ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, पांच गन्ने पंचतत्व के प्रतीक माने जाते हैं. मंडप के बीच में पूजा की सामग्री रखी जाती है और विशेष दीप जलाए जाते हैं. इसमें ठेकुआ, फल, नारियल, मिठाई और अन्य प्रसाद चढ़ाया जाता है. परिवार के सभी सदस्य रातभर जागकर छठी मैया की आराधना करते हैं और लोकगीत गाते हैं. इस परंपरा को स्थानीय भाषा में कोसी अघोरना भी कहा जाता है.
मन्नत पूरी होने पर निभाई जाती है कोसी भरने की परंपरा: ज्योतिषाचार्य ने बताया कि मान्यता के अनुसार, कोसी भरने की परंपरा अक्सर किसी मन्नत के पूरी होने के बाद निभाई जाती है. कुछ लोग संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होने पर छठी मैया के प्रति आभार जताने के लिए कोसी भरते हैं. वहीं, कई परिवार बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और उज्ज्वल भविष्य की कामना पूरी होने पर यह अनुष्ठान करते हैं. इस दौरान रातभर पूजा-पाठ और भजन-कीर्तन चलता है.
सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूरी होती है पूजा: कोसी भरने के बाद व्रती महिलाएं और परिवार के सदस्य पूरी रात जागकर छठी मैया की आराधना करते हैं. अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. इस दौरान कोसी की पूजा भी की जाती है और परंपरा के अनुसार उसे गंगा में प्रवाहित किया जाता है. इसके साथ ही छठ व्रत का समापन होता है.
16 श्रृंगार करके कोसी भरती हैं महिलाएं: कोसी भरने की परंपरा को लेकर हमने व्रती महिलाओं से भी बातचीत की. महिलाओं ने बताया कि यह उनके लिए केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि छठी मैया के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक है. जब माता उनकी मुराद पूरी करती हैं, तो वे पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ कोसी भरती हैं. इस दौरान महिलाएं विशेष रूप से 16 श्रृंगार करती हैं.
साड़ी भीगने की चिंता नहीं, आस्था सबसे बड़ी: महिलाओं का कहना है कि छठ पूजा में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है, लेकिन कोसी भरने के दौरान इसका खास ध्यान रखा जाता है. इस समय महिलाएं यह नहीं सोचतीं कि गंगा के पानी में जाने से उनकी साड़ी या श्रृंगार खराब हो जाएगा. उनके लिए कपड़ों और गहनों से ज्यादा छठी मैया के प्रति आस्था मायने रखती है. इसी भावना को लोकगीत की पंक्ति 'सवा लाख की साड़ी भीगी' में भी देखा जा सकता है.
परिवार की एकजुटता का भी प्रतीक है कोसी: व्रती महिलाओं ने बताया कि कोसी भरने के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक साथ शामिल होते हैं. घर के बड़े-बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक इस परंपरा का हिस्सा बनते हैं. रातभर दीप जलाए जाते हैं, छठी मैया के गीत गाए जाते हैं और प्रसाद चढ़ाया जाता है. इस तरह यह परंपरा धार्मिक आस्था के साथ परिवार की एकजुटता और आपसी जुड़ाव का भी प्रतीक बन जाती है.
छठ पर साड़ियों की खरीदारी में भी दिख रहा उत्साह: कोसी भरने की परंपरा में महिलाओं के श्रृंगार और साड़ी का भी विशेष महत्व है. इसी को लेकर हमने बनारस के थोक साड़ी कारोबारी अमरेश कुशवाहा से बातचीत की. उन्होंने बताया कि छठ पूजा को देखते हुए कारोबारी भी अपनी ओर से व्रती महिलाओं को सहयोग दे रहे हैं और उन्हें विशेष छूट दी जा रही है. इस समय महिलाएं खासतौर पर प्योर साड़ियों को पसंद कर रही हैं.
सवा दो लाख रुपये तक की साड़ियां खरीद रहीं महिलाएं: साड़ी कारोबारी अमरेश कुशवाहा के मुताबिक, उनके यहां 40 हजार रुपये से लेकर सवा दो लाख रुपये तक की साड़ियों की बिक्री हुई है. महिलाओं की कोशिश रहती है कि छठ पूजा के लिए सबसे सुंदर और अच्छी साड़ी खरीदी जाए. पसंद आने के बाद वे उसकी कीमत चुकाने में भी पीछे नहीं हटतीं. कारोबारी का कहना है कि इस महापर्व में महिलाओं के लिए साड़ी की कीमत से ज्यादा उनकी आस्था और श्रद्धा मायने रखती है.
कहीं हाथी के आकार की कोसी, तो कहीं चार छोटे दीप: कोसी की बनावट भी अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकती है. कहीं यह एक बड़े दीप के रूप में होती है, जिसके ऊपर चार छोटे दीप रखे जाते हैं. वहीं, कुछ जगहों पर कोसी मिट्टी के हाथी के आकार में तैयार की जाती है. महिलाएं इसे गन्ने के मंडप के नीचे रखकर विधि-विधान से पूजा करती हैं.
मन्नत, विश्वास और आभार की अनूठी परंपरा: छठ पूजा में हर परंपरा का अपना महत्व है, लेकिन कोसी भरने की परंपरा विशेष रूप से मन्नत पूरी होने की खुशी और ईश्वर के प्रति आभार जताने से जुड़ी है. 16 श्रृंगार से सजी महिलाएं, गन्ने का मंडप, जलते दीप और पूरी रात गूंजते छठी मैया के गीत इस अनुष्ठान को खास बनाते हैं. इस दौरान परिवार के लोग एक साथ पूजा में शामिल होकर अपनी खुशियां और भावनाएं साझा करते हैं. यही वजह है कि कोसी भरने की परंपरा छठ महापर्व के सबसे भावुक और आस्था से जुड़े अनुष्ठानों में गिनी जाती है.
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