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छठ महापर्व में कोसी भरने की अनूठी परंपरा: गन्ने का मंडप, सोलह श्रृंगार और मन्नत पूरी होने पर छठी मईया का आभार

पंचतत्व के प्रतीक पांच गन्ने और विशेष दीयों से होता है अनुष्ठान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है. इस महापर्व में कई ऐसी परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है. इन्हीं में से एक है कोसी भरने की परंपरा, जिसका इंतजार कई परिवार पूरे साल करते हैं. किसी को संतान प्राप्ति की मन्नत पूरी होने की खुशी होती है, तो कोई बच्चों की लंबी उम्र और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए छठी मैया के दरबार में कोसी भरता है.

गन्ने का मंडप, दीपों की रोशनी और आस्था का संगम: कोसी भरने की परंपरा में गन्ने का मंडप बनाया जाता है, जिसके नीचे दीप जलाए जाते हैं. इसके आसपास फल, ठेकुआ, नारियल, मिठाई और पूजा की अन्य सामग्री रखी जाती है. दीपों की जगमगाहट और छठी मैया के गीतों के बीच पूरी रात यह अनुष्ठान चलता है. कोसी केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि लाखों व्रतियों की मन्नत, उम्मीद और अटूट विश्वास का प्रतीक भी है.

साड़ी और गहनों से ज्यादा मायने रखती है गहरी आस्था. (Video Credit: ETV Bharat) क्या है कोसी भरने की परंपरा और इसकी मान्यता: छठ पूजा के तीसरे दिन यानी संध्या अर्घ्य के अवसर पर व्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ कोसी भरने की परंपरा निभाती हैं. इसके लिए गन्ने की मदद से एक मंडप तैयार किया जाता है. इसमें पूजा की सामग्री रखकर दीप जलाए जाते हैं और छठी मैया तथा सूर्य देव की आराधना की जाती है. मान्यता है कि कोसी भरकर संतान की सुख-समृद्धि, बच्चों की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है. पांच गन्ने पंचतत्व के प्रतीक, पूरी रात होती है आराधना: कोसी भरने की धार्मिक मान्यता को समझने के लिए हमने ज्योतिषाचार्य से बातचीत की. उन्होंने बताया कि कोसी भरना छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है. इसमें बांस के सूप, दउरा या मिट्टी के हाथी के साथ गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है. गन्नों को चारों तरफ खड़ा करके मंडप बनाया जाता है, जिसमें आमतौर पर पांच गन्ने लगाए जाते हैं. सोलह श्रृंगार कर रात भर जागती हैं व्रती महिलाएं. (Photo Credit: ETV Bharat) मन्नत पूरी होने पर छठी मैया का जताते हैं आभार: ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, पांच गन्ने पंचतत्व के प्रतीक माने जाते हैं. मंडप के बीच में पूजा की सामग्री रखी जाती है और विशेष दीप जलाए जाते हैं. इसमें ठेकुआ, फल, नारियल, मिठाई और अन्य प्रसाद चढ़ाया जाता है. परिवार के सभी सदस्य रातभर जागकर छठी मैया की आराधना करते हैं और लोकगीत गाते हैं. इस परंपरा को स्थानीय भाषा में कोसी अघोरना भी कहा जाता है. मन्नत पूरी होने पर निभाई जाती है कोसी भरने की परंपरा: ज्योतिषाचार्य ने बताया कि मान्यता के अनुसार, कोसी भरने की परंपरा अक्सर किसी मन्नत के पूरी होने के बाद निभाई जाती है. कुछ लोग संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होने पर छठी मैया के प्रति आभार जताने के लिए कोसी भरते हैं. वहीं, कई परिवार बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और उज्ज्वल भविष्य की कामना पूरी होने पर यह अनुष्ठान करते हैं. इस दौरान रातभर पूजा-पाठ और भजन-कीर्तन चलता है. व्रती महिलाओं का कहना है कि छठी मईया की कृपा के आगे सब कुछ है न्योछावर. (Photo Credit: ETV Bharat) सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूरी होती है पूजा: कोसी भरने के बाद व्रती महिलाएं और परिवार के सदस्य पूरी रात जागकर छठी मैया की आराधना करते हैं. अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. इस दौरान कोसी की पूजा भी की जाती है और परंपरा के अनुसार उसे गंगा में प्रवाहित किया जाता है. इसके साथ ही छठ व्रत का समापन होता है. 16 श्रृंगार करके कोसी भरती हैं महिलाएं: कोसी भरने की परंपरा को लेकर हमने व्रती महिलाओं से भी बातचीत की. महिलाओं ने बताया कि यह उनके लिए केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि छठी मैया के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक है. जब माता उनकी मुराद पूरी करती हैं, तो वे पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ कोसी भरती हैं. इस दौरान महिलाएं विशेष रूप से 16 श्रृंगार करती हैं.