छठ पूजा, खरना के बाद सांध्य अर्घ्य की तैयारी, बलरामपुर एएसपी ने लिया घाटों का जायजा

छत्तीसगढ़ में छठ पूजा के लिए अब सांध्य अर्घ्य की तैयारी की जा रही है.

Chhath Puja in Balrampur
बलरामपुर में छठ पूजा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 26, 2025 at 8:10 PM IST

2 Min Read
बलरामपुर: छत्तीसगढ़ में छठ पूजा के दूसरे दिन खरना का महाप्रसाद ग्रहण किया जा रहा है. खरना पूजा के बाद अब छठ पूजा में सांध्य अर्घ्य की तैयारी की जा रही है. रायपुर से लेकर सरगुजा और बस्तर से लेकर बिलासपुर, दुर्ग संभाग में छठ पूजा की रौनक देखते ही बनती है. यहां सभी जगह सांध्य अर्घ्य को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. जिला प्रशासन की टीम भी घाटों का दौरा कर सुरक्षा के इंतजाम का मुआयना कर रही है. बलरामपुर रामानुजगंज में भी पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी घाटों की सुरक्षा चेक कर रहे हैं.

कन्हर नदी के तट पर पहुंचा जिला प्रशासन: रामानुजगंज के कन्हर नदी के किनारे छठ घाट का निर्माण किया जा रहा है. यहां छठ घाट पर छठ महापर्व से पहले तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम का जायजा लेने बलरामपुर जिले के एडिशनल एसपी विश्व दीपक त्रिपाठी पहुंचे. उनके साथ एसडीओपी बाजीलाल सिंह और थाना प्रभारी अजय साहू भी मौजूद रहे.

बलरामपुर पुलिस ने छठ घाटों का लिया जायजा (ETV BHARAT)

छठ घाट पर सांध्य अर्घ्य की तैयारी: कन्हर नदी के दर्जनों छठ घाट पर हजारों व्रती छठी मैया की पूजा अर्चना करेंगे. छठ घाट का जायजा लेने के बाद बलरामपुर के एएसपी विश्व दीपक त्रिपाठी ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि रामानुजगंज थाना क्षेत्र के कन्हर नदी पर वृहद स्तर पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है. उस हिसाब से हम लोग पुलिस बल की व्यवस्था किए हुए हैं. रूट डायवर्टेड करके रख रहे हैं और यहां अस्थाई पुलिस चौकी, सहायता केंद्र भी तैयार किए गए हैं.

हमारी लोगों से अपील है कि वे सभी डायवर्टेड रूट का पालन करें. जहां पुलिस मार्ग डायवर्ट किया जा रहा है उस मार्ग से आना जाना करें. फोर व्हीलर गाड़ियां, टू व्हीलर वाहन को प्रतिबंधित रूटों पर रोका जाएगा. सभी निवासी सुव्यवस्थित यातायात को संचालित होने दें. छठ व्रतियों के आवागमन में कोई बाधा न हो इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है- विश्व दीपक त्रिपाठी, एएसपी, बलरामपुर

बलरामपुर रामानुजगंज के छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. हजारों की संख्या में श्रद्धालु व्रती सहित आम जन इन घाटों पर पहुंचेंगे. पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा का जायजा लिया और व्यवस्था चाक चौबंद रखने की बात की है.

