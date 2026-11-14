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छठ पूजा 2026; यूपी में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम, सीएम ने दिए कड़े निर्देश

छठ पूजन के लिए सीएम ने दिए निर्देश. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : यूपी में छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता के इंतजाम पुख्ता के बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी संबंधित जनपदों में समय रहते व्यापक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा है कि छठ लोक आस्था, अनुशासन, पवित्रता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का महापर्व है. प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, चंदौली, भदोही, खीरी, गाजीपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, बस्ती और कानपुर नगर सहित कई जिलों में छठ श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है.





मुख्यमंत्री ने शुक्रवार देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि 15 नवंबर को सायंकाल अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. 16 नवंबर को प्रातःकाल उदय होते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण होगा. ऐसे में सभी जिलों में छठ पूजा के प्रमुख स्थलों और घाटों का पहले से निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं. नदियों, तालाबों और अन्य जलाशयों के घाटों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और संपर्क मार्गों को दुरुस्त कराया जाए. घाटों पर स्वच्छ पेयजल, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाए. पूजा स्थलों तक पहुंचने वाले मार्ग साफ-सुथरे और सुगम रहें.