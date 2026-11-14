छठ पूजा 2026; यूपी में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम, सीएम ने दिए कड़े निर्देश
छठ चार दिन का महापर्व है. परंपरा के अनुसार 13 से 16 नवंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन और अनुष्ठान होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 10:10 AM IST
लखनऊ : यूपी में छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता के इंतजाम पुख्ता के बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी संबंधित जनपदों में समय रहते व्यापक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा है कि छठ लोक आस्था, अनुशासन, पवित्रता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का महापर्व है. प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, चंदौली, भदोही, खीरी, गाजीपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, बस्ती और कानपुर नगर सहित कई जिलों में छठ श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है.
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि 15 नवंबर को सायंकाल अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. 16 नवंबर को प्रातःकाल उदय होते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण होगा. ऐसे में सभी जिलों में छठ पूजा के प्रमुख स्थलों और घाटों का पहले से निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं. नदियों, तालाबों और अन्य जलाशयों के घाटों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और संपर्क मार्गों को दुरुस्त कराया जाए. घाटों पर स्वच्छ पेयजल, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाए. पूजा स्थलों तक पहुंचने वाले मार्ग साफ-सुथरे और सुगम रहें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि घाटों पर जलस्तर और गहराई का आकलन कर संवेदनशील स्थानों को चिह्नित किया जाए. वहां मजबूत बैरिकेडिंग और चेतावनी संकेतक लगाए जाएं. पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित गोताखोरों, नावों और जल पुलिस की तैनाती हो. किसी भी श्रद्धालु को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं. प्रमुख घाटों पर सीसीटीवी कैमरों और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से निरंतर निगरानी रखी जाए. मुख्यमंत्री ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा तथा सुविधा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री ने राज्य सड़क परिवहन निगम को दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी यात्री से निर्धारित किराये से अधिक वसूली न हो. साथ ही, अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाए.
मुख्यमंत्री ने सभी प्रमुख पूजा स्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा शिविर, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पहले से पूरी तरह तैयार रहे. स्थानीय आयोजकों और पूजा समितियों के साथ समन्वय बनाकर व्यवस्थाएं की जाएं. वरिष्ठ अधिकारी स्वयं व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें. व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सिविल डिफेंस, एनसीसी और एनएसएस के स्वयंसेवकों का भी सहयोग लिया जाए.
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