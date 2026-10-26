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चंडीगढ़ में छठ पूजा पर खास इंतजाम, सेक्टर-42 झील पर CCTV से होगी 24 घंटे निगरानी, सुरक्षा-पार्किंग और बिजली व्यवस्था पर फोकस

चंडीगढ़ में छठ पूजा पर खास इंतजाम ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: छठ पूजा को लेकर चंडीगढ़ के सेक्टर-42 स्थित झील पर तैयारियां तेज हो गई हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का इंजीनियरिंग विभाग सफाई, रोशनी, बिजली, पार्किंग और निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गया है. मुख्य अभियंता सीबी ओझा ने अधिकारियों के साथ झील का निरीक्षण कर जरूरी इंतजामों की समीक्षा की.

निरीक्षण कर तैयारियों का लिया जायजा: मुख्य अभियंता सीबी ओझा ने अधिकारियों के साथ झील परिसर का दौरा किया. इस दौरान पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन, चंडीगढ़ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, बीके सिंह और चंद्रमा मिश्रा भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं को लेकर चर्चा की. निर्देश दिए गए कि सभी जरूरी कार्य समय रहते पूरे किए जाएं.