चंडीगढ़ में छठ पूजा पर खास इंतजाम, सेक्टर-42 झील पर CCTV से होगी 24 घंटे निगरानी, सुरक्षा-पार्किंग और बिजली व्यवस्था पर फोकस
चंडीगढ़ सेक्टर 42 झील पर छठपूजा की तैयारियां तेज कर दी गई. सीसीटीवी निगरानी, कंट्रोल रूम, सफाई, रोशनी, बिजली और पार्किंग व्यवस्था की समीक्षा होगी.
Published : October 26, 2026 at 8:56 AM IST
चंडीगढ़: छठ पूजा को लेकर चंडीगढ़ के सेक्टर-42 स्थित झील पर तैयारियां तेज हो गई हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का इंजीनियरिंग विभाग सफाई, रोशनी, बिजली, पार्किंग और निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गया है. मुख्य अभियंता सीबी ओझा ने अधिकारियों के साथ झील का निरीक्षण कर जरूरी इंतजामों की समीक्षा की.
निरीक्षण कर तैयारियों का लिया जायजा: मुख्य अभियंता सीबी ओझा ने अधिकारियों के साथ झील परिसर का दौरा किया. इस दौरान पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन, चंडीगढ़ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, बीके सिंह और चंद्रमा मिश्रा भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं को लेकर चर्चा की. निर्देश दिए गए कि सभी जरूरी कार्य समय रहते पूरे किए जाएं.
CCTV कैमरों से होगी निगरानी: छठ पूजा के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए झील परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर विचार किया गया. इसके साथ ही 24 घंटे संचालित होने वाला कंट्रोल रूम स्थापित करने का प्रस्ताव भी चर्चा में रहा. इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही पर नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है.
रोशनी और बिजली पर विशेष जोर: पूजा के दौरान झील परिसर में पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करने और बिजली आपूर्ति निर्बाध रखने पर जोर दिया गया. इसके लिए पावर बैकअप की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से बिजली संबंधी इंतजामों में कोई कमी न रहे.
साफ-सफाई के साथ पार्किंग की होगी व्यवस्था: निरीक्षण के दौरान झील परिसर में बने पुल की मरम्मत और रंग-रोगन, साफ-सफाई तथा वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की भी समीक्षा की गई. छठ पूजा में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए आवागमन सुचारु रखना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है. पार्किंग और प्रवेश-निकास की व्यवस्था व्यवस्थित करने पर भी जोर दिया गया.
समय पर काम पूरा करने के निर्देश: मुख्य अभियंता सीबी ओझा ने संबंधित अधिकारियों को सभी जरूरी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, "छठ पूजा शुरू होने से पहले सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं और संबंधित विभाग आपसी तालमेल से काम करें. प्रशासन और पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन मिलकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और स्वच्छ माहौल मिल सके."
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