कोरबा में महापर्व छठ की तैयारियां शुरू, हसदेव नदी के प्रदूषण और बदहाल घाटों से व्रतियों को होगी परेशानी
कोरबा में छठपर्व को लेकर तैयारी शुरु हो गई है.लेकिन छठ घाटों की स्थिति दयनीय है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2026 at 10:08 PM IST
कोरबा : लोक आस्था का महापर्व छठ अब करीब है. कोरबा जिले को प्रदेश की ऊर्जाधानी के साथ ही साथ उद्योगों में काम करने वाले अलग-अलग प्रांत के लोगों की मौजूदगी के कारण मिनी भारत भी कहा जाता है. उत्तर भारत के लोगों की यहां बड़ी तादात में मौजूदगी है. स्थानीय लोग भी उत्साह के साथ छठ का पर्व मनाते हैं. लेकिन धार्मिक और प्राकृतिक आस्था के केंद्र हसदेव नदी की बढ़ती बदहाली और प्रदूषण व्रतियों और स्थानीय नागरिकों के लिए चिंता का विषय है. इस वर्ष छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर से नहाय-खाय के साथ होगी और 16 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस चार दिवसीय पर्व का समापन होगा. लेकिन छठ घाटों की स्थिति दयनीय है.
किन छठ घाटों की स्थिति दयनीय ?
कोरबा और आसपास के क्षेत्रों में स्थित प्रमुख छठ घाट सर्वमंगला नगर छठ घाट, दर्री घाट और ढेंगुरनाला की स्थिति इन दिनों चिंताजनक है. हसदेव नदी में लगातार गिर रहे गंदे पानी, सीवरेज अपशिष्ट और जलकुंभी के कारण कई घाटों पर पानी काफी दूषित हो चुका है. नदी के इस बढ़ते प्रदूषण का सीधा असर छठ घाटों पर पड़ा है. जिससे व्रतियों को पूजा-अर्चना और जल में खड़े होकर अर्घ्य देने के दौरान भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
प्रशासन के दावे और हकीकत में अंतर
पर्व के आगमन से पहले जिला प्रशासन और नगर निगम घाटों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और समतलीकरण के दावे किए जाते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर तैयारियां अभी भी काफी सुस्त रफ्तार से चल रही हैं. कई घाटों पर अब तक कीचड़, झाड़ियां और गंदगी पसरी है. शहर के बीचोंबीच स्थित ढेंगुरनाला छठ घाट पर पानी की मात्रा बेहद कम है. गंदगी का अंबार है. उद्योगों से बहने वाला अपशिष्ट नाले से बहकर हसदेव नदी में समा रहा है. वर्तमान में नदी के आसपास लीपा-पोती की गई है, लेकिन नदी का पानी दूषित है. इसमें गंदगी साफ तौर पर देखी जा सकती है.
नदी में पानी की कमी,कीचड़ और गंदगी
हसदेव नदी के तट पर स्थित सर्वमंगला मंदिर के समीप का घाट जिले के सबसे बड़े और प्रमुख छठ घाटों में शुमार है. यहां हजारों की संख्या में व्रती और श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचते हैं. यहां प्रशासन ने कुछ सफाई कार्य शुरू तो किए हैं, लेकिन पानी का स्तर और नदी के किनारे जमा गाद अभी भी बड़ी समस्या बने हुए हैं. घाट के रास्तों पर समतलीकरण का अभाव है.
सीवरेज प्लांट का धीमी गति से निर्माण
हसदेव नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य सीवरेज परियोजनाओं पर कार्य जारी है.कोरबा नगर निगम क्षेत्रफल के लिहाज से प्रदेश का सबसे बड़ा निगम है. यहां के वार्डों और बस्तियों से रोजाना लगभग 30 से 80 मिलियन लीटर गंदा और सीवरेज युक्त पानी बिना किसी वैज्ञानिक उपचार के सीधे हसदेव नदी में बहाया जा रहा है.
निगम और NTPC के बीच MOU
हसदेव को स्वच्छ करने के लिए नगर निगम और एनटीपीसी के एमओयू से व्यापक योजनाएं बनाई गई हैं. शहर में सीवरेज प्रबंधन के लिए लगभग 299 करोड़ रुपये की लागत से बड़ी परियोजना पर कार्य हो रहा है. इस प्रोजेक्ट के तहत 34 MLD क्षमता का STP और 20 MLD क्षमता का टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना है. STP द्वारा शोधित जल को TTP में भेजकर उच्च स्तर पर शुद्ध किया जाएगा, जिसका उपयोग एनटीपीसी अपने संयंत्रों और कूलिंग सिस्टम में करेगा. इसके बदले निगम को 7.50 रुपये प्रति हजार लीटर की दर से वित्तीय लाभ भी मिलेगा.
इस परियोजना के पूर्ण हो जाने के बाद निगम के 18 बड़े नालों से जो दूषित जल हसदेव नदी में सीधे प्रवाहित हो रहा है, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा. हसदेव को स्वच्छ बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कारगर कदम होगा, लेकिन फिलहाल निर्माण बेहद सुस्त गति से चल रहा है. सवाल यही है, क्या इस बार भी व्रतियों को गंदे पानी में ही अर्घ्य देना पड़ेगा.
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