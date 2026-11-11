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कोरबा में महापर्व छठ की तैयारियां शुरू, हसदेव नदी के प्रदूषण और बदहाल घाटों से व्रतियों को होगी परेशानी

महापर्व छठ की तैयारियां शुरू ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोरबा : लोक आस्था का महापर्व छठ अब करीब है. कोरबा जिले को प्रदेश की ऊर्जाधानी के साथ ही साथ उद्योगों में काम करने वाले अलग-अलग प्रांत के लोगों की मौजूदगी के कारण मिनी भारत भी कहा जाता है. उत्तर भारत के लोगों की यहां बड़ी तादात में मौजूदगी है. स्थानीय लोग भी उत्साह के साथ छठ का पर्व मनाते हैं. लेकिन धार्मिक और प्राकृतिक आस्था के केंद्र हसदेव नदी की बढ़ती बदहाली और प्रदूषण व्रतियों और स्थानीय नागरिकों के लिए चिंता का विषय है. इस वर्ष छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर से नहाय-खाय के साथ होगी और 16 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस चार दिवसीय पर्व का समापन होगा. लेकिन छठ घाटों की स्थिति दयनीय है.





किन छठ घाटों की स्थिति दयनीय ?

कोरबा और आसपास के क्षेत्रों में स्थित प्रमुख छठ घाट सर्वमंगला नगर छठ घाट, दर्री घाट और ढेंगुरनाला की स्थिति इन दिनों चिंताजनक है. हसदेव नदी में लगातार गिर रहे गंदे पानी, सीवरेज अपशिष्ट और जलकुंभी के कारण कई घाटों पर पानी काफी दूषित हो चुका है. नदी के इस बढ़ते प्रदूषण का सीधा असर छठ घाटों पर पड़ा है. जिससे व्रतियों को पूजा-अर्चना और जल में खड़े होकर अर्घ्य देने के दौरान भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.