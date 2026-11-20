सात समंदर पार पहुंच रहा छठी मैया का प्रसाद, रोजाना बुक हो रहे 100 पार्सल
Chhath Puja Prasad Parcel: डाकघर के विशेष काउंटर से रोजाना 50 से 100 पार्सल में छठ पूजा का प्रसाद भेजा जा रहा है. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : November 20, 2026 at 4:23 PM IST
मुजफ्फरपुर: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के संपन्न होने के बाद अब देश-विदेश में रह रहे अपनों तक छठी मैया का प्रसाद पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है. छठ के चार दिन बाद भी मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर में प्रसाद भेजने वालों की भीड़ उमड़ रही है. डाक विभाग की ओर से बनाए गए विशेष काउंटर पर लगातार लोग छठ का प्रसाद बुक करा रहे हैं, जहां प्रतिदिन करीब 50 से 100 पार्सल की बुकिंग हो रही है.
अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन तक जा रहे पार्सल
इस विशेष पहल के माध्यम से बिहार से बाहर दिल्ली, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, पुणे और हैदराबाद समेत देश के विभिन्न शहरों में प्रसाद भेजा जा रहा है. इसके साथ ही अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में रहने वाले लोगों के लिए भी पार्सल की बुकिंग हो रही है. पोस्ट ऑफिस कर्मचारी रविरंजन कुमार ने बताया कि, कई शहरों और विदेशों के लिए प्रसाद की बुकिंग हो रही है.
"पूरे देश के लिए प्रसाद जा रहे हैं और कनाडा, यूएसए व ब्रिटेन तक के लिए भी बुकिंग हुई है. रोजाना करीब 50 से 100 प्रसाद बुक हो रहे हैं. सभी मेट्रो सिटी में दो से तीन दिनों में और विदेशों में एक सप्ताह से 10 दिन में पार्सल पहुंच रहा है." -रविरंजन कुमार, कर्मचारी, भारतीय डाक
बेटी पहली बार छठ में नहीं आई तो डाक से भेजा प्रसाद
छठ महाप्रसाद भेजने पहुंचे अशोक कुमार ने बताया कि उनकी बेटी मुंबई में रहकर पढ़ाई करती है. पहली बार छठ पूजा में घर नहीं आ सकी. उन्होंने डाकघर के विशेष काउंटर से बेटी के लिए डेढ़ किलो का प्रसाद भेजा है, जिसका 325 रुपये चार्ज लगा है.
"छठ पूजा का प्रसाद भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस आए थे. पोस्ट ऑफिस की तरफ से अच्छी व्यवस्था है और समय से प्रसाद पहुंच जाता है. तीन दिन में डिलीवरी हो जाएगी." -अशोक कुमार
फ्लाइट टिकट महंगा होने से नहीं आ सके भाई
लक्की कुमार ने बताया कि उनके बड़े भाई हैदराबाद में नौकरी करते हैं और काम की वजह से छठ में घर नहीं आ सके. कम खर्च और कम समय में पार्सल पहुंचने की सुविधा से वे काफी खुश हैं. लक्की कुमार कहते हैं कि, जो छठ पूजा में घर नहीं आए, उनके लिए पश्चिम बंगाल और हैदराबाद प्रसाद भेज रहे हैं.
"फ्लाइट का टिकट 5 हजार से 40 हजार रुपये हो गया था, जिस कारण वे नहीं आ सके. अब भारतीय डाक के माध्यम से भाई और रिश्तेदार के यहां प्रसाद भेज रहे हैं." -लक्की कुमार
हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी आस्था से जुड़े हैं परिवार
इसी तरह महाप्रसाद भेजने पहुंचे प्रियेश राज कहते हैं, "दो कार्टन प्रसाद भैया के लिए हैदराबाद भेजे हैं. इस बार वे छठ पूजा में घर नहीं आ पाए थे." डाक विभाग की यह पहल उन परिवारों के लिए खास बन गई है, जिनके अपने रोजगार या पढ़ाई के कारण घर नहीं पहुंच सके. अब डाक के जरिए घर का प्रसाद उनके दरवाजे तक पहुंच रहा है, जिससे हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले लोग भी छठ की आस्था और परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़े रह पा रहे हैं.
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