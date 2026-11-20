ETV Bharat / state

सात समंदर पार पहुंच रहा छठी मैया का प्रसाद, रोजाना बुक हो रहे 100 पार्सल

मुजफ्फरपुर से छठ पूजा का प्रसाद बुक कराते अशोक कुमार ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के संपन्न होने के बाद अब देश-विदेश में रह रहे अपनों तक छठी मैया का प्रसाद पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है. छठ के चार दिन बाद भी मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर में प्रसाद भेजने वालों की भीड़ उमड़ रही है. डाक विभाग की ओर से बनाए गए विशेष काउंटर पर लगातार लोग छठ का प्रसाद बुक करा रहे हैं, जहां प्रतिदिन करीब 50 से 100 पार्सल की बुकिंग हो रही है.

अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन तक जा रहे पार्सल