झरिया विधायक रागिनी सिंह की छठ पूजा, बेहद खास अंदाज में मना रहीं पर्व

धनबादः कोयलांचल में चार दिवसीय महापर्व छठ नहाय खाय के साथ शुरुआत हो गयी है. छठ महापर्व का व्रत आम से लेकर खास कर रहे हैं. पवित्रता, शुद्धता आस्था का प्रतीक महापर्व छठ को माना जाता है. झरिया भाजपा विधायक रागिनी सिंह भी महापर्व छठ कर रही हैं.

सिंह मेंशन आवास में विधायक रागिनी सिंह अपने परिजनों के साथ कद्दू भात का शुद्धता के साथ बनाई. जिसके बाद कद्दू भात प्रसाद ग्रहण की. वहीं अपने आवास में रखी गौ माता को भी कद्दू भात का भोग लगाई. इस बार विधायक के लिये छठ महापर्व खास है. क्योंकि विधायक पति संजीव सिंह साढ़े आठ साल के बाद जेल से रिहा हुए हैं. 27 अगस्त को संजीव सिंह कोर्ट से साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया था. लंबे समय के बाद विधायक अपने पति के साथ छठ महापर्व मना रही हैं.