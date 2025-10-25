ETV Bharat / state

झरिया विधायक रागिनी सिंह की छठ पूजा, बेहद खास अंदाज में मना रहीं पर्व

धनबाद के सिंह मेंशन में विधायक रागिनी सिंह की छठ पूजा इस साल बेहद खास है.

Chhath Puja of MLA Ragini Singh at Singh Mansion residence in Dhanbad
परिजनों के साथ छठ पूजा करतीं झरिया विधायक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 25, 2025 at 10:54 PM IST

Updated : October 26, 2025 at 12:12 AM IST

धनबादः कोयलांचल में चार दिवसीय महापर्व छठ नहाय खाय के साथ शुरुआत हो गयी है. छठ महापर्व का व्रत आम से लेकर खास कर रहे हैं. पवित्रता, शुद्धता आस्था का प्रतीक महापर्व छठ को माना जाता है. झरिया भाजपा विधायक रागिनी सिंह भी महापर्व छठ कर रही हैं.

सिंह मेंशन आवास में विधायक रागिनी सिंह अपने परिजनों के साथ कद्दू भात का शुद्धता के साथ बनाई. जिसके बाद कद्दू भात प्रसाद ग्रहण की. वहीं अपने आवास में रखी गौ माता को भी कद्दू भात का भोग लगाई. इस बार विधायक के लिये छठ महापर्व खास है. क्योंकि विधायक पति संजीव सिंह साढ़े आठ साल के बाद जेल से रिहा हुए हैं. 27 अगस्त को संजीव सिंह कोर्ट से साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया था. लंबे समय के बाद विधायक अपने पति के साथ छठ महापर्व मना रही हैं.

Chhath Puja of MLA Ragini Singh at Singh Mansion residence in Dhanbad
कद्दू भात प्रसाद बनातीं विधायक रागिनी सिंह (ETV Bharat)

वहीं विधायक रागिनी सिंह छठ गीत अपने परिजनों के साथ पूरे श्रद्धाभाव के साथ गाती नजर आ रही हैं. विधायक ने कहा कि इस बार छठ महापर्व बहुत खास है. छठी माता से जो मांगा वह पूरा हुआ है. उन्होंने कोयलांचल की जनता के लिए अमन चैन की कामना की. झरिया और पूरे कोयलांचल की जनता पर छठी मैईया का आशीर्वाद हमेशा बना रहे.

Chhath Puja of MLA Ragini Singh at Singh Mansion residence in Dhanbad
सिंह मेंशन में परिजनों के साथ झरिया विधायक (ETV Bharat)

