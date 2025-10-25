झरिया विधायक रागिनी सिंह की छठ पूजा, बेहद खास अंदाज में मना रहीं पर्व
धनबाद के सिंह मेंशन में विधायक रागिनी सिंह की छठ पूजा इस साल बेहद खास है.
October 25, 2025
Updated : October 26, 2025 at 12:12 AM IST
धनबादः कोयलांचल में चार दिवसीय महापर्व छठ नहाय खाय के साथ शुरुआत हो गयी है. छठ महापर्व का व्रत आम से लेकर खास कर रहे हैं. पवित्रता, शुद्धता आस्था का प्रतीक महापर्व छठ को माना जाता है. झरिया भाजपा विधायक रागिनी सिंह भी महापर्व छठ कर रही हैं.
सिंह मेंशन आवास में विधायक रागिनी सिंह अपने परिजनों के साथ कद्दू भात का शुद्धता के साथ बनाई. जिसके बाद कद्दू भात प्रसाद ग्रहण की. वहीं अपने आवास में रखी गौ माता को भी कद्दू भात का भोग लगाई. इस बार विधायक के लिये छठ महापर्व खास है. क्योंकि विधायक पति संजीव सिंह साढ़े आठ साल के बाद जेल से रिहा हुए हैं. 27 अगस्त को संजीव सिंह कोर्ट से साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया था. लंबे समय के बाद विधायक अपने पति के साथ छठ महापर्व मना रही हैं.
वहीं विधायक रागिनी सिंह छठ गीत अपने परिजनों के साथ पूरे श्रद्धाभाव के साथ गाती नजर आ रही हैं. विधायक ने कहा कि इस बार छठ महापर्व बहुत खास है. छठी माता से जो मांगा वह पूरा हुआ है. उन्होंने कोयलांचल की जनता के लिए अमन चैन की कामना की. झरिया और पूरे कोयलांचल की जनता पर छठी मैईया का आशीर्वाद हमेशा बना रहे.
