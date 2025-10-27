ETV Bharat / state

छठ पूजा पर महंगाई की मार: फरीदाबाद में नारियल से लेकर अमरूद तक सभी फल हुए महंगे, खरीदारों की उमड़ी बाजार में भीड़

फरीदाबाद में छठ पूजा के बाजार में महंगाई देखने को मिल रही है. हालांकि श्रद्धालु बढ़-चढ़ कर खरीदारी कर रहे हैं.

Chhath Puja items price hike
छठ पूजा पर महंगाई की मार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 27, 2025 at 11:09 AM IST

Updated : October 27, 2025 at 11:40 AM IST

फरीदाबाद: लोकआस्था के महापर्व छठ पूजा पर इस बार भी महंगाई ने श्रद्धालुओं की जेब ढीली कर दी है. हर साल की तरह इस साल भी पूजा के सामान की कीमतों में 25 से 40 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है. इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है.

हर साल बढ़ते दामों से परेशान श्रद्धालु: छठ का सामान खरीदने पहुंचे लोगों ने बताया कि हर साल पूजा से ठीक पहले जरूरी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं. नारियल, जो पिछले साल 60 से 80 रुपये में मिल रहा था, इस साल 100 से 120 रुपये का हो गया है. इसी तरह बांस की डाली अब 150 रुपये की मिल रही है, जबकि पिछले साल इसका रेट 100 रुपये था. फल और पूजा सामग्री की कीमतों में भी 20 से 40 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी गई है. हालांकि श्रद्धालुओं का कहना है कि "महंगाई चाहे जितनी भी हो, छठ पूजा हमारी आस्था का पर्व है. महंगे दामों पर भी पूजा के बिना यह पर्व अधूरा लगता है."

फरीदाबाद में नारियल से लेकर अमरूद तक सभी फल हुए महंगे (ETV Bharat)

दुकानदार बोले- "कीमत बढ़ाना हमारी मजबूरी": दुकानदार अंजेश्वर वर्मा ने बताया कि "हम जो सामान बाहर से लाते हैं, वहीं से महंगा मिल रहा है. ऊपर से ट्रांसपोर्ट और किराए का खर्चा भी बढ़ गया है. इसलिए हमें मजबूरन हर सामान पर ₹10–₹15 ज्यादा लगाना पड़ रहा है, ताकि दुकानदारी और खर्च दोनों चल सकें."

Chhath Puja items price hike
हर साल बढ़ते दामों से परेशान श्रद्धालु: (ETV Bharat)

लोगों की मांग: खरीदारों ने सरकार से मांग की है कि छठ जैसे बड़े पर्वों के दौरान पूजा सामग्री पर कीमत नियंत्रण किया जाए. खरीदारों का कहना है कि, "छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान ज्यादातर अन्य राज्यों से आते हैं, ऐसे में सरकार को इनके एक्सपोर्ट टैक्स और ट्रांसपोर्ट चार्ज घटाने चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को राहत मिल सके."

इस बार छठ पूजा के प्रमुख सामानों के रेट:

सामान इस साल का रेट पिछले साल का रेट
बांस की डाली150 रुपया100 रुपया
मिट्टी के दीये20 रुपया15 रुपया
अमरूद120 रुपया/किलो100 रुपया/किलो
मिट्टी का घड़ा 140 रुपया120 रुपया
बड़ा नारियल70–80 रुपया60 रुपया
अनानास (जोड़ा)150 रुपया120 रुपया
संतरा 100 रुपया /किलो80 रुपया/किलो
आँवला 200 रुपया/किलो150 रुपया/किलो

