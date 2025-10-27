छठ पूजा पर महंगाई की मार: फरीदाबाद में नारियल से लेकर अमरूद तक सभी फल हुए महंगे, खरीदारों की उमड़ी बाजार में भीड़
फरीदाबाद में छठ पूजा के बाजार में महंगाई देखने को मिल रही है. हालांकि श्रद्धालु बढ़-चढ़ कर खरीदारी कर रहे हैं.
फरीदाबाद: लोकआस्था के महापर्व छठ पूजा पर इस बार भी महंगाई ने श्रद्धालुओं की जेब ढीली कर दी है. हर साल की तरह इस साल भी पूजा के सामान की कीमतों में 25 से 40 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है. इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है.
हर साल बढ़ते दामों से परेशान श्रद्धालु: छठ का सामान खरीदने पहुंचे लोगों ने बताया कि हर साल पूजा से ठीक पहले जरूरी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं. नारियल, जो पिछले साल 60 से 80 रुपये में मिल रहा था, इस साल 100 से 120 रुपये का हो गया है. इसी तरह बांस की डाली अब 150 रुपये की मिल रही है, जबकि पिछले साल इसका रेट 100 रुपये था. फल और पूजा सामग्री की कीमतों में भी 20 से 40 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी गई है. हालांकि श्रद्धालुओं का कहना है कि "महंगाई चाहे जितनी भी हो, छठ पूजा हमारी आस्था का पर्व है. महंगे दामों पर भी पूजा के बिना यह पर्व अधूरा लगता है."
दुकानदार बोले- "कीमत बढ़ाना हमारी मजबूरी": दुकानदार अंजेश्वर वर्मा ने बताया कि "हम जो सामान बाहर से लाते हैं, वहीं से महंगा मिल रहा है. ऊपर से ट्रांसपोर्ट और किराए का खर्चा भी बढ़ गया है. इसलिए हमें मजबूरन हर सामान पर ₹10–₹15 ज्यादा लगाना पड़ रहा है, ताकि दुकानदारी और खर्च दोनों चल सकें."
लोगों की मांग: खरीदारों ने सरकार से मांग की है कि छठ जैसे बड़े पर्वों के दौरान पूजा सामग्री पर कीमत नियंत्रण किया जाए. खरीदारों का कहना है कि, "छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान ज्यादातर अन्य राज्यों से आते हैं, ऐसे में सरकार को इनके एक्सपोर्ट टैक्स और ट्रांसपोर्ट चार्ज घटाने चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को राहत मिल सके."
इस बार छठ पूजा के प्रमुख सामानों के रेट:
|सामान
|इस साल का रेट
|पिछले साल का रेट
|बांस की डाली
|150 रुपया
|100 रुपया
|मिट्टी के दीये
|20 रुपया
|15 रुपया
|अमरूद
|120 रुपया/किलो
|100 रुपया/किलो
|मिट्टी का घड़ा
|140 रुपया
|120 रुपया
|बड़ा नारियल
|70–80 रुपया
|60 रुपया
|अनानास (जोड़ा)
|150 रुपया
|120 रुपया
|संतरा
|100 रुपया /किलो
|80 रुपया/किलो
|आँवला
|200 रुपया/किलो
|150 रुपया/किलो
