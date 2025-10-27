ETV Bharat / state

छठ पूजा पर महंगाई की मार: फरीदाबाद में नारियल से लेकर अमरूद तक सभी फल हुए महंगे, खरीदारों की उमड़ी बाजार में भीड़

छठ पूजा पर महंगाई की मार ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: लोकआस्था के महापर्व छठ पूजा पर इस बार भी महंगाई ने श्रद्धालुओं की जेब ढीली कर दी है. हर साल की तरह इस साल भी पूजा के सामान की कीमतों में 25 से 40 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है. इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है. हर साल बढ़ते दामों से परेशान श्रद्धालु: छठ का सामान खरीदने पहुंचे लोगों ने बताया कि हर साल पूजा से ठीक पहले जरूरी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं. नारियल, जो पिछले साल 60 से 80 रुपये में मिल रहा था, इस साल 100 से 120 रुपये का हो गया है. इसी तरह बांस की डाली अब 150 रुपये की मिल रही है, जबकि पिछले साल इसका रेट 100 रुपये था. फल और पूजा सामग्री की कीमतों में भी 20 से 40 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी गई है. हालांकि श्रद्धालुओं का कहना है कि "महंगाई चाहे जितनी भी हो, छठ पूजा हमारी आस्था का पर्व है. महंगे दामों पर भी पूजा के बिना यह पर्व अधूरा लगता है." फरीदाबाद में नारियल से लेकर अमरूद तक सभी फल हुए महंगे (ETV Bharat)