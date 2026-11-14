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छठ गीतों की हर लाइन में छिपी है एक कहानी, जानिए 'केरवा के पात' से 'हो दीनानाथ' तक का गहरा अर्थ

छठ गीतों का अर्थ समझिए ( ETV Bharat )

पटना : छठ महापर्व आते ही लोग दिल से खुद-ब-खुद गुनगुनाने लगते हैं. दिल से निकला भाव जुबां पर आते ही लोकगीत का रूप ले लेता है. ज्यादातर छठ के ऐसे गीत हैं जो लोक परंपरा से एक दूसरे के जरिए पीढ़ी-दर पीढ़ी गाए जाते रहे हैं. इन गीतों को लिखने वाला कौन है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं. ऐसे ही लोक गीतों को मशहूर संगीतकारों ने शारदा सिन्हा, अनुराधा पौडवाल, अलका आज्ञनिक, जैसे गायिकाओं की सुरीली आवाज में पिरोकर इसे जन-जन तक पहुंचा दिया. अब इन गीतों के बिना छठ की कल्पना भी अधूरी लगती है.

यह परंपरा केवल बिहार या देश के दूसरे हिस्सों तक सीमित नहीं है. विदेशों में रहने वाले बिहार और पूर्वांचल के लोग भी छठ महापर्व मनाते हैं. वे जहां भी रहते हैं, वहां उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुओं और पूजा सामग्री के जरिए इस परंपरा को निभाने का प्रयास करते हैं. इससे पता चलता है कि छठ केवल किसी खास भौगोलिक क्षेत्र का पर्व नहीं रह गया है, बल्कि इसके साथ जुड़ी प्रकृति और लोकसंस्कृति की भावना दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच चुकी है.

लोक गायिका अमृता सिन्हा बताती हैं कि छठ लोक आस्था का महापर्व है और इसका प्रकृति से बहुत गहरा संबंध है. छठ के दौरान प्रकृति और वातावरण की शुद्धता का विशेष महत्व होता है. इस पर्व में प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है और सूर्य की उपासना के साथ जल, मिट्टी, फल और वनस्पतियों को भी विशेष स्थान दिया जाता है. यही जुड़ाव छठ के लोकगीतों में भी दिखाई देता है. जब छठ के पारंपरिक गीत बजते हैं तो उनकी पंक्तियों में प्रकृति की सुंदरता, उसके प्रति आभार और उसके साथ मनुष्य के रिश्ते का बखान मिलता है.

अर्थ- व्रती बड़े ही प्रेम से कहती है, "मेरी जो प्यारी बेटी है, मैं उसके सौभाग्य, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए यह छठ व्रत कर रही हूं."

ए करेलू छठ बरतिया से उनके लागी

ए करेलू छठ बरतिया से उनके लागी

हमरो जे बेटी कवन ऐसन बेटिया से उनके लागी

हमरो जे बेटी कवन ऐसन बेटिया से उनके लागी

अर्थ- सूर्य देव व्रती से पूछते हैं, "हे व्रत करने वाली 'स्त्री' या वत्री! मैं तुमसे यह पूछता हूं कि तुम यह निर्जला और कठिन छठ व्रत किसके लिए कर रही हो?"

ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी

ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी

हम तोसे पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी

हम तोसे पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी

अर्थ- इसके बाद सूर्य देव नारियल के पत्तों की ओट से झांकते हुए प्रकट होते हैं। वे व्रती से फिर प्रश्न करते हैं कि हे व्रतधारिणी, तुम यह कठिन तप और किसके कल्याण के लिए कर रही हो?

ए करेलू छठ बरतिया से झांके झूके

ए करेलू छठ बरतिया से झांके झूके

नारियर के पात पर उगेलन सुरूजमल झांके झूके

नारियर के पात पर उगेलन सुरूजमल झांके झूके

अर्थ- व्रती जवाब देती है, "मेरे जो प्राणप्रिय पति हैं, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि के लिए यह छठ व्रत कर रही हूं."

ए करेली छठ बरतिया से उनके लागी

ए करेली छठ बरतिया से उनके लागी

हमरो जे स्वामी पवन एसन स्वामी से उनके लागी

हमरो जे स्वामी कवन एसन स्वामी से उनके लागी

अर्थ- सूर्य देव व्रती से पूछते हैं, "हे व्रत करने वाली 'स्त्री' या वत्री! मैं तुमसे यह पूछता हूं कि तुम यह निर्जला और कठिन छठ व्रत किसके लिए कर रही हो?"

ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी

ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी

हम तोसे पूछी बरतिया ए बरितिया से केकरा लागी

हम तोसे पूछी बरतिया ए बरितिया से केकरा लागी

अर्थ- अब सूर्य देव अमरूद के पत्तों के पीछे से झांकते हुए उगते हैं. वे फिर से छठ व्रती को निहारते हुए पूछते हैं कि हे व्रती, तुम यह महाव्रत और किसके लिए कर रही हो?

ए करेलु छठ बरतिया से झांके झुके

ए करेलु छठ बरतिया से झांके झुके

अमरुदिया के पात पर उगेलन सुरूज मल झांके झुके

अमरुदिया के पात पर उगेलन सुरूज मल झांके झुके

अर्थ- व्रती उत्तर देती है, "हे देव! मेरा जो प्यारा पुत्र है, मैं उसी की लंबी आयु, सुख और रक्षा के लिए यह छठ व्रत कर रही हूं."

हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी

हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी

हमरो जे बेटवा कवन ऐसन बेटवा से उनके लागी

हमरो जे बेटवा कवन ऐसन बेटवा से उनके लागी

अर्थ- सूर्य देव व्रती से पूछते हैं, "हे व्रत करने वाली 'स्त्री' या वत्री! मैं तुमसे यह पूछता हूं कि तुम यह निर्जला और कठिन छठ व्रत किसके लिए कर रही हो?"

ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी

ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी

हम तोसे पूछी बरतिया ऐ बरितया से केकरा लागी

हम तोसे पूछी बरतिया ऐ बरितया से केकरा लागी

अर्थ- केले के पत्तों के पीछे से सूर्य देव (सुरुज मल) झांकते और झुकते हुए उदित हो रहे हैं. वे बड़े ही कौतूहल और स्नेह से उस स्त्री को निहार रहे हैं जो छठ का कठिन व्रत कर रही है.

ए करेलु छठ बरतिया से झांके झुके

ए करेलु छठ बरतिया से झांके झुके

केलवा के पात पर उगेलन सुरुज मल झांके झुके

केलवा के पात पर उगेलन सुरुज मल झांके झुके

अर्थ- हे सूर्य देव, अब सुबह हो चुकी है, कृपया आप उदित हो जाइए और सभी भक्तों का अर्घ्य व पूजन स्वीकार कीजिए.

अरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा, हो

अर्थ- कोई दिव्यांग (लंगड़ा) व्यक्ति अपने पैरों पर चलने की शक्ति पाने के लिए दोनों हाथ जोड़कर आपको पुकार रहा है. हे सूर्य देव, अर्घ्य और पूजा की घड़ी आ गई है.

अरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा, हो

अर्थ- कुष्ठ रोग से पीड़ित (कोढ़िया) व्यक्ति निरोगी काया (स्वस्थ शरीर) का वरदान मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है. हे देव, अब पूजन का समय आ गया है.

अरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा, हो

अर्थ- कोई गरीब (निर्धन) व्यक्ति अपनी गरीबी और दरिद्रता दूर करने की विनती करते हुए दोनों हाथ जोड़कर आपको बुला रहा है. हे प्रभु, अर्घ्य देने का समय हो गया है.

अरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा, हो

अर्थ- कोई दृष्टिहीन (अंधा) व्यक्ति आंखों की रोशनी (नेत्र ज्योति) पाने की आस में दोनों हाथ जोड़कर आपको पुकार रहा है. हे सूर्य देव, पूजा का समय हो गया है, अब उदित हो जाइए.

अरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा, हो

अर्थ- कोई निसंतान (बांझ) स्त्री संतान प्राप्ति की कामना लिए दोनों हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रही है. हे देव, अर्घ्य और पूजा का समय हो गया है, अब दर्शन दीजिए.

अरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा, हो

अर्थ- घर की बड़ी बहू या परिवार की वरिष्ठ व्रती (बड़की) अपने दोनों हाथ जोड़कर आपको पुकार रही है, क्योंकि अब अर्घ्य और पूजा की बेला आ गई है.

अरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा, हो

अर्थ- हे सूर्य देव, अब आप उदित हो जाइए (निकल आइए) क्योंकि सुबह (भोर) हो गई है. अब आपको अर्घ्य देने और आपकी पूजा करने का पावन समय आ गया है.

अरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा, हो

लोक गायिका अमृता सिन्हा के मुताबिक, छठ के लोकगीतों को समझने के लिए उनके शब्दों के साथ-साथ उनसे जुड़े प्रसंग और भावनाओं को समझना भी जरूरी है. तभी पता चलता है कि इन गीतों में हमारी लोकसंस्कृति, प्रकृति और पारिवारिक जीवन की कितनी गहरी तस्वीर छिपी हुई है. छठ के पारंपरिक गीत पीढ़ियों का अनुभव पिरोये हुए हैं. यह चलन तब से है जब टीवी और रेडियो भी नहीं थे सिर्फ लोकपरंपराओं में गीतों के रूप में मिलते थे. लोग तो अब इन गीतों का अर्थ तक नहीं समझ पाते, लेकिन यही गीत जब संगीत में पिरोकर बजते हैं तो लोग सुध-बुध खोकर भाव-विभोर हो उठते हैं. तो हम यहां ऐसे ही छठ गीतों की लाइनों के साथ जानेंगे उनके सामान्य और प्रचलित अर्थ-

'लोकआस्था का पर्व लोकगीतों से भाव अभिव्यक्ति'

''यह गीत कौन लिखा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि यह लोक परंपरा के गीत हैं. इन गीतों में इसी प्राकृतिक दृश्य को अपनी भाषा और कल्पना में पिरोकर गीत का रूप दिया है. इसमें किसी बड़े शब्द या कठिन अभिव्यक्ति का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि ग्रामीण जीवन में रोज दिखाई देने वाले दृश्य को ही गीत में जगह दी गई है. यही इन लोकगीतों की खूबसूरती है.'' - अमृता सिन्हा, लोकगीत गायिका

इन गीतों की खासियत यह है कि सामान्य बोलचाल की भोजपुरी और अन्य क्षेत्रीय भाषा में कही गई छोटी-छोटी पंक्तियां अपने भीतर बड़ी परंपराओं और जीवन के अनुभवों को समेटे हुए हैं. कहीं उगते सूर्य की छटा का मनोहारी वर्णन है, तो कहीं पति, बेटे और बेटी के प्रति प्रेम का भाव. कहीं नदी और घाट की सफाई का संदेश मिलता है, तो कहीं छठ के प्रसाद की शुद्धता बनाए रखने के लिए बरती जाने वाली सावधानी का जिक्र है.

''छठ के गीतों में प्रकृति की सुंदरता किस तरह सहज तरीके से उतर आती है, इसका उदाहरण लोकप्रिय लोकगीत 'केरवा के पात पर उगेले सूरज देव, झांके झुके' में देखने को मिलता है. इस गीत की पंक्तियां सुनने में जितनी सरल हैं, उनका दृश्यात्मक अर्थ उतना ही खूबसूरत है. इस लोगगीत में केले के पत्ते पर पड़ने वाली सूर्योदय की पहली किरणों और सूर्य की छटा का वर्णन किया गया है. सुबह जब सूर्य की लालिमा चारों तरफ फैलती है और केले का पत्ता हवा के हल्के झोंकों से हिलता है तो एक बेहद मनोरम दृश्य बनता है.''- अमृता सिन्हा, लोक गायिका

3 - हो दीनानाथ- सूर्य देव और छठी मैया की आराधना से जुड़ लोकगीत.

सोना सट कुनिया, हो दीनानाथ

हे घूमइछा संसार, हे घूमइछा संसार

अर्थ - हे दीनानाथ, हे सूर्य देव! आप सोने की तरह चमकने वाले रथ पर सवार होकर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं.

आन दिन उगइ छा हो दीनानाथ

आहे भोर भिनसार, आहे भोर भिनसार

अर्थ - हे दीनानाथ! अन्य दिनों में तो आप बिल्कुल सुबह-सुबह भोर होते ही, अंधेरा रहते ही या सूर्योदय के सही समय पर, प्रकट हो जाते हैं.

आजू के दिनवा हो दीनानाथ

हे लागल एती बेर, हे लागल एती बेर

अर्थ - लेकिन आज के दिन, छठ पर्व के पावन अवसर पर अर्घ्य देने के समय, आपको आने में इतनी देर क्यों लग रही है?

बाट में भेटिए गेल गे अबला

एकटा अन्हरा पुरुष, एकटा अन्हरा पुरुष

अंखिया दियेते गे अबला

हे लागल एती बेर, हे लागल एती बेर

अर्थ - क्या रास्ते में आपको कोई लाचार/अंधा व्यक्ति मिल गया था, जिसे आंखें देते-देते आपको आने में इतनी देर हो गई?

बाट में भेटिए गेल गे अबला

एकटा बाझिनिया, एकटा बाझिनिया

बालक दियेते गे अबला

हे लागल एती बेर, हे लागल एती बेर

अर्थ - या फिर रास्ते में आपको कोई निसंतान (बांझ) स्त्री मिल गई थी, जिसे संतान का वरदान देते-देते आपको आने में इतनी देर लग गई?

4 - कांच ही बांस के बहंगिया: इस गीत में बांस की बहंगी में पूजा सामग्री और प्रसाद लेकर घाट पहुंचने की परंपरा को दर्शाता गया है.

कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय

होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुंचाय

कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय

अर्थ- कच्चे हरे बांस से बनी हुई बहंगी यानी कांवड़, जिसके दोनों सिरों पर छठ पूजा के फल और प्रसाद की टोकरियां बंधी होती हैं. भारी वजन के कारण लचकती हुई चल रही है. व्रती महिला अपने पति से आग्रह कर रही है कि हे प्रियतम, आप कहार की भूमिका निभाते हुए इस पवित्र बहंगी को अपने कंधे पर उठाकर छठ घाट तक पहुंचा दीजिए.

बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी कँकरा के जाय

तू तौं आन्हर होवे रे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के जाय

ओहरे जे बारी छठि मैया, बहंगी उनका के जाय

अर्थ- रास्ते में मिलने वाला एक राहगीर यानी बटोही उत्सुकतावश पूछता है कि यह सजी-धजी बहंगी किसके लिए ले जाई जा रही है? इस पर बहंगी ले जा रहे लोगों के परिवार राहगीर से कहते हैं, "अरे राहगीर, क्या तुम देख नहीं सकते? यह पवित्र बहंगी साक्षात छठी मैया की पूजा के लिए जा रही है. घाट पर जो छठी मैया विराजमान हैं, यह भेंट उन्हीं के लिए जा रही है."

कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय

होई ना देवर जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुंचाय

उहने जे बारी छठ मैया, बहंगी उनके के जाय

अर्थ- कच्चे बांस की यह बहंगी लचकती हुई आगे बढ़ रही है. अब व्रती अपने देवर से विनती करती है कि हे देवर जी, आप भी कहार बनकर इस बहंगी को कंधा दीजिए और इसे घाट पर विराजमान छठी मैया के पास पहुंचा दीजिए.

बात जे पूछे ले बटोहियों, बहंगी केकड़ा के जाय

तूंत अनहर हावे रे बटोहियों

बहंगी छठी मैया के जाय उहने जे बारी छठ मैया

बहंगी उनके के जाय

अर्थ- आगे बढ़ने पर जब कोई दूसरा राहगीर फिर से पूछता है कि यह बहंगी किसकी है, तो उसे भी यही उत्तर मिलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, यह तो जगत जननी छठी मैया की पूजा की बहंगी है जो उन्हीं के दरबार यानी घाट पर जा रही है.

5- कोने खेत जनमल धान सुधान हो - इस गीत के माध्यम से छठी मैया और भगवान सूर्य की महिमा का बखान किया जाता है.

कोने खेत जनमल धान सुधान हो

कोने खेत डटहर पान

अर्थ- यह पवित्र और सुगंधित धान (चावल, जिससे छठ का प्रसाद और अक्षत बनता है) किस खेत में पैदा हुआ है? और यह डंठल वाला हरा-भरा पान (जो पूजा में अर्पित होता है) किस खेत में उगा है?

ऐ माई कौन कोखि लिहल जन्म ऐ सुरुजदेव

उठ सुरुज भईलें बिहान ऐ माई

कौन कोखि लिहल जन्म ऐ सुरुजदेव

उठ सुरुज भईलें बिहान

अर्थ- हे माता (छठी मैया/अदिति), जगत को प्रकाश देने वाले इन सूर्य देव ने किस पवित्र कोख से जन्म लिया है? हे सूर्य देव, अब आप उठ जाइए (उदित हो जाइए), क्योंकि सुबह (बिहान) हो गई है.

पुरू खेत जनमल धान सुधान

भैया खेत डटहर पान ऐ माई

अर्थ- उत्तर देते हुए कहा जाता है कि पूर्व दिशा के खेत या पुरखों के उपजाऊ खेत में यह पवित्र धान पैदा हुआ है, और भाई के खेत में यह डंठल वाला पान उगा है.

अम्मा कोखि लिहल जन्म ऐ सुरुजदेव

उठ सुरुज भईलें बिहान ऐ माई

अम्मा कोखि लिहल जन्म ऐ सुरुजदेव

उठ सुरुज भईलें बिहान

अर्थ- हे माता, देवमाता अदिति (अम्मा) की पवित्र कोख से भगवान सूर्य देव ने जन्म लिया है. हे सूर्य देव, अब प्रातःकाल हो चुका है, कृपया उदित होकर दर्शन दीजिए.

अम्मा जे डाही जे गावे सुरुज तोरा

दिह सुरुज दरशन अपन, ऐ माई

अर्थ- माताएं और व्रती महिलाएं आपकी स्तुति और महिमा के गीत गा रही हैं. हे सूर्य देव, अपनी इन भक्तों पर कृपा कीजिए और शीघ्र ही अपना दिव्य दर्शन दीजिए.

कष्टी अरग लेले ठार बारें जंधिया में

जोरी हाथ कईले ध्यानु

कष्टी अरग लेले ठार बारें जंधिया में

जोरी हाथ कईले धिमानु

अर्थ- कठिन तपस्या करने वाले व्रती (कष्टी) हाथों में अर्घ्य का सूप लिए, कमर तक डूबे पानी में खड़े हैं. वे दोनों हाथ जोड़कर पूरी एकाग्रता से आपका ही ध्यान लगा रहे हैं.

कोने खेत जनमल धान सुधान हो

कोने खेत डटहर पान ऐ माई

कौन कोखि लिहल जन्म ऐ सुरुजदेव

उठ सुरुज भईलें बिहान ऐ माई

कौन कोखि लिहल जन्म ऐ सुरुजदेव

कोने खेत जनमल धान सुधान हो

कोने खेत डटहर पान ऐ माई

लोकगीत गायिका अमृता सिन्हा ने गाया छठ गीत (ETV Bharat)

लोकभाषा में रची-बसी हैं पीढ़ियों की यादें और परंपराएं

छठ के इन गीतों की एक और खासियत है कि इनका प्रसार पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक परंपरा के जरिए हुआ है. घरों में महिलाएं अपनी माताओं और दादी-नानी से ये गीत सीखती रही हैं. छठ की तैयारी शुरू होते ही घरों में इन गीतों की धुन सुनाई देने लगती है. कोई गेहूं धोते और सुखाते समय गीत गाता है, तो कोई प्रसाद तैयार करते हुए. घाट जाने और अर्घ्य देने के समय भी अलग-अलग पारंपरिक गीतों का गायन होता है. इस तरह गीत केवल मनोरंजन नहीं करते, बल्कि हर विधि-विधान के साथ उसका अर्थ और भाव भी अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं. कई बार गीतों के शब्दों का अर्थ जाने बिना भी लोग उन्हें वर्षों से गाते आ रहे होते हैं. लेकिन जब उनके पीछे छिपे प्रसंगों को समझा जाता है तो पता चलता है कि एक छोटी सी पंक्ति में प्रकृति, परिवार, स्वच्छता और सामाजिक जीवन से जुड़ी कितनी बातें समाई हुई हैं.

''आज छठ के पारंपरिक गीत देश-विदेश में सुने और गाए जा रहे हैं. समय के साथ इनके संगीत और प्रस्तुति के अंदाज में बदलाव आया है, लेकिन इन गीतों के मूल भाव आज भी लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े हुए हैं. आधुनिक संगीत और नए गायकों के बीच भी पारंपरिक छठ गीतों की लोकप्रियता बनी हुई है. इसकी वजह सिर्फ इनकी मधुर धुनें नहीं, बल्कि इनके भीतर छिपी कहानियां और भावनाएं हैं. छठ के यह लोकगीत बताते हैं कि हमारी लोकसंस्कृति ने प्रकृति, परिवार, सामाजिक जिम्मेदारी और धार्मिक आस्था को कभी अलग-अलग करके नहीं देखा. यही वजह है कि इनकी हर पंक्ति में जीवन का कोई न कोई संदेश छिपा है.''- अमृता सिन्हा, लोकगीत गायिका

अमृता सिन्हा, लोकगीत गायिका (ETV Bharat)

'मारबो रे सुगवा धनुष से' में प्रसाद की शुद्धता और छठी मइया की कृपा

छठ के दौरान गाए जाने वाले गीतों की विविधता बताते हुए अमृता सिन्हा कहती हैं कि लोकसंगीत केवल पूजा के एक समय तक सीमित नहीं है. पर्व की तैयारियों से लेकर अलग-अलग अनुष्ठानों और पारिवारिक आयोजनों तक इसकी मौजूदगी बनी रहती है. छठ महापर्व में प्रसाद बनाने की प्रक्रिया में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है. ठेकुआ और अन्य प्रसाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले गेहूं को पहले अच्छी तरह धोया जाता है. इसके बाद उसे साफ जगह पर सुखाया जाता है और फिर उसी गेहूं को पिसवाकर प्रसाद तैयार किया जाता है.

पर्व पर साफ-सफाई पर फोकस

इस पूरी प्रक्रिया में स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी होता है. जब गेहूं को सुखाने के लिए खुले स्थान पर रखा जाता है, तब उसे पक्षियों और दूसरे जीवों से बचाने की भी कोशिश की जाती है. इसी प्रसंग से जुड़ा एक बेहद लोकप्रिय छठ गीत है 'मारबो रे सुगवा धनुष से, सुगा गिरे मुरछाए'. अमृता सिन्हा बताती हैं कि इस गीत का संबंध प्रसाद के लिए तैयार किए जा रहे गेहूं की शुद्धता से है. जब गेहूं सुखाया जा रहा होता है, तब चिड़िया या तोता उसे चुग न ले, इस बात का ध्यान रखा जाता है. गीत में इसी स्थिति को लोकभाषा में एक भावुक प्रसंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है.

छठी मइया की कृपा का भाव

इस गीत में सुगवा यानी तोते का प्रसंग आता है. गीत के बोल में धनुष से मारने की बात कही जाती है और तोते के मूर्छित होकर गिरने का दृश्य सामने आता है. इसके पीछे छठ के प्रसाद की शुद्धता बनाए रखने की लोकमान्यता और छठी मइया की कृपा का भाव जुड़ा हुआ है. अमृता सिन्हा ने कहा कि यह बेहद खूबसूरत गीत है, जिसमें छठी मइया की कृपा का भी उल्लेख मिलता है. लोकगीतों की खासियत यही है कि वे रोजमर्रा की छोटी-छोटी घटनाओं को भी अपने भीतर जगह देते हैं. यही वजह है कि इस गीत का भाव उसकी कहानी से कहीं अधिक व्यापक है.

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