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दिवाली-छठ पर ट्रेनों में लंबी वेटिंग, कई में Regret; फ्लाइट किराया भी ₹23 हजार पार, जानें कहां मिलेगा कंफर्म टिकट

दिल्ली से उत्तर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए 15558 आनंद विहार-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस अहम विकल्प है. यह ट्रेन केवल स्लीपर क्लास में उपलब्ध है. 3 नवंबर की यात्रा के लिए WL183 दिख रहा है, जबकि 6 और 10 नवंबर को 'Regret' है. 13 नवंबर के लिए अभी डेटा उपलब्ध नहीं है.

20802 मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली से इस्लामपुर जाती है और रास्ते में दानापुर, पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल जैसे स्टेशन कवर करती है. इसमें 1A, 2A, 3A और SL उपलब्ध हैं. 1 नवंबर को WL3, 2 नवंबर WL4 और 3 नवंबर WL4 था. 4 नवंबर को WL9 पहुंच गया, जबकि 5, 6 और 7 नवंबर को 'Regret' दिख रहा है. दिवाली यानी 8 नवंबर को WL4 और 9 नवंबर को फिर 'Regret' है.

राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली जाने वाली 12393 संपूर्ण क्रांति की उपलब्धता में भी नवंबर की शुरुआत में दबाव दिखाई दे रहा है. 1 नवंबर को AVL9 और 2 नवंबर को AVL14 सीट उपलब्ध दिखा, लेकिन 6 नवंबर को WL4, 7 नवंबर को WL1 और 9 नवंबर को WL2 तक पहुंच गया. 8 नवंबर को AVL5 दिख रहा है. ट्रेन में 1A, 2A, 3A, 3E और SL श्रेणियां उपलब्ध हैं.

नई दिल्ली से राजेंद्र नगर टर्मिनल जाने वाली 12310 तेजस राजधानी में केवल 1A, 2A और 3A क्लास उपलब्ध हैं. 12 सितंबर की जांच में 1 नवंबर के लिए WL10, 2 नवंबर WL8, 3 नवंबर WL13 और 4 नवंबर WL24 दिखाई दे रहा है. इसके बाद 5, 6 और 7 नवंबर को स्थिति 'Regret' है. यानी इन तारीखों पर सामान्य बुकिंग के लिए सीट उपलब्ध नहीं है. 8 नवंबर यानी दिवाली के दिन WL15 और 9 नवंबर को WL23 है, जबकि 10 नवंबर को फिर 'Regret' दिख रहा है.

दिल्ली से बिहार आने वाले यात्रियों के लिए संपूर्ण क्रांति, तेजस राजधानी, मगध और अमृत भारत जैसी ट्रेनें सबसे अहम विकल्प हैं. मौजूदा उपलब्धता डेटा से पता चलता है कि त्योहार की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती है, इन ट्रेनों में स्थिति तेजी से खराब हो रही है.

फ्लाइट का विकल्प भी यात्रियों को राहत नहीं दे रहा है. दिल्ली-पटना, मुंबई-पटना और खासकर हैदराबाद-पटना जैसे रूट पर नवंबर की शुरुआती तारीखों में किराया सामान्य दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा है. ऐसे में सवाल है कि अगर नियमित ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है तो यात्री किन ट्रेनों में कोशिश करें, किन स्टेशनों को विकल्प बनाएं और स्पेशल ट्रेनों में कितनी संभावना है?

पटना: दिवाली और छठ पर बिहार लौटने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए इस बार घर पहुंचना बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है. 8 नवंबर को दिवाली और 15 नवंबर को छठ का मुख्य अर्घ्य है, लेकिन त्योहार से करीब दो महीने पहले ही दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों से बिहार आने वाली कई ट्रेनों में सीटों की स्थिति खराब हो गई है. कुछ लोकप्रिय ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट शुरू हो चुकी है, जबकि कई तारीखों पर रेलवे की वेबसाइट पर 'Regret' यानी नई बुकिंग के लिए सीट उपलब्ध नहीं होने का स्टेटस दिखा रहा है.

मुंबई से बिहार: कई ट्रेनों में स्थिति खराब

मुंबई से बिहार आने वालों के लिए 12141 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, 13202 एलटीटी-राजगीर एक्सप्रेस, 12336 एलटीटी-भागलपुर एक्सप्रेस और 12362 सीएसएमटी-आसनसोल एक्सप्रेस प्रमुख विकल्प हैं. 13202 एलटीटी-राजगीर एक्सप्रेस में 1A, 2A, 3A, 3E और SL क्लास उपलब्ध हैं. मौजूदा उपलब्धता में 31 अक्टूबर को WL14, 1 नवंबर WL10, 2 नवंबर WL15 और 3 नवंबर WL16 है. 4 नवंबर के बाद 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नवंबर तक लगातार 'Regret' दिख रहा है. 11 नवंबर को फिर WL17 है.

छठ पूजा पर ट्रोनों में लंबी वेटिंग लिस्ट (ETV Bharat)

एलटीटी-भागलपुर एक्सप्रेस

12336 एलटीटी-भागलपुर एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन चलती है और इसमें 2A, 3A और SL क्लास उपलब्ध हैं. 1 नवंबर की यात्रा के लिए WL40 और 8 नवंबर के लिए WL37 दिख रहा है, जबकि 3 और 10 नवंबर को 'Regret' है. यानी कम फेरे होने की वजह से इस ट्रेन में भी त्योहार के समय सीट पाना मुश्किल हो रहा है.

पाटलिपुत्र एक्सप्रेस

12141 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से पाटलिपुत्र के बीच चलती है. उपलब्ध क्लास में स्लीपर, 3A और 2A प्रमुख हैं. यह मुंबई से सीधे पाटलिपुत्र पहुंचने वाली अहम ट्रेन है, इसलिए त्योहार के समय इसकी मांग स्वाभाविक रूप से ज्यादा है.



हैदराबाद से पटना: एक ही ट्रेन पर निर्भर रहना जोखिम भरा



सिकंदराबाद से दानापुर चलने वाली 12791 सुपरफास्ट एक्सप्रेस इस रूट की प्रमुख ट्रेन है. यह रोजाना चलती है और इसमें 2A, 3A और SL क्लास उपलब्ध हैं. ट्रेन 1,830 किलोमीटर की दूरी तय कर करीब 32 घंटे 50 मिनट में दानापुर पहुंचती है. मौजूदा सीट डेटा में सामान्य तारीखों पर भी WL लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और अक्टूबर के कई दिनों में 'Regret' की स्थिति बन रही है. ऐसे में दिवाली-छठ के लिए यात्रियों को इस ट्रेन के साथ वैकल्पिक रूट भी देखना चाहिए.

फ्लाइट के बढ़ते किराए ने भी बढ़ाई चिंता

ट्रेन में सीट नहीं मिलने के बाद लोग फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहां भी किराया जेब पर भारी पड़ रहा है. दिल्ली-पटना के लिए फ्लाइट के लिए ट्रैवल एजेंट द्वारा 5 नवंबर के लिए किराया करीब 8,391 रुपये, 6 नवंबर को करीब 9,231 रुपये और 7 नवंबर को करीब 9,546 रुपये तक बताया जा रहा है.



मुंबई-पटना: एयर इंडिया एक्सप्रेस के उपलब्ध आंकड़ों में 8 नवंबर की एकतरफा इकोनॉमी किराया करीब 16,498 रुपये तक पहुंचा हुआ है. नवंबर महीने का उपलब्ध शुरुआती किराया करीब 11,738 रुपये से शुरू हो रहा है.

हैदराबाद-पटना: एयर इंडिया एक्सप्रेस के उपलब्ध आंकड़ों में 5 नवंबर का किराया करीब 23,568 रुपये तक दिखाई दे रहा है. नवंबर महीने का शुरुआती किराया 21,405 रुपये बताया जा रहा है.

दिल्ली-दरभंगा: नवंबर 2026 के लिए उपलब्ध अग्रिम किराया करीब 5,153-5,490 रुपये से शुरू होने का डेटा उपलब्ध है, लेकिन त्योहार की खास तारीख पर किराया इससे काफी अलग हो सकता है.

छठ की बुकिंग के लिए अभी से क्यों करें तैयारी?

रेलवे ने त्योहारों की भीड़ को देखते हुए कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं. वहीं छठ का चार दिवसीय पर्व 13 से 16 नवंबर तक चलेगा. 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य होगा. इसलिए यात्रियों के लिए सबसे सुरक्षित रणनीति यही है कि वे एक ही ट्रेन पर निर्भर न रहें. नियमित ट्रेन के साथ स्पेशल ट्रेन, वैकल्पिक स्टेशन और जरूरत पड़ने पर नजदीकी एयरपोर्ट को विकल्प में रखें. खासकर दिवाली से ठीक पहले 4 से 8 नवंबर और छठ से पहले 12 से 15 नवंबर के बीच यात्रा करने वालों को आखिरी समय तक इंतजार करना महंगा पड़ सकता है.

16 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन

रेलवे की ओर से त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा. यह ट्रेनें 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच करीब 400 फेरे लगाएंगी. रेलवे के अनुसार, अलग-अलग रूटों पर ट्रेनों की समय-सारणी तय कर दी गई है और जरूरत के अनुसार नियमित ट्रेनों में भी 1 से 2 अतिरिक्त एसी कोच जोड़े जाएंगे. इससे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी. इनमें कुछ ट्रेनें सप्ताह में एक दिन, जबकि कुछ निर्धारित दिनों और कई ट्रेनें प्रतिदिन चलेंगी.

पूजा स्पेशल ट्रेनों का पूरा शेड्यूल

प्रस्थान स्टेशन (कहाँ से) आगमन स्टेशन (कहाँ तक) चलने का दिन संचालन की अवधि

चंडीगढ़ पटना गुरुवार 1 अक्टूबर से 26 नवंबर पटना चंडीगढ़ शुक्रवार 2 अक्टूबर से 27 नवंबर फिरोजपुर कैंट पटना मंगलवार 6 अक्टूबर से 24 नवंबर पटना फिरोजपुर कैंट बुधवार 7 अक्टूबर से 25 नवंबर आनंद विहार जोगबनी शनिवार 10 अक्टूबर से 7 नवंबर जोगबनी आनंद विहार रविवार 11 अक्टूबर से 8 नवंबर आनंद विहार मुजफ्फरपुर मं. और शु. 13 अक्टूबर से 24 नवंबर मुजफ्फरपुर आनंद विहार बुध और शनि 14 अक्टूबर से 25 नवंबर

दिल्ली सीतामढ़ी गुरुवार 15 अक्टूबर से 19 नवंबर सीतामढ़ी दिल्ली शनिवार 17 अक्टूबर से 21 नवंबर आनंद विहार लोकहा बाजार प्रतिदिन 16 सितंबर से 29 नवंबर लोकहा बाजार आनंद विहार प्रतिदिन 17 सितंबर से 30 नवंबर ऋषिकेश मुजफ्फरपुर रविवार 4 अक्टूबर से 29 नवंबर मुजफ्फरपुर ऋषिकेश सोमवार 5 अक्टूबर से 30 नवंबर आनंद विहार पाटलिपुत्र प्रतिदिन 1 अक्टूबर से 29 नवंबर पाटलिपुत्र आनंद विहार प्रतिदिन 2 अक्टूबर से 30 नवंबर

पूजा स्पेशल बसों का भी होगा परिचालन

बिहार की जाति गणना के सर्वे के अनुसार बिहार में 45 लाख से अधिक लोग काम करने के लिए दूसरे प्रदेशों में रहते हैं और होली और छठ जैसे त्योहार पर्व मनाने के लिए घर लौटते हैं. ऐसे में बिहार सरकार का परिवहन विभाग भी इसको लेकर विशेष तैयारी कर रहा है. परिवहन मंत्री दामोदर रावत का कहना है कि दीपावली और छठ को लेकर विभिन्न राज्यों से बिहार के अलग-अलग शहरों के लिए 75 एसी बस का परिचालन किया जाएगा. जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी. ऐसे में जो लोग दीपावली और छठ मनाने के लिए प्रदेश आना चाहते हैं और ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है तो परिवहन विभाग के पूजा स्पेशल बस पर भी नजर बनाए रखें.

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