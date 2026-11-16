अबूझमाड़ के प्रवेश द्वार नारायणपुर में भी छठ की रौनक, घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन

अबूझमाड़ के प्रवेश द्वार नारायणपुर में भी छठ की रौनक, घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन
अच्छी व्यवस्था के चलते श्रद्धालुओं ने भी जिला प्रशासन की तारीफ की, आदिवासी इलाके में भी समरसता की मिसाल दिखी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 2:45 PM IST
नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल नारायणपुर जिले में भी लोक आस्था के महापर्व छठ की भव्य रौनक देखने को मिली. पूर्वांचल के इस प्रमुख त्योहार ने नारायणपुर के बंधुवा तालाब महादेव घाट को उत्तर भारत के घाटों जैसी आस्था और उत्साह से सराबोर कर दिया. 35 वर्षों से जिला भोजपुर समाज इस पर्व को मना रहा है जहां न केवल उत्तर भारत से आए लोग, बल्कि स्थानीय जनजाति समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं.
उगते सूर्य को दिया अर्घ्य
15 नवंबर की शाम, व्रतियों ने छठ व्रत के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया, इसके बाद चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन हुआ. यह प्रकृति की पूजा, खास तौर पर सूर्य देव और छठी मइया की उपासना का पर्व है. यह व्रत संतान के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए रखा जाता है. यह त्योहार अपने आप में सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन चुका है.
आदिवासी क्षेत्र में भी छठ की छटा
नारायणपुर जैसे नक्सल प्रभावित रहे और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में छठ का जनसैलाब भारत की अनेकता में एकता का का प्रमाण है. आयोजन समिति के सदस्यों के अनुसार, स्थानीय जनजाति समाज के लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी ने इसे एक सामुदायिक उत्सव बना दिया है. उत्तर से खाने-कमाने आए छठ व्रतियों के लिए यह महापर्व अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर भी 'अपना सा माहौल' महसूस कराता है. नारायणपुर में बंधुवा तालाब महादेव घाट को खूबसूरत तरीके से सजाया गया और डीजे पर बजते छठ महापर्व के गीतों की धुन ने समा बांधे रखा.
छठ पूजा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है. यह पर्व हमारी संस्कृति और एकता का प्रतीक है.- द्रोपती सिंह, छठ व्रती महिला
सफाई का ध्यान रखा गया
गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष छठ घाट (महादेव मंदिर घाट) पर नगरपालिका ने खास इंतजाम किए थे. पीने के पानी की व्यवस्था सहित पूरे घाट में साफ सफाई एवं तालाब के जल कुंभी की सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था. पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के लिहाज से जवानों की तैनाती की गई थी.