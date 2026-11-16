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अबूझमाड़ के प्रवेश द्वार नारायणपुर में भी छठ की रौनक, घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन

अबूझमाड़ के प्रवेश द्वार नारायणपुर में भी छठ की रौनक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल नारायणपुर जिले में भी लोक आस्था के महापर्व छठ की भव्य रौनक देखने को मिली. पूर्वांचल के इस प्रमुख त्योहार ने नारायणपुर के बंधुवा तालाब महादेव घाट को उत्तर भारत के घाटों जैसी आस्था और उत्साह से सराबोर कर दिया. 35 वर्षों से जिला भोजपुर समाज इस पर्व को मना रहा है जहां न केवल उत्तर भारत से आए लोग, बल्कि स्थानीय जनजाति समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं.

अबूझमाड़ के प्रवेश द्वार नारायणपुर में भी छठ की रौनक (ETV BHARAT CHHATTISGARH) उगते सूर्य को दिया अर्घ्य 15 नवंबर की शाम, व्रतियों ने छठ व्रत के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया, इसके बाद चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन हुआ. यह प्रकृति की पूजा, खास तौर पर सूर्य देव और छठी मइया की उपासना का पर्व है. यह व्रत संतान के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए रखा जाता है. यह त्योहार अपने आप में सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन चुका है.