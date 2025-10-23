ETV Bharat / state

यात्रियों से खचाखच भरी लग्जरी बस कुशीनगर में पलटी; पति-पत्नी और तीन बेटियों सहित 17 घायल

कुशीनगर: राजस्थान के जयपुर से बिहार जा रही लग्जरी बस कुशीनगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. एक ही परिवार के 5 लोगों सहित 17 घायल हैं. सभी घायलों को पास के अस्पताल मेंं भर्ती कराया गया है. मामूली रूप से घायल 10 लोगों को बिहार रवाना किया गया है. जिला प्रशासन द्वारा बस के घायल यात्रियों के नाश्ते और भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है. यह घटना गुरूवार सुबह करीब 6 बजे बिहार सीमा से 500 मीटर पहले कुशीनगर जिले में हुई.

एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं. घायलों को अस्पताल भिजवाया. तहसील प्रशासन द्वारा हल्का लेखपालों की मदद से घायलों को नाश्ते और भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है. राजस्वकर्मी अस्पताल में है. हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है. हादसे में करीब 17 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एक ही परिवार के 5 लोग घायल: एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने बताया कि एक ही परिवार के 5 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनके नाम पति विजय (35), पत्नी बबिता (35), इनके बच्चे अर्चना (12), शिवानी (10) और अश्मिका (6) हैं. यह सभी बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं.

ड्राइवर और बस स्टाफ फरार: घायल यात्री रामदयाल निवासी, मधुबनी बिहार ने बताया कि दीपावली तो वह ऑफिस या घर में मना लेते हैं, लेकिन छठ पर्व पर अपनी जन्मभूमि पर ही मनाते हैं. ट्रेन में टिकट न मिलने पर निजी बस मालिकों को मांग के अनुसार मनमाना किराया देना पड़ा. बस में खड़े होकर आना पड़ा.

लोग किसी तरह से घर पहुंचना चाहते हैं, यही वजह रही कि 56 सीट वाली बसे में 200 से ज्यादा यात्री सवार थे. सभी छठ पर्व मनाने के लिए बिहार जा रहे थे. यात्रियों का कहना है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिससे बस बेकाबू होकर पलट गई. घटना के बाद से चालक और बस स्टाफ मौके से फरार हो गए.