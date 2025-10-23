यात्रियों से खचाखच भरी लग्जरी बस कुशीनगर में पलटी; पति-पत्नी और तीन बेटियों सहित 17 घायल
राजस्थान के जयपुर से यह लग्जरी बस छठ पूजा मनाने वाले यात्रियों को लेकर बिहार जा रही थी. गुरूवार सुबह हादसा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 12:28 PM IST
कुशीनगर: राजस्थान के जयपुर से बिहार जा रही लग्जरी बस कुशीनगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. एक ही परिवार के 5 लोगों सहित 17 घायल हैं. सभी घायलों को पास के अस्पताल मेंं भर्ती कराया गया है. मामूली रूप से घायल 10 लोगों को बिहार रवाना किया गया है. जिला प्रशासन द्वारा बस के घायल यात्रियों के नाश्ते और भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है. यह घटना गुरूवार सुबह करीब 6 बजे बिहार सीमा से 500 मीटर पहले कुशीनगर जिले में हुई.
एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं. घायलों को अस्पताल भिजवाया. तहसील प्रशासन द्वारा हल्का लेखपालों की मदद से घायलों को नाश्ते और भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है. राजस्वकर्मी अस्पताल में है. हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है. हादसे में करीब 17 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
एक ही परिवार के 5 लोग घायल: एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने बताया कि एक ही परिवार के 5 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनके नाम पति विजय (35), पत्नी बबिता (35), इनके बच्चे अर्चना (12), शिवानी (10) और अश्मिका (6) हैं. यह सभी बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं.
ड्राइवर और बस स्टाफ फरार: घायल यात्री रामदयाल निवासी, मधुबनी बिहार ने बताया कि दीपावली तो वह ऑफिस या घर में मना लेते हैं, लेकिन छठ पर्व पर अपनी जन्मभूमि पर ही मनाते हैं. ट्रेन में टिकट न मिलने पर निजी बस मालिकों को मांग के अनुसार मनमाना किराया देना पड़ा. बस में खड़े होकर आना पड़ा.
लोग किसी तरह से घर पहुंचना चाहते हैं, यही वजह रही कि 56 सीट वाली बसे में 200 से ज्यादा यात्री सवार थे. सभी छठ पर्व मनाने के लिए बिहार जा रहे थे. यात्रियों का कहना है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिससे बस बेकाबू होकर पलट गई. घटना के बाद से चालक और बस स्टाफ मौके से फरार हो गए.
5-5 हजार लिया गया था किराया: बस में सवार यात्रियों ने बताया कि बस की स्लीपर सीट पर 2 की जगह 10 लोगों को बैठाया गया था. एक-एक सवारी से 5-5 हजार रुपए लिए गए थे. बस में 200 से ज्यादा लोग सवार थे. सभी लोग बिहार अपने घर लौट रहे थे. यह हादसा बिहार सीमा से करीब 500 मीटर पहले हुआ. इससे यात्रियों में अफरातफरी मच गई. बस में यात्रियों को बहुत सारा सामान भी लदा था, जो तितर-बितर हो गया.
2 घंटे हाइवे जाम, SDM पहुंचीं: दुर्घटना की वजह से करीब 2 घंटे तक हाइवे जाम रहा और आवागमन वाधित रहा. मौके पर तमकुहीराज की SDM आकांक्षा मिश्रा ने पुलिस टीम के साथ जाम खत्म कराया.
वहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है, कि लग्जरी निजी बसें परिवहन विभाग की मिलीभगत से क्षमता से कई गुना अधिक सवारी भरकर दौड़ाई जा रही हैं. बस में सवार यात्रियों ने बताया कि कार्रवाई के नाम पर पैसा वसूला जाता है, नियमों की कोई परवाह नहीं की जाती है.
