ETV Bharat / state

यात्रियों से खचाखच भरी लग्जरी बस कुशीनगर में पलटी; पति-पत्नी और तीन बेटियों सहित 17 घायल

राजस्थान के जयपुर से यह लग्जरी बस छठ पूजा मनाने वाले यात्रियों को लेकर बिहार जा रही थी. गुरूवार सुबह हादसा.

यात्रियों से खचाखच भरी लग्जरी बस कुशीनगर में पलटी.
यात्रियों से खचाखच भरी लग्जरी बस कुशीनगर में पलटी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 12:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुशीनगर: राजस्थान के जयपुर से बिहार जा रही लग्जरी बस कुशीनगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. एक ही परिवार के 5 लोगों सहित 17 घायल हैं. सभी घायलों को पास के अस्पताल मेंं भर्ती कराया गया है. मामूली रूप से घायल 10 लोगों को बिहार रवाना किया गया है. जिला प्रशासन द्वारा बस के घायल यात्रियों के नाश्ते और भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है. यह घटना गुरूवार सुबह करीब 6 बजे बिहार सीमा से 500 मीटर पहले कुशीनगर जिले में हुई.

एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं. घायलों को अस्पताल भिजवाया. तहसील प्रशासन द्वारा हल्का लेखपालों की मदद से घायलों को नाश्ते और भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है. राजस्वकर्मी अस्पताल में है. हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है. हादसे में करीब 17 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एक ही परिवार के 5 लोग घायल: एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने बताया कि एक ही परिवार के 5 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनके नाम पति विजय (35), पत्नी बबिता (35), इनके बच्चे अर्चना (12), शिवानी (10) और अश्मिका (6) हैं. यह सभी बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं.

ड्राइवर और बस स्टाफ फरार: घायल यात्री रामदयाल निवासी, मधुबनी बिहार ने बताया कि दीपावली तो वह ऑफिस या घर में मना लेते हैं, लेकिन छठ पर्व पर अपनी जन्मभूमि पर ही मनाते हैं. ट्रेन में टिकट न मिलने पर निजी बस मालिकों को मांग के अनुसार मनमाना किराया देना पड़ा. बस में खड़े होकर आना पड़ा.

लोग किसी तरह से घर पहुंचना चाहते हैं, यही वजह रही कि 56 सीट वाली बसे में 200 से ज्यादा यात्री सवार थे. सभी छठ पर्व मनाने के लिए बिहार जा रहे थे. यात्रियों का कहना है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिससे बस बेकाबू होकर पलट गई. घटना के बाद से चालक और बस स्टाफ मौके से फरार हो गए.

5-5 हजार लिया गया था किराया: बस में सवार यात्रियों ने बताया कि बस की स्लीपर सीट पर 2 की जगह 10 लोगों को बैठाया गया था. एक-एक सवारी से 5-5 हजार रुपए लिए गए थे. बस में 200 से ज्यादा लोग सवार थे. सभी लोग बिहार अपने घर लौट रहे थे. यह हादसा बिहार सीमा से करीब 500 मीटर पहले हुआ. इससे यात्रियों में अफरातफरी मच गई. बस में यात्रियों को बहुत सारा सामान भी लदा था, जो तितर-बितर हो गया.

2 घंटे हाइवे जाम, SDM पहुंचीं: दुर्घटना की वजह से करीब 2 घंटे तक हाइवे जाम रहा और आवागमन वाधित रहा. मौके पर तमकुहीराज की SDM आकांक्षा मिश्रा ने पुलिस टीम के साथ जाम खत्म कराया.

वहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है, कि लग्जरी निजी बसें परिवहन विभाग की मिलीभगत से क्षमता से कई गुना अधिक सवारी भरकर दौड़ाई जा रही हैं. बस में सवार यात्रियों ने बताया कि कार्रवाई के नाम पर पैसा वसूला जाता है, नियमों की कोई परवाह नहीं की जाती है.

यह भी पढ़ें: यूपी में सर्दी शुरू होते ही अयोध्या राम मंदिर दर्शन का समय बदला, जानिए नया बदलाव

TAGGED:

KUSHINAGAR BUS ACCIDENT NEWS TODAY
KUSHINAGAR ACCIDENT 15 INJURED
CHHATH PUJA BUS ACCIDENT KUSHINAGAR
कुशीनगर यात्री भरी बस एक्सीडेंट
KUSHINAGAR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.