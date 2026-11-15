रुद्रेश्वर घाट पर छठ की छटा, आस्था और प्रकृति के प्रति समर्पण का संगम, व्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य
धमतरी में सूर्य उपासना का पर्व छठ मनाया गया. रुद्रेश्वर घाट पर महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 9:24 PM IST
धमतरी: सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ पर रुद्री स्थित रुद्रेश्वर महादेव घाट में श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला. छठ पर्व के अवसर पर यहां विशेष आयोजन किया गया, जिसमें व्रतियों ने पर्व की परंपराओं, धार्मिक महत्व और प्रकृति के प्रति समर्पण की भावना को साझा किया. पारंपरिक छठ गीतों की गूंज के बीच घाट का माहौल भक्तिमय नजर आया.
कठिन साधना का पर्व है छठ
छठ पर्व अपनी कठिन साधना, शुद्धता और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता है. सूर्य देव और छठी मैया की आराधना के इस महापर्व में व्रती परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की खुशहाली और मंगलकामना के लिए उपवास रखते हैं. बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़ी यह परंपरा अब देश के विभिन्न हिस्सों में भी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है.
रुद्रेश्वर महादेव घाट पहुंचीं शशि कला सिंह, मीना यादव और पूजा यादव ने छठ पर्व की विशेषताओं को साझा करते हुए बताया कि यह तीन दिवसीय कठिन व्रत है, जिसमें प्राकृतिक सामग्रियों का विशेष महत्व होता है. नहाय-खाय से शुरू होने वाली इस परंपरा में स्वच्छता, संयम और सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है. व्रतियों के अनुसार छठ केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि सूर्य और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी पर्व है. इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक छठ गीतों की प्रस्तुति देकर पर्व की महिमा और उससे जुड़ी भावनाओं को स्वर दिया. गीतों के माध्यम से छठ की परंपराओं और आस्था को साझा करते हुए महिलाओं ने लोक संस्कृति की सुंदर झलक प्रस्तुत की.
धमतरी नगर निगम ने की व्यवस्था
छठ पर्व के आयोजन को लेकर धमतरी नगर निगम द्वारा रुद्रेश्वर घाट में साफ-सफाई सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं. महापौर रामू रोहरा ने कहा कि छठ का व्रत काफी कठिन होता है, लेकिन श्रद्धा और मनोकामना के साथ इसे करने वाली महिलाओं की आस्था विशेष होती है.
पर्व को देखते हुए घाट की सफाई पहले ही करवा दी गई थी. श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए थे- रामू रोहरा, महापौर, धमतरी
रुद्रेश्वर महादेव घाट पर छठ पर्व का आयोजन धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को भी जीवंत करता नजर आया. सूर्य उपासना, पारंपरिक गीतों और प्रकृति के प्रति समर्पण के बीच छठ ने धमतरी में लोक संस्कृति और श्रद्धा का सुंदर संदेश दिया.