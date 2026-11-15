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रुद्रेश्वर घाट पर छठ की छटा, आस्था और प्रकृति के प्रति समर्पण का संगम, व्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य

सूर्य उपासना और लोक आस्था का पर्व छठ ( ETV BHARAT )

धमतरी: सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ पर रुद्री स्थित रुद्रेश्वर महादेव घाट में श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला. छठ पर्व के अवसर पर यहां विशेष आयोजन किया गया, जिसमें व्रतियों ने पर्व की परंपराओं, धार्मिक महत्व और प्रकृति के प्रति समर्पण की भावना को साझा किया. पारंपरिक छठ गीतों की गूंज के बीच घाट का माहौल भक्तिमय नजर आया.

कठिन साधना का पर्व है छठ छठ पर्व अपनी कठिन साधना, शुद्धता और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता है. सूर्य देव और छठी मैया की आराधना के इस महापर्व में व्रती परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की खुशहाली और मंगलकामना के लिए उपवास रखते हैं. बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़ी यह परंपरा अब देश के विभिन्न हिस्सों में भी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है.