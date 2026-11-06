सिर पर दउरा और मन में छठी मइया के लिए गहरी आस्था, स्कूल में व्रती बन बच्चों ने सूर्यदेव को दिया अर्घ्य
Chhath Puja 2026: गया के स्कूल में छठ की छंटा देखने को मिली. बच्चे व्रती बने और परंपरा को बखूबी निभाया. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार
Published : November 6, 2026 at 5:09 PM IST
गया: बिहार के जिस इलाके की पहचान नक्सलियों की गतिविधियां और बम-गोली के धमाकों से होती थी, आज वहां के स्कूलों में शिक्षा के साथ-साथ लोक आस्था, परंपरा और सामाजिक एकता का संदेश दिया जा रहा है. गया के अति नक्सल प्रभावित डुमरिया प्रखंड के मध्य विद्यालय भोकहा में बच्चों ने छठ की सांस्कृतिक पाठशाला की प्रस्तुति दी. यह दृश्य काफी मनोरम था.
स्कूल में छठ का उत्सव
काफी अरसे बाद इस तरह के दृश्य इस नक्सली इलाके में दिख रहे थे, जिससे शिक्षक, छात्र, अभिभावक, ग्रामीण हर कोई अभिभूत हुआ था और अरसे- कई दशकों के बाद एक नई उमंग सी थी. हालिया दशक तक नक्सलियों के निशाने पर विद्यालय भी हुआ करते थे. छठ पर्व के पूर्व बच्चों ने इस पर्व से जुड़ी सांस्कृतिक पाठशाला की प्रस्तुति दी. प्रस्तुति ऐसी थी कि हर कोई इससे अभिभूत हुआ जा रहा था.
व्रती बने बच्चे, साड़ी पहन निभाई परंपरा
स्कूल प्रबंधन की तरफ से इस स्कूल में छठ की सांस्कृतिक पाठशाला का आयोजन किया गया था. विद्यालय परिसर में ऐसा दृश्य था, जैसे छठ घाट सज गया हो. बच्चों को छठ पर्व की परंपराओं से परिचित कराने के लिए विद्यालय में विशेष सांस्कृतिक गतिविधि प्रबंधन के द्वारा आयोजित की गई थी. बच्चों ने व्रतियों की भूमिका निभाई. साड़ी पहन कर नहाए खाए और खरना, अर्ध्य की परंपरा को सांकेतिक रूप से प्रस्तुत किया. विद्यालय में पोखर जैसा गड्ढा खोदकर उसमें पानी भी भरा गया था.
दिखाई गई छठ पर्व की परंपरा
छठ की सांस्कृतिक पाठशाला में बच्चों ने सूप-दउरी लेकर सांकेतिक रूप से हर धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों को पूरा किया. छठ में जिस तरह से भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उसी तरह से अर्घ्य दिया गया. प्रसाद तैयार किए गए और कार्यक्रम में शामिल लोगों के बीच इसका वितरण भी किया गया.
यह ऐसा दृश्य था, जिसे देखकर प्रतीत हो रहा था कि स्कूल में छठ पर्व का सांकेतिक घाट बन गया हो. इस तरह दशकों बाद इस नक्सली इलाके से शिक्षा के साथ-साथ लोक आस्था, परंपरा, सामाजिक एकता का बड़ा संदेश छठ की 'सांस्कृतिक पाठशाला' के माध्यम से दिया गया.
शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक अहमियत
वही, इस संबंध में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक शीतल प्रसाद ने बताया कि हमने यह सोचा था कि बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ-साथ उनकी संस्कृति और पर्वों की परंपराओं से भी जोड़ना है. यह जरूरी भी है. ऐसी स्कूली इगतिविधियों से वे लोक परंपराओं को जानेंगे और अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति प्रस्तुति से एक अच्छा संदेश भी देंगे.
"छठ पर्व हमें अनुशासन, आस्था, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता सामाजिक एकता का संदेश देता है. छठ पर्व बिहार की एक अद्भुत धार्मिक पहचान और लोक आस्था का महापर्व है. विद्यालय की पहल के बीच बच्चों ने पर्व की सांस्कृतिक पाठशाला की प्रस्तुति देकर इलाके में संस्कृतिक शिक्षा का सकारात्मक संदेश दिया है."- शीतल प्रसाद, प्रभारी प्रधानाध्यापक, राजकीय मध्य विद्यालय भोकहा
कब है महापर्व छठ?
चार दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत 13 नवंबर से हो रही है. शुक्रवार को नहाय खाय और शनिवार (14 नवंबर) को खरना है. वहीं, 15 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो जाएगा.
ये भी पढ़ें:
यूनेस्को की विरासत सूची में छठ को शामिल कराने की कोशिश, डॉक्यूमेंट्री और गीतों का सहारा
'कइसे होइ छठी के बरतिया,अब साठी पर संकटिया' बिहार में बादल बरसे, तो खेतों में उम्मीदें डूब गईं
त्योहारों से जिंदा है गया की सदियों पुरानी बांस कला, छठ महापर्व पर देश-विदेश तक 'बिहारी सूप और दउरा' की धूम