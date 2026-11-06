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सिर पर दउरा और मन में छठी मइया के लिए गहरी आस्था, स्कूल में व्रती बन बच्चों ने सूर्यदेव को दिया अर्घ्य

गया के स्कूल में छठ पूजा ( ETV Bharat )

स्कूल में छठ का उत्सव

काफी अरसे बाद इस तरह के दृश्य इस नक्सली इलाके में दिख रहे थे, जिससे शिक्षक, छात्र, अभिभावक, ग्रामीण हर कोई अभिभूत हुआ था और अरसे- कई दशकों के बाद एक नई उमंग सी थी. हालिया दशक तक नक्सलियों के निशाने पर विद्यालय भी हुआ करते थे. छठ पर्व के पूर्व बच्चों ने इस पर्व से जुड़ी सांस्कृतिक पाठशाला की प्रस्तुति दी. प्रस्तुति ऐसी थी कि हर कोई इससे अभिभूत हुआ जा रहा था.