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छठ पूजा 2026; काशी के गंगा घाटों पर उमड़ी आस्था; महिलाओं ने वेदी पूजन कर मांगी परिवार की सुख-समृद्धि

काशी में छठ पूजा करतीं महिलाएं. ( Photo Credit : ETV Bharat )

वाराणसी : धर्म और आस्था की नगरी काशी के गंगा घाटों पर लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के लिए आस्था की भीड़ उमड़ रही है. छठ पूजा के दूसरे दिन शनिवार को बड़ी संख्या में महिलाएं घाटों पर पहुंचकर वेदी पूजन में शामिल हुईं. महिलाओं ने पहले गंगा स्नान किया, फिर एक-दूसरे को सिंदूर दिया और फिर पूरे विधि-विधान के साथ वेदी का पूजन-अर्चन किया. घाटों पर छठी मैया के पारंपरिक गीत गूंजते रहे.

छठ पूजा ; काशी के गंगा घाटों पर उमड़ीं व्रती महिलाएं. (Video Credit : ETV Bharat) वेदी छठी मैया का स्वरूप : छठ पूजा में वेदी पूजन का विशेष महत्व है. महिलाएं वेदी को छठी मैया का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करती हैं. वेदी को पूजा का पवित्र केंद्र माना जाता है. जहां व्रती अपनी आस्था और विश्वास के साथ शीश झुकाते हैं.मान्यता है कि छठी मैया परिवार को सुख-समृद्धि और खुशहाली प्रदान करती हैं.