छठ पूजा 2026; काशी के गंगा घाटों पर उमड़ी आस्था; महिलाओं ने वेदी पूजन कर मांगी परिवार की सुख-समृद्धि
नमो घाट से सामने घाट तक 84 गंगा घाटों पर छठ पूजा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 7:52 AM IST
वाराणसी : धर्म और आस्था की नगरी काशी के गंगा घाटों पर लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के लिए आस्था की भीड़ उमड़ रही है. छठ पूजा के दूसरे दिन शनिवार को बड़ी संख्या में महिलाएं घाटों पर पहुंचकर वेदी पूजन में शामिल हुईं. महिलाओं ने पहले गंगा स्नान किया, फिर एक-दूसरे को सिंदूर दिया और फिर पूरे विधि-विधान के साथ वेदी का पूजन-अर्चन किया. घाटों पर छठी मैया के पारंपरिक गीत गूंजते रहे.
वेदी छठी मैया का स्वरूप : छठ पूजा में वेदी पूजन का विशेष महत्व है. महिलाएं वेदी को छठी मैया का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करती हैं. वेदी को पूजा का पवित्र केंद्र माना जाता है. जहां व्रती अपनी आस्था और विश्वास के साथ शीश झुकाते हैं.मान्यता है कि छठी मैया परिवार को सुख-समृद्धि और खुशहाली प्रदान करती हैं.
वेदी पूजन का महत्व : छठ महापर्व में वेदी पूजन केवल धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि आस्था, पवित्रता और पारिवारिक मंगलकामना से जुड़ी परंपरा है. महिलाएं वेदी को छठी मैया का प्रतीक मानकर उसकी साफ-सफाई करती हैं और गोबर से लीपकर उसे पवित्र स्वरूप प्रदान करती हैं. छठ पूजा में वेदी का महत्व इसलिए भी विशेष है, क्योंकि यह पर्व प्रकृति, जल और सूर्य उपासना से जुड़ा हुआ है. गंगा तट पर वेदी स्थापित कर पूजा करने के माध्यम से श्रद्धालु प्रकृति के प्रति सम्मान और अपनी धार्मिक आस्था को प्रकट करती हैं.
दीपों से रोशन हुए घाट : छठ पूजा के दौरान घाटों पर वेदी तैयार करने का दृश्य भी आकर्षण का केंद्र रहा. कुछ महिलाएं अपनी वेदियों को गोबर से लीप रही थीं तो कुछ महिलाएं गंगा स्नान कर रही थीं. इसके बाद व्रती महिलाओं ने वेदी पर दीप जलाकर पूजन-अर्चन किया. साथ ही लोकगीतों के माध्यम से छठी मैया की महिमा का गुणगान किया.
कुंड, सरोवर, तालाब और नदी किनारे पूजन : व्रती महिलाओं के अनुसार छठी मैया की पूजा मुख्य रूप से जल स्रोतों के किनारे की जाती है. इसके लिए कुंड, सरोवर, तालाब और नदी के तटों को विशेष महत्व दिया जाता है. यह परंपरा काफी पुरानी है.
वर्षों पुरानी परंपरा : घाट पर पूजन करने पहुंचीं व्रती नीलम ओझा ने बताया कि आज खरना है. आज बेदी का पूजन किया जाता है, भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है. नहाए खाए से पूजा प्रारंभ होती है. जिसके बाद खरना किया जाता है. तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. शाम को गुड़ का ठेकुआ बनाया जाता है उसी को खाया जाता है.
व्रती श्वेता सिंह ने बताया कि आज घाट पर खरना पूजन करने पहुंचे हैं. रात को खीर और पूरी बनाया जाता है. साथ ही गुड़ का ठेकुआ भी बनता है. इसके बाद केले के पत्ते पर माता रानी को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है. इसमें 24 घंटे व्रत रखने का विधान है. वेदी को छठ माता का स्वरूप माना जाता है. यहां कलश रखकर पूरी रात पूजन पाठ किया जाता है.
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