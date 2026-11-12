Chhath Puja 2026: छठ घाट पर 'सुरसुता' का क्या है महत्व? जानिए अनूठी परंपरा और आस्था के पीछे की कहानी
लोक आस्था का महापर्व छठ में सूर्योपासना की अनोखी प्राचीन परंपरा है, जिसमें मनोकामना पूर्ण होने पर खास प्रतीक 'सुरसुता' बनाया जाता है. रिपोर्ट-अटल बिहारी
Published : November 12, 2026 at 2:45 PM IST
गोपालगंज : लोक आस्था का महापर्व छठ 2026 की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. 13 नवंबर से नहाय खाय की शुरूआत हो रही है. जब भी को छठ घाट पहुंचता है तो वहां पर कई वेदीनुमा आकृति या चबूतरा बना होता है. क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? इस चबूतरानुमा आकृति को सुरसुता कहते हैं. मान्यता है कि जसकी मनोकामना छठी मैया की कृपा से पूरी होती वह इसका निर्माण कराता है.
छठ पूजा में सुरसुता का विशेष महत्व
लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान सुरसुता बनाकर छठ मैया की पूजा-अर्चना करना एक विशेष महत्व रखता है. पूर्वांचल की एक विशिष्ट पहचान भी इस महापर्व में सूर्य देव के साथ-साथ उनकी मानस बहन 'छठी मैया' की आराधना का विधान है. सुरसुता मुख्य रूप से छठ घाटों के किनारे ईंट, बालू, सीमेंट या मिट्टी से निर्मित एक विशेष वेदी या स्तूपनुमा संरचना है.
छठी मैया का साकार प्रतीक है 'सुरसुता'
छठी मैया के साकार प्रतीक और उनके आसन के रूप में 'सुरसुता' को माना जाता है. इसकी बनावट में नीचे चौकोर होते है और ऊपर की ओर छोटे होते है. चबूतरे सीढ़ीनुमा पिरामिड बनाए जाते हैं, जिसके शीर्ष पर एक छोटा कलश या गुंबदनुमा आकृति होती है. छठ पर्व से पहले इसकी साफ-सफाई कर गेरू, चूने और सिंदूर से आकर्षक रंगाई-पुताई की जाती है. इस पर स्वास्तिक जैसे मांगलिक चिह्न बनाए जाते हैं.
सुरसुता हर कोई नहीं बनवा सकता
दरअसल लोक मान्यता के अनुसार, सुरसुता का निर्माण हर परिवार द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि यह विशेष मन्नत पूरी होने का प्रतीक है. जब किसी परिवार में संतान प्राप्ति, असाध्य रोग से मुक्ति, विवाह या किसी बड़ी बाधा के दूर होने की कामना पूरी होती है, तो श्रद्धालु छठ घाट पर पक्के सुरसुप्ता का निर्माण करवाते हैं.
जहां बनती 'सुरसुता' पीढ़ियां करतीं हैं छठ पूजा
एक बार जिस परिवार के नाम से घाट पर सुरसुता बन जाता है, उस परिवार की पीढ़ियां हर साल छठ महापर्व के दौरान उसी स्थान पर एकत्रित होकर पूजा-अर्चना करती हैं. व्रती महिलाएं डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने से पहले इसी सुरसुता के समक्ष धूप, दीप, नैवेद्य, गन्ना, फल और ठेकुआ अर्पित कर छठी मैया का आशीर्वाद लेती हैं.
"ऐसा नहीं है कि सुरसुता का निर्माण कर लोग उसे छोड़ देते हैं. छठ में नियमित रूप से लोग अपने सुरसुता के पास आते हैं. साल में दो बार छठ पड़ता है कातिक छठ और चैती छठ यहां आकर फल-फूल चढ़ाना या वस्त्र आदि चढ़ाना सब यहीं पर होता है. लोग कोसी भी यहां भरते हैं."- जय हिन्द प्रसाद, श्रद्धालु
प्राचीन काल में इसे मिट्टी से बनाने का था विधान
सुरसुता की परंपरा सदियों पुरानी है और यह ग्रामीण भारत की सामूहिकता व लोक कला को दर्शाती है. प्राचीन काल में जब नदी या तालाब के किनारे मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, तब श्रद्धालु घाट की मिट्टी से ही एक टीला या वेदी बनाकर उसे छठी मैया का स्वरूप मानकर पूजते थे. समय के साथ मिट्टी के टीलों ने ईंट-सीमेंट के स्थायी रूप ले लिए.
छठ पूजा से पहले सजाया जाता है 'सुरसुता' स्थल
गोपालगंज के ग्रामीण और शहरी छठ घाटों पर बने सैकड़ों सुरसुता आज विभिन्न परिवारों की पीढ़ियों की आस्था के साक्षी हैं. यह घाट पर प्रत्येक परिवार के लिए एक निर्धारित पूजा स्थल और सामाजिक जुड़ाव का केंद्र भी बन गया है. मन्नत पूरी होने पर छठ पर्व शुरू होने से कुछ दिन पूर्व सुरसुता का निर्माण कर पीले या सफेद रंग से रंगकर शीर्ष भाग को लाल सिंदूरी रंग से सजाया जाता है.
छठ शुरू होती है सुरसुता स्थल पर कोसी भरने की परंपरा
नहाय-खाय और खरना के बाद, संध्या अर्घ्य के दिन व्रती और परिवार के सदस्य 'सुरसुता' के चारों ओर गन्ने का मंडप बनाते हैं. इसके सामने मिट्टी के दीये जलाए जाते हैं, कोसी भरी जाती है और सिंदूर लगाकर छठी मैया के पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं.
'सुरसुता' का क्या है अर्थ
जानकारों द्वारा बताया गया है कि सुरसुता का मतलब सरयू नदी या देवकन्या होता है. 'सुर' यानी देवता और 'सुता' यानी 'पुत्री' के मेल से बना यह शब्द सरयू नदी या किसी अप्सरा/देवपुत्री के लिए प्रयुक्त होता है. कृष्ण भक्ति काव्य जैसे सूरदास या बिहारी के दोहों में यमुना नदी को सूर्य की पुत्री होने के कारण 'सुरसुता' कहा गया है.
ये भी पढ़ें-