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Chhath Puja 2026: छठ घाट पर 'सुरसुता' का क्या है महत्व? जानिए अनूठी परंपरा और आस्था के पीछे की कहानी

मनोकामना पूरी होने पर छठी मैया का स्वरूप सुरसुता का निर्माण ( ETV Bharat )

गोपालगंज : लोक आस्था का महापर्व छठ 2026 की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. 13 नवंबर से नहाय खाय की शुरूआत हो रही है. जब भी को छठ घाट पहुंचता है तो वहां पर कई वेदीनुमा आकृति या चबूतरा बना होता है. क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? इस चबूतरानुमा आकृति को सुरसुता कहते हैं. मान्यता है कि जसकी मनोकामना छठी मैया की कृपा से पूरी होती वह इसका निर्माण कराता है.

छठ पूजा में सुरसुता का विशेष महत्व