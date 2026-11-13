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नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व का आगाज, गंगा घाटों पर स्नान के बाद छठ व्रतियों ने लिया संकल्प

गंगा स्नान करने पहुंची व्रती ( ETV Bharat )

पटना : लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ की शुरुआत शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ हो गई. चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन और पवित्र अनुष्ठान के पहले दिन सुबह से ही पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली.

कोई गंगा की पवित्र धारा में आस्था की डुबकी लगाता नजर आया, तो कोई पूजा-अर्चना कर छठी मईया और गंगा मईया से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करता दिखा. गंगा घाटों पर सुबह से ही छठ गीतों और भक्तिमय माहौल के बीच महापर्व की शुरुआत हुई.