नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व का आगाज, गंगा घाटों पर स्नान के बाद छठ व्रतियों ने लिया संकल्प
Chhath Puja 2026: गंगा स्नान कर व्रतियों ने लिया संकल्प. घरों में बनेगा चावल, चने की दाल, लौकी की सब्जी का प्रसाद. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : November 13, 2026 at 6:24 PM IST
पटना : लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ की शुरुआत शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ हो गई. चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन और पवित्र अनुष्ठान के पहले दिन सुबह से ही पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली.
कोई गंगा की पवित्र धारा में आस्था की डुबकी लगाता नजर आया, तो कोई पूजा-अर्चना कर छठी मईया और गंगा मईया से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करता दिखा. गंगा घाटों पर सुबह से ही छठ गीतों और भक्तिमय माहौल के बीच महापर्व की शुरुआत हुई.
गंगा स्नान के साथ शुरू हुई पवित्रता और शुद्धता की परंपरा
नहाय-खाय के दिन छठ व्रती गंगा या किसी पवित्र जलाशय में स्नान कर अपने घर लौटती हैं. इसके बाद घरों में साफ-सफाई और पूरी शुद्धता के साथ प्रसाद तैयार करने की परंपरा निभाई जाती है. इस दिन व्रती चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी का प्रसाद तैयार करेंगी. भगवान सूर्य और छठी मैया को नमन करने के बाद व्रती इसे ग्रहण करेंगी. इसी के साथ चार दिनों तक चलने वाले निर्जला व्रत का संकल्प भी लिया जाएगा. नहाय-खाय से ही घरों में छठ की रौनक और धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो जाता है.
'खुद व्रत नहीं करते, लेकिन छठ से बचपन से जुड़ा है रिश्ता'
छठ महापर्व की खासियत यही है कि इसकी आस्था सिर्फ व्रत करने वालों तक सीमित नहीं रहती. ऐसे भी कई लोग हैं, जो खुद छठ नहीं करते, लेकिन इस महापर्व से उनका गहरा जुड़ाव है. गंगा स्नान करने पहुंचे बालकृष्ण चौधरी बताते हैं कि वे बचपन से छठ पर्व को देखते और इससे जुड़े रहे हैं. हर साल किसी न किसी के घर होने वाले छठ में शामिल होते हैं और अपना सूप भी लगाते हैं.
"हमारे घर में छठ नहीं होता है, लेकिन हम लोग बचपन से इस पर्व को देखते और इसमें शामिल होते आए हैं. इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आज यहां गंगा स्नान करने पहुंचे हैं. गंगा मैया से आशीर्वाद मांगते हैं और छठी मईया से प्रार्थना करते हैं कि बिहार की धरती पर सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहे."- बालकृष्ण चौधरी, श्रद्धालु
घाटों पर पानी की कमी से व्रतियों की बढ़ी परेशानी
एक तरफ गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, तो दूसरी तरफ कुछ इलाकों में घाटों पर पानी की कमी व्रतियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है. छठ व्रती बेबी देवी बताती हैं कि उनकी इच्छा अपने नजदीकी घाट पर ही छठ पूजा करने की थी, लेकिन वहां पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है. गंगा का पानी भी उनके इलाके के घाट तक नहीं पहुंच पाया है. इसी वजह से उन्हें गंगा स्नान के लिए दूसरे घाट पर आना पड़ा.
"हम अपने नजदीकी घाट पर छठ करना चाहते थे, लेकिन वहां पानी ही नहीं है. गंगा का पानी भी घाट तक नहीं पहुंचा है. ऐसे में हमें यहां गंगा स्नान करने आना पड़ा. जब घाटों पर पानी ही नहीं रहेगा, तो आखिर छठ कैसे किया जाएगा?"- बेबी देवी, छठ व्रती
चार दिनों तक चलेगा अनुष्ठान
गंगा स्नान करने पहुंचीं छठ व्रती निशा शर्मा बताती हैं कि नहाय-खाय के साथ ही उनके घर में छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं. गंगा स्नान के बाद घर जाकर चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी का प्रसाद तैयार किया जाएगा. इसके बाद अगले दिन खरना की तैयारी होगी, जिसमें व्रती पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को पूजा-अर्चना कर गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करेंगी.
"आज नहाय-खाय के साथ छठ की शुरुआत हो गई है. गंगा स्नान करने के बाद घर जाकर कद्दू, दाल और चावल का प्रसाद बनाएंगे. इसके बाद खरना होगा. फिर संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य की तैयारी की जाएगी. उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ छठ महापर्व संपन्न होगा."- निशा शर्मा, छठ व्रती
डूबते और उगते सूर्य की उपासना का अनूठा पर्व
छठ महापर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए डूबते और उगते, दोनों सूर्य की उपासना की जाती है. इस पर्व में शुद्धता, संयम, अनुशासन और लोक परंपराओं का विशेष महत्व है. मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद तैयार करने से लेकर बांस के सूप और दउरा में पूजन सामग्री सजाने तक हर परंपरा अपने भीतर एक अलग धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व समेटे हुए है. यही वजह है कि छठ सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों और विदेशों में रहने वाले बिहारियों के लिए भी भावनाओं और अपनी मिट्टी से जुड़ाव का पर्व बन चुका है.
चार दिनों तक भक्ति में डूबा रहेगा बिहार
नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ यह महापर्व अब अगले तीन दिनों तक अलग-अलग धार्मिक परंपराओं और अनुष्ठानों के साथ आगे बढ़ेगा. दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उदीयमान सूर्य को उषा अर्घ्य दिया जाएगा. इसके बाद पारण के साथ 36 घंटे के निर्जला उपवास का समापन होगा.
फिलहाल, गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि छठ की आस्था एक बार फिर पूरे उत्साह के साथ लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है. घरों में प्रसाद बनाने की तैयारी है, घाटों पर पूजा की व्यवस्था हो रही है और छठ के पारंपरिक गीतों से माहौल भक्तिमय होने लगा है. अगले चार दिनों तक पूरा बिहार छठी मैया की भक्ति, आस्था और लोक परंपराओं के रंग में रंगा नजर आएगा.
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