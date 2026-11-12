बिहार में महापर्व छठ की धूम: नहाय-खाय से लेकर पारण तक.. यहां जानें Date और Time
Chhath Puja 2026 Start And End Date: शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ महापर्व छठ की शुरुआत होगी.खरना से लेकर अर्घ्य तक के नियम जानें. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 12, 2026 at 6:42 PM IST
पटना: लोक आस्था का महापर्व छठ चार दिनों तक चलने वाली कठिन साधना, शुद्धता और सूर्य उपासना का पर्व है. इस दौरान व्रती पूरी श्रद्धा और नियम के साथ भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करते हैं. छठ की शुरुआत नहाय-खाय से होती है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ इसका समापन होता है.
चार दिवसीय साधना
चार दिनों तक चलने वाली इस परंपरा में हर दिन का अपना अलग धार्मिक महत्व और पूजा विधान है. इस बार चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाए खाए के साथ हो रही है. ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय के अनुसार, छठ के चारों दिन व्रती को शारीरिक और मानसिक रूप से संयमित रहते हुए निर्धारित नियमों का पालन करना होता है.
पहला दिन: नहाय-खाय
छठ महापर्व के पहले दिन को नहाय-खाय कहा जाता है. शुक्रवार 13 नवंबर को नहाय-खाय है. इस दिन व्रती सुबह स्नान कर घर और रसोई की साफ-सफाई करते हैं. इसके बाद सात्विक भोजन तैयार किया जाता है. आमतौर पर इस दिन कद्दू की सब्जी, अरवा चावल और चने की दाल बनाई जाती है.
भोजन तैयार करने में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है और सेंधा नमक तथा घी का इस्तेमाल किया जाता है. व्रती भगवान सूर्य को स्मरण करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं और इसी के साथ छठ की चार दिवसीय साधना की शुरुआत होती है.
शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक है नहाय-खाय
ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि नहाय-खाय का धार्मिक महत्व शरीर और मन की शुद्धि से जुड़ा है. छठ में शुद्धता को सबसे अधिक महत्व दिया गया है. इसलिए पहले दिन स्नान और सात्विक भोजन के माध्यम से व्रती स्वयं को आगे की कठिन साधना के लिए तैयार करते हैं.
"इस दिन से घर में खानपान से लेकर रहन-सहन तक में विशेष सावधानी बरती जाती है. प्रसाद बनाने के दौरान उसमें गंगाजल मिलाया जाता है और फिर प्रसाद तैयार किया जाता है. मान्यता है कि शुद्ध मन और पवित्र भाव से शुरू की गई पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है."- पंडित राजन उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य
दूसरा दिन : खरना
छठ के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है. 14 नवंबर को लोहंडा या खरना है. इस दिन व्रती सुबह स्नान करने के बाद पूरे दिन उपवास रखते हैं. शाम के समय स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी या अन्य शुद्ध ईंधन से प्रसाद तैयार किया जाता है.
खरना के प्रसाद में गुड़ से बनी खीर, जिसे रसियाव भी कहा जाता है, और रोटी प्रमुख रूप से शामिल होती है. इसके साथ केला और अन्य फल भी अर्पित किए जाते हैं. भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और परिवार के अन्य सदस्यों में भी प्रसाद वितरित किया जाता है.
पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि खरना की पूजा के बाद ही छठ का सबसे कठिन चरण शुरू होता है. व्रती खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करते हैं. इस दौरान अन्न और जल, दोनों का त्याग किया जाता है. यह व्रत अगले दिन शाम के अर्घ्य से होते हुए चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने और पारण तक चलता है.
संकल्प का प्रतीक
धार्मिक मान्यता के अनुसार, खरना आत्मसंयम, तपस्या और संकल्प का प्रतीक है. व्रती पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस कठिन साधना को पूरा करने का संकल्प लेते हैं. ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने कहा कि छठ पदों में हम माता षष्ठी की आराधना करते हैं और इसे ही लोकाचार में हम लोग छठी मैया कहते हैं. छठ के पर्व का महत्व ही ऐसा है कि इसमें छठ व्रती 36 घंटे की निर्जला साधना करते हैं.
"यह साधना करने के लिए की मैया श्रद्धालुओं को शक्ति भी देती हैं और इस साधना से आत्मा शुद्धता और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है. छठी मैया की पूजा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लोग करते हैं और मान्यता है कि जो भी आप छठी मैया से मांगते हैं वह पूरा होता है. इसलिए छठी मैया को मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है."- पंडित राजन उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य
तीसरा दिन : अस्ताचलगामी सूर्य को संध्या अर्घ्य
छठ महापर्व के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है. इस बार 15 नवंबर को संघ्या अर्घ्य दिया जाएगा. इस दिन व्रती और परिवार के सदस्य पूजा की तैयारियों में जुटे रहते हैं. बांस के सूप और दउरा में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना, अदरक, हल्दी और अन्य मौसमी फल-सब्जियां सजाई जाती हैं.
शाम के समय व्रती परिवार के सदस्यों के साथ नदी, तालाब या अन्य जलाशयों के किनारे पहुंचते हैं. सूर्यास्त के समय पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है. इस दौरान भगवान सूर्य की आराधना की जाती है और परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की खुशहाली तथा निरोग जीवन की कामना की जाती है.
ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय बताते हैं कि छठ में डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा जीवन के हर पड़ाव और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करती है. सूर्य अस्त होने के बाद भी उनकी उपासना की जाती है, जो यह संदेश देती है कि जीवन में हर अवस्था का अपना महत्व है.
"धार्मिक मान्यता के अनुसार, सूर्य की उपासना से आरोग्य और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. संध्या अर्घ्य के बाद व्रती घर लौटते हैं और अगले दिन सुबह होने वाले उषा अर्घ्य की तैयारी करते हैं. इस दौरान निर्जला व्रत लगातार जारी रहता है."- पंडित राजन उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य
चौथा दिन: उषा अर्घ्य और पारण
छठ महापर्व के चौथे और अंतिम दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. इसे उषा अर्घ्य कहा जाता है. 16 नवंबर को इसके साथ ही छठ महापर्व का समापन हो जाएगा. व्रती अहले सुबह ही पूजा की सामग्री लेकर घाटों पर पहुंच जाते हैं. सूर्योदय से पहले ही पूजा की तैयारियां पूरी कर ली जाती हैं.
इसके बाद जल में खड़े होकर उगते सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य अर्पित किया जाता है. इस दौरान भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करते हुए परिवार की सुख-शांति, संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है. उषा अर्घ्य के साथ छठ की चार दिवसीय पूजा का मुख्य विधान पूरा हो जाता है.
पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि उगते सूर्य को अर्घ्य देना नई ऊर्जा, नई शुरुआत और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. संध्या अर्घ्य में अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना के बाद सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर जीवन में निरंतरता और प्रकाश की कामना की जाती है. उषा अर्घ्य देने के बाद व्रती पूजा संपन्न करते हैं और परिवार के सदस्यों तथा बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं.
"इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर पारण किया जाता है. पारण के साथ करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त होता है और चार दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व पूर्ण होता है. पारण के दौरान व्रती संध्या अर्घ्य में पड़े फल और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि पारण के लिए अलग-अलग जगह का चार की अलग-अलग परंपराएं हैं."- पंडित राजन उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य
अर्घ्य का संभावित समय
संध्या अर्घ्य का संभावित समय शाम 5:28 है. हालांकि सूर्यास्त के अनुसार थोड़ा बदलाव संभव है. आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय सुबह लगभग 6:12 बजे से 6:45 बजे तक रहेगा.
पौराणिक कथाएं
छठ महापर्व की परंपरा को प्राचीन सूर्य उपासना से जोड़कर देखा जाता है. भारतीय धार्मिक परंपरा में सूर्य को ऊर्जा, आरोग्य और जीवन का आधार माना गया है. छठ महापर्व को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कराने के लिए छठ पर शोध करने वाले और दर्जनों छठ गीतों के लेखक हृदय नारायण झा ने बताया कि छठ की प्राचीनता को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं.
उनके अनुसार, इनमें राजा प्रियव्रत, माता कुंती, भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण और माता सीता से जुड़ी कथाएं प्रमुख हैं. इन कथाओं के माध्यम से छठ की परंपरा, सूर्य उपासना और संतान की सुख-समृद्धि की कामना का महत्व समझा जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी. महर्षि कश्यप की सलाह पर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया. यज्ञ के बाद उनकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह मृत पैदा हुआ.
"राजा शोक में डूब गए. तभी माता षष्ठी प्रकट हुईं और अपनी कृपा से मृत बालक को जीवनदान दिया. इसके बाद राजा ने माता षष्ठी की पूजा और आराधना की परंपरा शुरू की. मान्यता है कि तभी से संतान की प्राप्ति, उसकी लंबी आयु और परिवार की खुशहाली के लिए षष्ठी देवी की पूजा की जाने लगी."- हृदय नारायण झा, लेखक सह गायक
अन्य पौराणिक कथाएं
एक अन्य पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी है. मान्यता है कि माता कुंती ने विवाह से पहले महर्षि दुर्वासा से प्राप्त मंत्र की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया था. सूर्यदेव के आशीर्वाद से उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई. कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और प्रतिदिन जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे.
कहा जाता है कि वे सूर्य उपासना के साथ जरूरतमंदों को दान भी करते थे. इसी कारण छठ की परंपरा को सूर्य उपासना से जोड़ते हुए कर्ण की कथा का विशेष उल्लेख किया जाता है. उन्होंने कहा कि वहीं, एक अन्य लोकमान्यता के अनुसार, भगवान राम और माता सीता के वनवास से लौटकर अयोध्या आने के बाद माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्यदेव की उपासना और व्रत किया था. इन पौराणिक मान्यताओं के कारण छठ को सूर्य उपासना और लोक आस्था की अत्यंत प्राचीन परंपरा के रूप में देखा जाता है.
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