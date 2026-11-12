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बिहार में महापर्व छठ की धूम: नहाय-खाय से लेकर पारण तक.. यहां जानें Date और Time

कब से शुरू हो रहा छठ ( ETV Bharat )

पटना: लोक आस्था का महापर्व छठ चार दिनों तक चलने वाली कठिन साधना, शुद्धता और सूर्य उपासना का पर्व है. इस दौरान व्रती पूरी श्रद्धा और नियम के साथ भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करते हैं. छठ की शुरुआत नहाय-खाय से होती है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ इसका समापन होता है.

चार दिवसीय साधना