छठ घाटों पर गंगा के असली पहरेदार, श्रद्धालुओं की जान बचाने के लिए दांव पर लगाते हैं अपनी जिंदगी
Chhath Puja 2026: छठ पर्व के दौरान कोई अप्रिय घटना ना घटे इसको लेकर विशेष तैयारी की गई है. रिपोर्ट- कृष्णनंदन.
Published : November 14, 2026 at 6:50 PM IST
पटना : लोक आस्था का महापर्व छठ सिर्फ सूर्योपासना, श्रद्धा और भक्ति का पर्व नहीं है, बल्कि यह गंगा और प्रकृति के प्रति आस्था का भी प्रतीक है. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में जब लाखों श्रद्धालु गंगा के घाटों पर पहुंचते हैं और अस्ताचलगामी व उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, तब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ ऐसे लोग संभाल रहे होते हैं, जो खुद पानी के बीच रहकर दूसरों की जिंदगी बचाने का काम करते हैं.
श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा कवच
गंगा की लहरों के बीच नाविक, स्टीमर चालक और गोताखोर श्रद्धालुओं के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं होते. किसी श्रद्धालु का पैर फिसल जाए, कोई गहरे पानी में चला जाए या नदी की तेज धार में फंस जाए, तो ये लोग बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने के लिए पानी में उतर जाते हैं. छठ के दौरान गंगा घाटों पर ये लोग गंगा मां के असली पहरेदार बनकर तैनात रहते हैं.
गोताखोरों और स्टीमर की तैनाती
पटना के विभिन्न घाटों पर भी छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. घाटों को सुरक्षित बनाने के साथ ही पानी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गोताखोरों और स्टीमर की तैनाती की व्यवस्था की जा रही है. घाट पर मौजूद गोताखोर मुन्ना बिना ने बताया कि फिलहाल वे लोग घाट की सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों में जुटे हैं. छठ पर्व के दिन उनकी ड्यूटी घाट पर रहेगी. पानी के अंदर स्टीमर पर भी गोताखोर मौजूद रहेंगे, जिनकी जिम्मेदारी श्रद्धालुओं पर नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाने की होगी.
''बैरिकेडिंग से अगर कोई श्रद्धालु करीब 10 मीटर आगे निकल जाता है और डूबने लगता है. ऐसे में उसे तत्काल बचाने की कोशिश की जाती है. हमारी नजर लगातार इस बात पर रहती है कि कोई भी श्रद्धालु निर्धारित सुरक्षा सीमा को पार न करे.''- मुन्ना, गोताखोर
'NCC में लोगों को बचाने की कला सीखी'
गंगा की लहरों के बीच सुरक्षा की इस जिम्मेदारी में नाविक और स्टीमर चालक भी अहम भूमिका निभाते हैं. गायघाट पर मौजूद अभय कुमार ने बताया कि वह प्राइवेट स्टीमर चलाते हैं और उनके साथ निजी गोताखोर भी रहते हैं. छठ महापर्व के दौरान जिला प्रशासन की ओर से भी उन लोगों की मदद ली जाती है. वह लोग स्टीमर पर पूरी तरह मुस्तैद रहते हैं, ताकि पानी में किसी के डूबने की स्थिति में बिना देर किए मौके पर पहुंचा जा सके. हमने एनसीसी की ट्रेनिंग की है और पानी में डूब रहे लोगों को बचाने का स्किल वहीं से सीखा है.
अभय कुमार ने बताया कि पानी में किसी व्यक्ति के डूबने पर उसे बचाने के लिए शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है. इसे गोल्डन टाइम कहा जाता है, जो करीब दो मिनट का होता है. इस दौरान अगर गोताखोर मौके पर पहुंच जाएं, तो डूब रहे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने की संभावना रहती है.
''अब तक हम कई लोगों की जान बचा चुके हैं. हालांकि, छठ पूजा के दौरान डूबने की घटनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं, क्योंकि उस समय सुरक्षा व्यवस्था के साथ श्रद्धालुओं की निगरानी भी बढ़ा दी जाती है. हमारी विशेष नजर इस बात पर रहती है कि घाट पर किसी तरह की भगदड़ की स्थिति पैदा न हो और श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से पूजा कर सकें.''- अभय कुमार, प्राइवेट स्टीमर चालक
'पानी के अंदर बैरिकेडिंग के पास मौजूद रहेंगे'
वहीं, घाट पर श्रद्धालुओं को फिसलन से बचाने और सुरक्षा के इंतजाम में जुटे जीत कुमार की जिम्मेदारी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है. वह घाट पर बालू भरी बोरियां लगाने के काम में जुटे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को पानी के किनारे सुरक्षित जगह मिल सके. जीत कुमार ने बताया कि फिलहाल घाट को तैयार किया जा रहा है. छठ के दिन जब श्रद्धालु अर्घ्य देने के लिए गंगा में उतरेंगे, तब वे खुद पानी के अंदर बैरिकेडिंग के पास मौजूद रहेंगे.
''हमारी नजर खासतौर पर छोटे बच्चों और श्रद्धालुओं पर रहेगी, ताकि कोई भी बैरिकेडिंग पार करके गहरे पानी की ओर न चला जाए. पानी में उतरने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और कोई फिसलकर नदी में न गिर जाए, इसकी निगरानी करना हमारी जिम्मेदारी होगी. मेरे लिए यह सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़ा दायित्व है.''- जीत कुमार
DM ने अधिकारियों को दिया है निर्देश
इधर, जिला प्रशासन की ओर से भी छठ घाटों पर सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने सभी दंडाधिकारियों, सेक्टर पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को विशेष रूप से डूबने की घटनाओं की रोकथाम और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने को कहा है. घाटों पर तैनात अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
''बैरिकेडिंग व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि सभी संबंधित घाटों पर ट्रिपल बैरिकेडिंग की गई है. जरूरत के अनुसार क्रॉस बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की गई है. श्रद्धालुओं को खतरनाक चिह्नित क्षेत्रों और बैरिकेडिंग के आगे किसी भी परिस्थिति में जाने की अनुमति नहीं दिया जाएगा. प्रशासन का प्रयास है कि श्रद्धालु निर्धारित सुरक्षित दायरे में रहकर ही गंगा में स्नान और अर्घ्य की परंपरा पूरी करें.''- यशपाल मीना, नगर आयुक्त, पटना
कुल मिलाकर कहें तो छठ के घाटों पर एक तरफ जहां व्रती अपने परिवार और समाज की सुख-समृद्धि की कामना लेकर गंगा की आराधना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो दूसरों की खुशियों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी रात और दिन पानी के बीच पहरा देते हैं. उनके लिए हर डूबते हुए व्यक्ति को बचाना एक नई जिंदगी लौटाने जैसा है. श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा के बीच गंगा की लहरों में तैनात ये नाविक और गोताखोर वास्तव में छठ महापर्व के अनदेखे नायक हैं.
ये भी पढ़ें :-
'छठ पर घर की बहुत याद आती है'.. महापर्व पर घर नहीं लौट पाने वाले प्रवासियों का छलक रहा दर्द
छठ गीतों की हर लाइन में छिपी है एक कहानी, जानिए 'केरवा के पात' से 'हो दीनानाथ' तक का गहरा अर्थ
जानिए कहां से हुई थी छठ पूजा की शुरुआत, एक रात में भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था यह मंदिर
केला, नारियल, गन्ना.. छठी मईया के दउरा में सजने वाले हर फल के पीछे छिपी है आस्था और परंपरा