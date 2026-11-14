ETV Bharat / state

छठ घाटों पर गंगा के असली पहरेदार, श्रद्धालुओं की जान बचाने के लिए दांव पर लगाते हैं अपनी जिंदगी

पटना के गंगा घाट पर छठ की तैयारी ( ETV Bharat )

पटना : लोक आस्था का महापर्व छठ सिर्फ सूर्योपासना, श्रद्धा और भक्ति का पर्व नहीं है, बल्कि यह गंगा और प्रकृति के प्रति आस्था का भी प्रतीक है. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में जब लाखों श्रद्धालु गंगा के घाटों पर पहुंचते हैं और अस्ताचलगामी व उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, तब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ ऐसे लोग संभाल रहे होते हैं, जो खुद पानी के बीच रहकर दूसरों की जिंदगी बचाने का काम करते हैं.

श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा कवच