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छठ पूजा पर बिहार जाने के लिए जिंदगी दांव पर लगा रहे लोग, ट्रेन में घुसने के लिए जगह नहीं, बाथरूम तक बैठकर कर रहे सफर

छठ पर जिंदगी दांव पर लगा रहे लोग ( ETV Bharat )

Chhath Puja 2026 Rush : लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रवासी श्रमिकों व उनके परिवारों में अपने घर लौटने की होड़ लगी हुई है. छठी मैया की पूजा करने और परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए हजारों लोग बिहार रवाना हो रहे हैं, लेकिन पानीपत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ के बीच पर्याप्त रेल सुविधा नहीं होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है

जोखिम उठाने की मजबूरी : पानीपत से बिहार के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्रियों को पहले दिल्ली जाना पड़ रहा है, जहां से वे दूसरी ट्रेन पकड़कर अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं. हालात यह हैं कि ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही. कई यात्री जान जोखिम में डालकर ट्रेन के दरवाजों पर लटककर, बाथरूम के आसपास बैठकर और खड़े होकर सफर करने को मजबूर हैं. यात्रियों को डर है कि भीड़ के कारण कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, लेकिन छठ पूजा पर अपने घर पहुंचने की चाहत उन्हें जोखिम उठाने पर मजबूर कर रही है.