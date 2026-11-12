छठ पूजा पर बिहार जाने के लिए जिंदगी दांव पर लगा रहे लोग, ट्रेन में घुसने के लिए जगह नहीं, बाथरूम तक बैठकर कर रहे सफर
Chhath Puja 2026 Rush : छठ पूजा पर बिहार जाने के लिए पानीपत रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही है.
Published : November 12, 2026 at 10:50 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 11:13 PM IST
Chhath Puja 2026 Rush : लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रवासी श्रमिकों व उनके परिवारों में अपने घर लौटने की होड़ लगी हुई है. छठी मैया की पूजा करने और परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए हजारों लोग बिहार रवाना हो रहे हैं, लेकिन पानीपत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ के बीच पर्याप्त रेल सुविधा नहीं होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है
जोखिम उठाने की मजबूरी : पानीपत से बिहार के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्रियों को पहले दिल्ली जाना पड़ रहा है, जहां से वे दूसरी ट्रेन पकड़कर अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं. हालात यह हैं कि ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही. कई यात्री जान जोखिम में डालकर ट्रेन के दरवाजों पर लटककर, बाथरूम के आसपास बैठकर और खड़े होकर सफर करने को मजबूर हैं. यात्रियों को डर है कि भीड़ के कारण कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, लेकिन छठ पूजा पर अपने घर पहुंचने की चाहत उन्हें जोखिम उठाने पर मजबूर कर रही है.
चुनाव के वक्त बिहार की याद आती है : बिहार और यूपी से आए लोगों में सरकार और रेलवे प्रशासन के प्रति नाराजगी साफ दिखाई दे रही है. उनका कहना है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और नेताओं को बिहार के लोगों की याद आ जाती है और उनसे वोट मांगे जाते हैं, लेकिन जब छठ जैसे बड़े त्योहार पर घर जाने की बारी आती है तो उनके लिए अतिरिक्त ट्रेनों और ठहराव की व्यवस्था नहीं की जाती.
सरकार अतिरिक्त ट्रेनें चलाए : बिहार के सिवान जिले में छठ पूजा करने जा रहीं सुनीता मिश्रा ने बताया कि ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि यात्रियों को चढ़ने तक की जगह नहीं मिल रही. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि त्योहार के दौरान बिहार के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएं. दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों का पानीपत रेलवे स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि पानीपत में यूपी-बिहार के हजारों लोग रोजी-रोटी कमाने के लिए रहते हैं. त्योहार पर सभी अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं, लेकिन रेल सुविधा नहीं होने से उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. उन्होंने बताया कि पहले भी दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों के पानीपत में ठहराव की बात कही गई थी, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ.
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गांव में ही मिले रोजगार : आकाश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दो महीने पहले से प्रयास करने के बावजूद कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा. मजबूरी में जनरल टिकट लेकर भीड़ में सफर करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि चाहे ट्रेन में लटककर जाना पड़े या कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, वे छठ पूजा करने अपने गांव जरूर जाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण लाखों लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करने आते हैं. पानीपत की फैक्ट्रियों में भी बड़ी संख्या में बिहारी श्रमिक काम करते हैं. उन्होंने छठी मैया से मनोकामना मांगी कि भविष्य में उन्हें रोजी-रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों में ना आना पड़े और अपने गांव में ही रोजगार मिल सके.
रोजगार होता तो हजार किलोमीटर दूर क्यों आते : छपरा जिले के रहने वाले उमाशंकर ने कहा कि यदि बिहार में पर्याप्त रोजगार और कंपनियां होतीं तो उन्हें हजार किलोमीटर दूर पानीपत में काम करने के लिए नहीं आना पड़ता. दो महीने पहले से टिकट के प्रयास करने के बावजूद टिकट नहीं मिला. उन्होंने कहा कि छठ बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है, इसके बावजूद यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त ट्रेनें नहीं चलाई जा रहीं. लोगों को बाथरूम के आसपास बैठकर और ट्रेन के दरवाजों पर लटककर सफर करना पड़ रहा है. भीड़ में धक्का-मुक्की के बीच यात्रियों की जान पर खतरा बना हुआ है, लेकिन उनकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है.
दिव्यांग सतीश कुमार भी जोखिम उठाकर जा रहे घर : लुधियाना से बिहार जा रहे सतीश कुमार ने बताया कि वह पानीपत की एक कंपनी में काम करते हैं और छठ पूजा के लिए अपने घर जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे दिव्यांग हैं, इसके बावजूद उन्हें सफर के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं मिल रही. पहले पानीपत से परखा एक्सप्रेस चलती थी, लेकिन उसे भी बंद कर दिया गया. उन्होंने मांग की कि पानीपत से बिहार के लिए कम से कम दो ट्रेनें नियमित रूप से चलाई जाएं, ताकि मजदूर और प्रवासी परिवार बिना परेशानी के अपने घर पहुंच सकें.
खुशहाली और घर में रोजगार की मन्नत : रेलवे स्टेशन पर परेशानियों के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई. सुनीता मिश्रा ने छठी मैया से सभी परिवारों की खुशहाली, बच्चों के अच्छे भविष्य और बाहर रहकर काम करने वाले लोगों को त्योहार पर अपने परिवार के बीच पहुंचने की कामना की. वहीं आकाश कुमार ने छठी मैया से प्रार्थना करते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में रोजी-रोटी के लिए अपना घर और प्रदेश ना छोड़ना पड़े. श्रद्धालुओं का कहना है कि वे हर हाल में छठ पूजा करने अपने गांव पहुंचेंगे, लेकिन सरकार और रेलवे प्रशासन को भी उनकी परेशानी समझते हुए त्योहारों पर पर्याप्त रेल सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए.
जरा सोचिए सरकार : छठ पूजा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि बिहार और पूर्वांचल के लाखों लोगों की आस्था और परिवार से जुड़ने का महापर्व है. पानीपत में मेहनत-मजदूरी कर उद्योगों को गति देने वाले प्रवासी श्रमिक जब अपने घर लौटने के लिए जान जोखिम में डालकर ट्रेनों में सफर करने को मजबूर हैं, तो यह रेलवे और सरकार की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. चुनाव के समय जिन प्रवासी मजदूरों की अहमियत समझी जाती है, उनकी त्योहारों पर सुरक्षित घर वापसी की जिम्मेदारी भी सरकार और रेलवे प्रशासन को निभानी चाहिए. आखिर देश की अर्थव्यवस्था और उद्योगों में योगदान देने वाले इन मजदूरों को अपने परिवार के साथ छठ मनाने के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगानी पड़े?.
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