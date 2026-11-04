पटना में 20 छठ घाट डेंजर जोन घोषित, सीसीटीवी से निगरानी करने का निर्देश
PATNA DANGEROUS CHHATH GHATS: छठ पूजा को लेकर तैयारी तेज है. खतरनाक घाटों की निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया है. रिपोर्ट-राजेश
Published : November 4, 2026 at 9:13 AM IST
पटना: दानापुर अनुमंडल पदाधिकारी वीरूपाक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि दानापुर में 10 और मनेर में 10 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है. ऐसे खतरनाक घोषित किए गए घाटों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे. अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इन स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था समय पर पूरी करने का निर्देश दिया गया है. इन जगहों पर विशेष चौकसी बरती जाएगी, ताकि महापर्व छठ पूजा के दौरान कोई हादसा न हो.
संवेदनशील घाटों की सुरक्षा व्यवस्था
प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गहरे और संवेदनशील घाटों को चिह्नित करने, वहां बैरिकेडिंग कराने और खतरनाक स्थानों पर लाल झंडे लगाने का निर्देश दिया गया है. इन संवेदनशील घाटों पर गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके. गहरे पानी की तरफ जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक किया जाएगा.
छठ महापर्व को लेकर समीक्षा बैठक
पटना से सटे दानापुर में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी को लेकर मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय के सभागार में सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विधि-व्यवस्था, सुरक्षा, छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई.
घाटों पर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश
"छठ पूजा के दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. ऐसे में सभी संबंधित विभागों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. घाटों पर साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, चेंजिंग रूम, शौचालय, वॉच टावर, पेयजल और रोशनी की समुचित व्यवस्था करने पर विशेष जोर दिया, ताकि व्रतियों को अर्घ्य देने में परेशानी न हो." - रामकृपाल यादव, मंत्री, बिहार सरकार
यातायात और जलाशयों की सफाई पर जोर
मंत्री ने कहा कि, छठ पूजा के बाद घाटों से लौटने के दौरान भीड़ बढ़ जाती है. इसे देखते हुए यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. उन्होंने तालाबों और पोखरों में छठ व्रत करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जलाशयों की साफ-सफाई कराने का भी निर्देश दिया. इस बार पटना प्रशासन महापर्व छठ पूजा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है.
खगौल लख के गंदे पानी की समस्या
बैठक में खगौल नगर परिषद के निवर्तमान मुख्य पार्षद सुजीत कुमार ने खगौल लख में काला और गंदा पानी गिरने की समस्या उठाई. उन्होंने कहा कि गंदे पानी के कारण छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में काफी परेशानी होती है. इस पर मंत्री रामकृपाल यादव ने एसडीओ को जल संसाधन विभाग से समन्वय कर खगौल लख में स्वच्छ पानी छोड़ने की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया. अधिकारी इस समस्या के त्वरित समाधान के लिए जुट गए हैं.
धार्मिक आयोजनों की पूर्व सूचना अनिवार्य
एसडीओ ने कहा कि धार्मिक आयोजनों की पूर्व जानकारी प्रशासन को देना आवश्यक है. इससे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने और संभावित समस्याओं का समय रहते समाधान करने में मदद मिलेगी. सभी थानाध्यक्षों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में बैठक कर आयोजनों और संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी जुटाने का निर्देश दिया गया है. सुरक्षा को लेकर प्रशासन किसी स्तर पर लापरवाही नहीं चाहता है.
घाटों पर रोशनी और बुनियादी सुविधाएं
उन्होंने छठ घाटों पर पर्याप्त रोशनी, बिजली के तारों की सुरक्षित व्यवस्था, आवश्यकता के अनुसार साउंड सिस्टम, फ्लैक्स और सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए. श्रद्धालुओं के लिए पेयजल टैंकर और कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था करने को कहा गया. आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है. इन व्यवस्थाओं की निगरानी वरिष्ठ अधिकारी करेंगे.
सीसीटीवी से होगी भीड़ की निगरानी
छठ पूजा के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए प्रमुख घाटों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए. अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए पर्व से पहले सभी तैयारियां पूरी करने को कहा गया. लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है.
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