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अगर आप पटना में छठ करेंगे, तो जान लीजिए उन 13 घाटों के नाम जहां जानें की इजाजत नहीं, डेंजर घोषित

पटना : बिहार का चार दिवसीय महान अनुष्ठान कल यानी 13 नवंबर से शुरू हो जाएगा. छठ महापर्व को लेकर पटना का गंगा घाट सज-धजकर तैयार है. पटना में गंगा घाटों पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं. ऐसे में सरकार की ओर से इस बार भी विशेष तैयारी की गई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं. दो बार गंगा घाटों का जायजा ले चुके हैं.

पटना में गंगा नदी में 103 घाट हैं. इसमें से 90 घाटों को छठ के लिए सुरक्षित जबकि 13 घाट खतरनाक घोषित किये गये हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 5 नवंबर को ही स्टीमर से सुरक्षित घाटों नासरीगंज घाट, दीघा घाट, कलेक्ट्रेट घाट, गांधी घाट, गुलवी घाट, चौधरी टोला घाट, पथरी घाट और गायघाट, महेन्द्रू से लेकर भद्र घाट होते हुए महावीर घाट तक के विभिन्न गंगा घाटों का जायजा लिया था . मुख्यमंत्री ने डेंजर घाट को लेकर भी प्रशासन को विशेष निर्देश दिया था.

गंगा घाटों पर युद्धस्तर पर काम (ETV Bharat)

कौन-कौन डेंजर घाट घोषित?

टीएन बनर्जी घाट, मिश्री घाट, जजेज घाट, अदालत घाट, वंशी घाट प्रवेश द्वार, गुलाबी घाट (9 एवं 10 घट तक), भरहरबा घाट, जेपी सेतु पश्चिम घाट, पहलवान घाट, एलसीटी घाट, बिंद टोली घाट, राजापुर पुल घाट, अब्दुल रहमानपुर घाट, नया पंचमुखी चौराहा घाट को डेंजर घोषित किया गया है. इन सभी घाटों पर गंगा का जल बहुत दूर चला गया है, साथ में भारी मात्रा में गाद जमा हो गया है. दलदल बना हुआ है. इन सबको देखते हुए प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि लोग घाटों पर ना जाएं. इसके लिए लाल कपड़े से बैरिकेडिंग भी की गई है.

गंगा घाट छठ व्रती की पहली पसंद

पटना में दीघा घाट के बाद सबसे लंबा और चौड़ा घाट कलेक्ट्रेट घाट बनाया गया है, जहां लाखों लोग छठ करने पहुंचेंगे. कलेक्ट्रेट घाट और उसके बगल में महेंद्रू घाट पर जिला प्रशासन की तरफ से विशेष तैयारी की गई है. कलेक्ट्रेट घाट तक जाने के लिए विशेष रूप से सड़कें तैयार की गई है. काफी संख्या में छठवर्ती गंगा घाट को देखने पहुंच रहे हैं.

इस तरह लगाई गई है बैरिकेडिंग (ETV Bharat)

बड़ी संख्या में छठ व्रती पूजा में चढ़ने वाले पकवान की तैयारी में भी लग गई हैं. गेहूं के धोने और सूखाने से छठ पर्व की शुरुआत होती है. ऐसे में नहाय-खाय से पहले ही कई छठ व्रती गंगा घाट पर गेहूं धोने और से सूखाने में लगी हैं. पटना की पोस्ट पार्क की रहने वाली नीतू 5 वर्षों के बाद फिर से इस साल छठ करेंगी और गंगा घाट का मुआयना कर यह देखने आयी हैं कि पार्किंग कहां है.

नीतू का कहना है कि पहले से सब कुछ देख लेंगे तो भगवान भास्कर को अर्घ्य देने में परेशानी नहीं होगी. पटना के ही रहने वाली इंदु देवी पहले भी गंगा घाट पर छठ करती रही हैं, इस बार नहाय-खाय से पहले ही गंगा घाट पर गंगा जल से गेहूं धो कर सुखाने का काम कर रही हैं.

''पहले गंगा घाट पर आने के लिए दो से तीन किलोमीटर चलना पड़ता था, इस बार इंतजाम अच्छा है. पिछली बार परेशानी हुई थी, लेकिन इस बार चौड़ा घाट है. प्रशासन की तरफ से अच्छा इंतजाम किया गया है.''- इंदु देवी, पटना के घाट पर पहुंची महिला

सुखाया जा रहा गेहूं (ETV Bharat)

पटना की ही रहने वाली पार्वती देवी का कहना है कि इस बार गंगा में प्रशासन ने काफी दूर तक बैरिकेडिंग किया है. गंगा घाट पर इस बार दलदल भी नहीं है, जिससे छठ व्रती को कोई परेशानी नहीं होगी. कुल मिलाकर छठ व्रती इस बार प्रशासन की तैयारी से संतुष्ट दिख रही हैं. कहती हैं कि पटना से गंगा दूर जरूर चली गई है लेकिन इस बार गंगा का जल साफ दिख रहा है.

सरकार की ओर से छठ पर्व को लेकर गंगा घाट और उसके आसपास विशेष तैयारी

1. गंगा घाट की ओर जाने वाली सड़कों को पीले कपड़े से बैरिकेडिंग की गयी है.