ETV Bharat / state

छठ की रंगत में आ रहा बिहार, दीवारों पर महापर्व की छटा, आस्था और स्वच्छता का संदेश दे रही पेंटिंग

पटना में दीवारों पर पेंटिंग ( ETV Bharat )

पटना : लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बिहार की राजधानी पटना में तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बार गंगा घाटों तक पहुंचने वाले रास्तों को भी आकर्षक और सुंदर बनाने की पहल की गई है. पटना नगर निगम की ओर से कायाकल्प अभियान के तहत घाटों के पहुंच पथ का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है.

स्वच्छता की थीम पर आकर्षक चित्रकारी