छठ की रंगत में आ रहा बिहार, दीवारों पर महापर्व की छटा, आस्था और स्वच्छता का संदेश दे रही पेंटिंग
Patna Chhath Painting: छठ से पहले सजने लगे गंगा घाटों के रास्ते, युवा कर रहे पेंटिंग. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 7, 2026 at 4:43 PM IST
पटना : लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बिहार की राजधानी पटना में तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बार गंगा घाटों तक पहुंचने वाले रास्तों को भी आकर्षक और सुंदर बनाने की पहल की गई है. पटना नगर निगम की ओर से कायाकल्प अभियान के तहत घाटों के पहुंच पथ का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है.
स्वच्छता की थीम पर आकर्षक चित्रकारी
इसके तहत घाट तक जाने वाले रास्तों के किनारे बनी दीवारों पर छठ महापर्व और स्वच्छता की थीम पर आकर्षक चित्रकारी की जा रही है. इन पेंटिंग के जरिए छठ की पारंपरिक संस्कृति और लोक आस्था को दर्शाने के साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की कोशिश की जा रही है.
छठ से जुड़े पारंपरिक दृश्य उकेरे जा रहे
इस अभियान की शुरुआत कृष्णा घाट से की गई है. यहां घाट तक जाने वाले रास्तों की दीवारों पर छठ से जुड़े पारंपरिक दृश्य उकेरे जा रहे हैं. इसके बाद गांधी घाट, एनआईटी घाट समेत शहर के अन्य प्रमुख गंगा घाटों के पहुंच पथ को भी इसी तरह सजाया जाएगा. दीवारों पर बनने वाली रंगीन कलाकृतियां श्रद्धालुओं को घाटों तक पहुंचने के दौरान छठ की सांस्कृतिक छटा का एहसास कराएंगी. इससे घाटों तक जाने वाले रास्तों की खूबसूरती बढ़ेगी और शहर के सार्वजनिक स्थलों को भी नया स्वरूप मिलेगा.
क्या है उद्देश्य?
दरअसल, छठ महापर्व के दौरान पटना के गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग छठ मनाने और यहां की परंपराओं को देखने आते हैं. ऐसे में नगर निगम का प्रयास है कि घाटों के साथ-साथ वहां तक पहुंचने वाले रास्ते भी साफ-सुथरे और आकर्षक नजर आएं. इसी उद्देश्य से सौंदर्यीकरण अभियान को छठ की तैयारियों से जोड़ा गया है.
शहर के युवाओं और स्थानीय कलाकारों की भागीदारी
दीवारों पर चित्रकारी के माध्यम से स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है, ताकि महापर्व के दौरान शहर को साफ रखने में आम लोगों की भागीदारी बढ़े. इस पहल में शहर के युवाओं और स्थानीय कलाकारों को भी शामिल किया गया है. नगर आयुक्त यशपाल मीणा की पहल पर पटना आर्ट्स कॉलेज के छात्र-छात्राओं की टीम दीवारों पर अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है. इससे युवाओं को शहर के सौंदर्यीकरण में योगदान देने का अवसर मिल रहा है. साथ ही पटना की सांस्कृतिक पहचान को भी कला के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है.
''छठ महापर्व पटना की पहचान और गौरव से जुड़ा हुआ है. नगर निगम की कोशिश है कि श्रद्धालुओं को घाटों पर पहुंचने से पहले ही शहर की सांस्कृतिक विरासत, स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता और छठ की आत्मीयता का अनुभव हो. इस पहल के जरिए आस्था, कला और स्वच्छता को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.''- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त, पटना
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