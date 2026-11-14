अंबाला के बाजारों में छठ पूजा की खरीदारी को लेकर उमड़ी भीड़, सूप, दौरा और फलों के दुकानों पर लगी ग्राहकों की लंबी कतारें
Ambala Chhath Puja Shopping: अंबाला में छठ महापर्व को लेकर बाजारों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. लोग फल और प्रसाद खरीद रहे है.
Published : November 14, 2026 at 4:11 PM IST
अंबाला: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है. पर्व को लेकर अंबाला के बाजारों में तैयारियां जोरों पर हैं. सुबह से ही बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. फल, पूजा सामग्री और कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. श्रद्धालु छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं. बाजारों में सूप, दौरी, गन्ना और फलों की दुकानों पर सबसे अधिक भीड़ दिखाई दे रही है.
पूजा सामग्री और फलों की जमकर खरीदारी: छठ पूजा को लेकर लोग नारियल, केला, सेब, संतरा, शकरकंद, सिंघाड़ा और अन्य मौसमी फलों की खरीदारी कर रहे हैं. इसके अलावा ठेकुआ बनाने के लिए आटा, गुड़ और घी के साथ नए वस्त्र भी खरीदे जा रहे हैं. बाजार में खरीदारी करने पहुंचे एक ग्राहक ने बताया कि, "कल शाम को छठ पूजा का पहला अर्घ्य दिया जाएगा. इसी को लेकर सुबह से ही जरूरी सामान खरीदने बाजार आए हैं. खरीदारी पूरी करने के बाद घर जाकर पूजा की तैयारियां करेंगे."
डूबते और उगते सूर्य को दिया जाता है अर्घ्य: छठ पूजा चार दिनों तक चलने वाला महापर्व है. इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है. इसके बाद खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य की परंपरा निभाई जाती है. इस दौरान व्रती करीब 36 घंटे तक कठिन निर्जला व्रत रखते हैं. पर्व की सबसे खास बात यह है कि इसमें डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. श्रद्धालु नदी, तालाब और छठ घाटों पर एकत्र होकर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा-अर्चना करते हैं.
संतान की लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा करने से संतान की लंबी आयु, परिवार की सुख-समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है. व्रती छठी मैया से परिवार की खुशहाली और बच्चों की रक्षा की कामना करते हैं. बाजार में खरीदारी करने आई एक महिला ने कहा कि, "छठ मैया पर हमारी गहरी आस्था है. हम चढ़ते और डूबते दोनों सूर्य की पूजा करते हैं. मान्यता है कि छठ मैया हमारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और बच्चों की रक्षा करती हैं."
सामाजिक समानता और प्रकृति की उपासना का पर्व: छठ पर्व की विशेषता यह है कि इसमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि प्रकृति और सूर्य देव की उपासना की जाती है. इस पर्व में जाति और आर्थिक स्थिति का कोई भेदभाव नहीं होता. सभी श्रद्धालु एक ही घाट पर समान विधि से पूजा करते हैं. बिहार को छठ पर्व की प्रमुख जन्मभूमि माना जाता है. यहां से शुरू हुई यह परंपरा आज देश के विभिन्न राज्यों के साथ विदेशों तक पहुंच चुकी है.
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