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अंबाला के बाजारों में छठ पूजा की खरीदारी को लेकर उमड़ी भीड़, सूप, दौरा और फलों के दुकानों पर लगी ग्राहकों की लंबी कतारें

अंबाला छठ पूजा का बाजार ( ETV Bharat )

अंबाला: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है. पर्व को लेकर अंबाला के बाजारों में तैयारियां जोरों पर हैं. सुबह से ही बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. फल, पूजा सामग्री और कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. श्रद्धालु छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं. बाजारों में सूप, दौरी, गन्ना और फलों की दुकानों पर सबसे अधिक भीड़ दिखाई दे रही है.

पूजा सामग्री और फलों की जमकर खरीदारी: छठ पूजा को लेकर लोग नारियल, केला, सेब, संतरा, शकरकंद, सिंघाड़ा और अन्य मौसमी फलों की खरीदारी कर रहे हैं. इसके अलावा ठेकुआ बनाने के लिए आटा, गुड़ और घी के साथ नए वस्त्र भी खरीदे जा रहे हैं. बाजार में खरीदारी करने पहुंचे एक ग्राहक ने बताया कि, "कल शाम को छठ पूजा का पहला अर्घ्य दिया जाएगा. इसी को लेकर सुबह से ही जरूरी सामान खरीदने बाजार आए हैं. खरीदारी पूरी करने के बाद घर जाकर पूजा की तैयारियां करेंगे."

सूप, दौरा और फलों के दुकानों पर लगी ग्राहकों की लंबी कतारें (ETV Bharat) डूबते और उगते सूर्य को दिया जाता है अर्घ्य: छठ पूजा चार दिनों तक चलने वाला महापर्व है. इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है. इसके बाद खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य की परंपरा निभाई जाती है. इस दौरान व्रती करीब 36 घंटे तक कठिन निर्जला व्रत रखते हैं. पर्व की सबसे खास बात यह है कि इसमें डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. श्रद्धालु नदी, तालाब और छठ घाटों पर एकत्र होकर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा-अर्चना करते हैं. अंबाला के बाजारों में छठ पूजा की खरीदारी को लेकर उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)