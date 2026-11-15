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छठ पूजा 2026: कोरबा महापौर स्ट्रीट वेंडर्स के समर्थन में उतरीं, हटवाए निगम के वाहन

कोरबा महापौर स्ट्रीट वेंडर्स के समर्थन में उतरीं ( ETV Bharat )

​कोरबा: शहर के बुधवारी बाजार में फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को हटाकर वहां, वाहन खड़े किए जाने के विरोध में महापौर संजू देवी राजपूत ने कड़ा रुख अपनाया. शनिवार को अपने ही नगर पालिक निगम के एक निर्णय के खिलाफ महापौर कुर्सी लगाकर धरने पर बैठ गईं, जिसके बाद वाहनों को हटाया गया. आयुक्त ने कहा कि मेयर के आदेश पर एकादशी तक का समय स्ट्रीट वेंडर्स को दिया गया है. इसके बाद उन्हें व्यवस्थित किया जाएगा. इस घटना को लेकर पूरे दिन शहर भर में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा. जिसे आयुक्त वर्सेस महापौर के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है.





जब धरने पर बैठ गईं महापौर दरअसल, बीते गुरुवार को निगम के कर्मचारी और बुधवारी बाजार की एक स्ट्रीट वेंडर के बीच जमकर विवाद हुआ. बात हाथापाई तक पहुंच गई और थाने में दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद शुक्रवार की सुबह से ही फुटपाथ पर नगर निगम के भारी वाहनों को मौके पर खड़ा कर दिया. जिससे छठ पूजा और एकादशी के समय यहां दुकान लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के समक्ष आजीविका का संकट पैदा हो गया. कांग्रेस ने भी बयानबाजी की और स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने की बात कही. इसके बाद शनिवार को मेयर यहां पहुंची और नगर निगम के वाहनों को हटाने के निर्देश दिए.