छठ पूजा 2026: कोरबा महापौर स्ट्रीट वेंडर्स के समर्थन में उतरीं, हटवाए निगम के वाहन
महापौर के धरने पर बैठने से चर्चाओं का बाजार गर्म है. इसे आयुक्त वर्सेस महापौर के रुप में देखा जा रहा. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 7:07 AM IST
कोरबा: शहर के बुधवारी बाजार में फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को हटाकर वहां, वाहन खड़े किए जाने के विरोध में महापौर संजू देवी राजपूत ने कड़ा रुख अपनाया. शनिवार को अपने ही नगर पालिक निगम के एक निर्णय के खिलाफ महापौर कुर्सी लगाकर धरने पर बैठ गईं, जिसके बाद वाहनों को हटाया गया. आयुक्त ने कहा कि मेयर के आदेश पर एकादशी तक का समय स्ट्रीट वेंडर्स को दिया गया है. इसके बाद उन्हें व्यवस्थित किया जाएगा. इस घटना को लेकर पूरे दिन शहर भर में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा. जिसे आयुक्त वर्सेस महापौर के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है.
जब धरने पर बैठ गईं महापौर
दरअसल, बीते गुरुवार को निगम के कर्मचारी और बुधवारी बाजार की एक स्ट्रीट वेंडर के बीच जमकर विवाद हुआ. बात हाथापाई तक पहुंच गई और थाने में दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद शुक्रवार की सुबह से ही फुटपाथ पर नगर निगम के भारी वाहनों को मौके पर खड़ा कर दिया. जिससे छठ पूजा और एकादशी के समय यहां दुकान लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के समक्ष आजीविका का संकट पैदा हो गया. कांग्रेस ने भी बयानबाजी की और स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने की बात कही. इसके बाद शनिवार को मेयर यहां पहुंची और नगर निगम के वाहनों को हटाने के निर्देश दिए.
नाराज मेयर ने मौके पर ही कुर्सी मंगवाई और वहां पर बैठ गईं. इसके बाद नगर पालिक निगम के वाहनों को वहां से हटाया गया. जिसके बाद स्ट्रीट वेंडर वहां अपनी दुकान लगाकर व्यवसाय फिर से शुरू कर सके.
इन लोगों ने शिकायत की थी कि गाड़ी लगाने से इनकी दुकानदारी प्रभावित हो रही है. जिसके बाद हमने यहां आकर देखा. हमने गाड़ी हटवाई है ताकि ये दुकान लगा सकें. एकादशी के बाद इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा. यहां किसका आदेश चल रहा है और किसका नहीं ये मैं नहीं जानती. मेरे आदेश से यहां गाड़ियां हटाई जा रही हैं, ये मैं जानती हूं: संजू देवी राजपूत, महापौर
महापौर के हस्तक्षेप के बाद हटाई गई गाड़ियां
शनिवार को महापौर के इस कदम के बाद हरकत में आए निगम प्रशासन ने तत्काल मौके से गाड़ियां हटवाईं, जिसके बाद व्यापारियों को राहत मिली. बुधवारी बाजार में छोटे व्यापारियों और पसरा लगाने वालों के निर्धारित स्थान पर नगर निगम के वाहन खड़े कर दिए गए थे. इससे दुकानदारों को अपनी दुकानें लगाने और व्यवसाय करने में भारी असुविधा हो रही थी. नगर निगम की कोशिश है कि स्ट्रीट वेंडर्स को फुटपाथ से हटाकर उस जगह को खाली किया जाए, ताकि सड़क पर यातायात बाधित होने और दुर्घटना की स्थिति न बने.
स्ट्रीट वेंडर्स ने की थी महपौर से शिकायत
स्ट्रीट वेंडर्स से शिकायत मिलने के बाद महापौर संजू देवी ने खुद निगम कर्मचारियों को तत्काल वहां से वाहन हटाने के निर्देश दिए, लेकिन कर्मचारियों की ओर से त्वरित कार्रवाई न होता देख महापौर नाराज हो गईं और व्यापारियों के हक में बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं. महापौर के सड़क पर बैठने की सूचना मिलते ही नगर निगम के अधिकारियों में हड़कंप मच गया.
मेरे आदेश से हटाया जा रहा वाहन: महापौर
इस संबंध में महापौर संजू देवी राजपूत ने बताया कि वाहनों को किसके आदेश से फुटपाथ पर लगाया गया था, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है. लेकिन फिलहाल नगर पालिक निगम में भाजपा का शासन है और मेरे आदेश से वाहनों को यहां से हटाया जा रहा है.
मेयर के आदेश पर स्ट्रीट वेंडर्स को दी गई मोहलत
इस विषय में आयुक्त आशुतोष पांडेय ने बताया कि फिलहाल छठ और एकादशी का समय है, स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका के मद्देनजर मेयर मैडम के आदेश पर फिलहाल एकादशी तक की मोहलत स्ट्रीट वेंडर्स को दी गई है. इसके बाद इन्हें आनंद बाजार और पौनी पसारी में व्यवस्थित किया जाएगा, वहां पर्याप्त स्थान है और स्ट्रीट वेंडर्स वहां पर अपना कारोबार आसानी से कर सकते हैं.
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