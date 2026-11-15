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छठ को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी, जानें आपके जिले में कब होगा सूर्योदय और सूर्यास्त

डिजाइन फोटो ( ETV Bharat )

पटना : लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है. आज संध्याकालीन अर्घ्य दिया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी अपने जोरों पर है. वैसे सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान सूर्य भगवान के सूर्यास्त और सूर्योदय होने पर होता है.

हर लोग अपने-अपने मुताबिक इस बात का पता लगाते हैं कि जिस दिन पहला अर्घ्य होता है उस दिन सूर्यास्त कब होगा और दूसरे दिन जब सुबह का अर्घ्य दिया जाता है तो उस दिन सूर्योदय कब होगा? तो आइये आपको बिहार के हर जिले के सूर्योदय और सूर्यास्त होने का समय बताते हैं.