छठ को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी, जानें आपके जिले में कब होगा सूर्योदय और सूर्यास्त
Chhath Puja 2026: छठ व्रतियों के लिए सूचना, सुबह और शाम को इस समय तक दे सकते हैं अर्घ्य. रिपोर्ट- बृजम पांडेय
Published : November 15, 2026 at 6:33 AM IST
पटना : लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है. आज संध्याकालीन अर्घ्य दिया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी अपने जोरों पर है. वैसे सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान सूर्य भगवान के सूर्यास्त और सूर्योदय होने पर होता है.
हर लोग अपने-अपने मुताबिक इस बात का पता लगाते हैं कि जिस दिन पहला अर्घ्य होता है उस दिन सूर्यास्त कब होगा और दूसरे दिन जब सुबह का अर्घ्य दिया जाता है तो उस दिन सूर्योदय कब होगा? तो आइये आपको बिहार के हर जिले के सूर्योदय और सूर्यास्त होने का समय बताते हैं.
जानें कब होगा सूर्योदय-सूर्यास्त?
जहां एक ओर पटना में 5 बजकर 01 मिनट पर सूर्यास्त और 6.07 मिनट पर सूर्योदय है, वहीं गया में 5 बजकर 03 मिनट पर सूर्यास्त और 6 बजकर 07 मिनट पर सूर्योदय होगा. पूर्णिया में 4 बजकर 54 मिनट पर सूर्यास्त होगा, वहीं ठीक 6 बजे सूर्योदय होगा.
किशनगंज में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त
इसी तरह नालंदा में 5 बजे सूर्यास्त होगा वहीं 16 नवंबर को 6 बजकर 05 मिनट पर सूर्योदय होगा. जहानाबाद में 5 बजकर 02 मिनट पर सूर्यास्त होगा, वहीं 16 नवंबर को 6 बजकर 07 मिनट पर सूर्योदय होगा. किशनगंज में सबसे पहले 4 बजकर 49 मिनट पर सूर्यास्त होगा, वहीं 5 बजकर 57 मिनट पर सूर्योदय होगा.
गोपालगंज से लेकर समस्तीपुर की टाइमिंग जानें
इधर, गोपालगंज में 5 बजकर 02 मिनट पर सूर्यास्त होगा, वहीं 6 बजकर 12 मिनट पर सूर्योदय होगा. नवादा में 5 बजकर 01 मिनट पर सूर्यास्त होगा, वहीं 6 बजकर 05 मिनट पर सूर्योदय होगा. समस्तीपुर में 4 बजकर 58 मिनट पर सूर्यास्त होगा वहीं 6 बजकर 05 मिनट पर सूर्योदय होगा.
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