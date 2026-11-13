ETV Bharat / state

बिहार का ऐसा धाम.. जहां भगवान कृष्ण के पौत्र को कुष्ठ रोग से मिली थी मुक्ति, यहां के छठ पर्व का खास महत्व

नालंदा: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे देश के साथ-साथ विदेशों में हर्ष और उत्साह देखा जा रहा है. इसी क्रम में ऐतिहासिक बड़गांव धाम भी छठ के रंग में रंगा नजर आ रहा है. ऐसी मान्यता है कि भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा द्वापर काल में इसी बड़गांव धाम से शुरू हुई थी, जो आज पूरे देश में महापर्व के रूप में मनाई जाती है. देश के 12 प्रसिद्ध 'अर्कों' (सूर्य मंदिरों) में शामिल इस पावन स्थल पर चार दिवसीय छठ व्रत के लिए दूर-दराज से हजारों श्रद्धालु प्रवास करने पहुंच चुके हैं.

जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं. बड़गांव सूर्य मंदिर के पंडा अरविंद पांडेय बताते हैं कि द्वापर युग में बड़गांव का पुराना नाम 'बर्राक' था. इसे कुंडलपुर और सूर्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है. पौराणिक कथा के अनुसार, ऋषि नारद के श्राप से भगवान श्रीकृष्ण के पौत्र राजा साम्ब को गंभीर कुष्ठ रोग हो गया था. श्राप मिलने के बाद राजा साम्ब ने भगवान कृष्ण से क्षमा याचना की. इसके बाद श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम्हें दिया गया श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका उपाय नारद मुनि ही बता सकते हैं.

देखें यह रिपोर्ट (ETV Bharat)

छः महीने राजगीर के कुंड में रहे राजा साम्ब

इसके बाद श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम्हें दिया गया श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका उपाय नारद मुनि ही बता सकते हैं. तब वे नारद मुनि के पास गए और उनसे श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा. नारद अपने साथ साम्ब को लेकर फिर से श्रीकृष्ण के दरबार में पहुंचे तो श्रीकृष्ण ने कहा कि इसके लिए सूर्य देव की उपासना करनी होगी. साम्ब ने सूर्य देव की उपासना की. तब जाकर सूर्य देव प्रकट हुए और 12 जगहों पर सूर्य धाम की स्थापना कर वहां अपनी प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने को कहा, जिससे उन्हें कंचन काया प्राप्त होगी. रोग निवारण के लिए राजा साम्ब छः महीने तक राजगीर के कुंड में रहे, लेकिन ठीक नहीं हुए. इसके वे सूर्यराशि की खोज में नालंदा पहुंचे, जो उस वक्त घना जंगल था.

राजा साम्ब ने 49 दिनों तक की थी सूर्य उपासना

रास्ते में प्यास लगने पर उन्होंने सेवकों से पानी लाने को कहा. दूर-दूर तक साफ पानी न मिलने पर सेवक ने एक गड्ढे से (जहां सूअर लोट रहे थे) गमछे से छानकर पानी दिया. उस जल से हाथ-पैर धोते और पानी पीते ही राजा साम्ब का कुष्ठ रोग दूर होने लगा. रात में राजा को स्वप्न आया कि उस स्थान पर भगवान सूर्य की प्रतिमा दबी है. राजा साम्ब ने गड्ढे की खुदाई कराकर तालाब (सूर्य तालाब) का निर्माण कराया और 49 दिनों तक सूर्य की उपासना की. खुदाई में तालाब से भगवान सूर्य, कल्प, आदित्य, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी, आदित्य माता और नवग्रह देवताओं की प्रतिमाएं निकलीं, जिन्हें उन्होंने तालाब के पास मंदिर बनवाकर स्थापित किया.

बड़गांव धाम का महत्व (ETV Bharat)

12 जगहों पर हुई थी सूर्य धाम की स्थापना : लोलार्क, चोलार्क, अलार्क, अंगारक वर्तमान में औंगारी, पून्यार्क, बरारक वर्तमान में बड़गांव, देवार्क, कोणार्क, ललितार्क, यामार्क, खखोलार्क और उतार्क में सूर्य धाम की स्थापना साम्ब ने कराई थी, तभी बड़गांव में छठ पूजा शुरू हुआ जो आज भी जारी है.

सूर्य तालाब में नहाने पर कुष्ठ रोग से मिलती है मुक्ति

स्थानीय निवासी पिनकेश कुमार पाठक बताते हैं कि शास्त्रों में वर्णित है- 'शरीर आरोग्य ताभानो', अर्थात यदि शरीर को निरोगी रखना है, तो सूर्य की उपासना करें. इसी आस्था के चलते कार्तिक और चैत्र छठ के दौरान यहां लाखों की भीड़ उमड़ती है. इसके अलावा हर रविवार को भी 10 से 20 हजार श्रद्धालु सूर्य तालाब में स्नान कर पूजा-अर्चना करते हैं. इस तालाब में स्नान करने से चर्म और कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और संतान प्राप्ति सहित सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

तालाब से निकली थी नवग्रह देवताओं की प्रतिमाएं (ETV Bharat)

चर्चित हैं सात कुआं और सात तालाब