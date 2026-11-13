CHHATH PUJA 2026: साहिबगंज के चार छठ घाट खतरनाक, जिला प्रशासन ने माइकिंग कर लोगों को किया सतर्क
साहिबगंज के चार छठ घाटों को जिला प्रशासन ने खतरनाक घोषित किया है. इसको लेकर माइकिंग कर लोगों को सतर्क किया जा रहा है.
Published : November 13, 2026 at 6:30 PM IST
साहिबगंज: जिले में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. नगर परिषद और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग घाटों की साफ-सफाई में जुटे हुए हैं. वहीं शहर के चार गंगा घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है. इन घाटों पर पूजा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इन घाटों में पानी काफी गहरा है. ऐसे में जिला प्रशासन की टीम माइकिंग कर प्रचार-प्रचार कर रही है कि संत जेवियर्स स्कूल से सटे गंगा घाट, मदनमोहन मालवीय घाट, ओझा टोली घाट व मालाही घाट पर छठ पूजा करने न जाएं.
घाटों की सफाई का काम युद्धस्तर पर जारी
वहीं शुक्रवार को नगर परिषद के कर्मियों ने शकुंतला सहाय घाट सहित अन्य घाटों की सफाई की. गंगा से गाद निकालकर एक जगह जमा किया गया. गीली मिट्टी पर डस्ट डालकर रास्ते को चलने लायक बनाया जा रहा है और जलकुंभी हटाई जा रही है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर लाइट लगाने का काम भी चल रहा है. शकुंतला सहाय घाट, मुक्तेश्वर घाट, बिजली घाट, चानन घाट समेत अन्य घाटों पर बांस से बैरिकेडिंग की जा रही है. गंगा की गहराई को देखते हुए चेतावनी वाले बैनर लगाए जा रहे हैं.
नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व की शुरुआत
वहीं लोक आस्था का चार दिवसीय छठ महापर्व शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया है. शनिवार को खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती निर्जला उपवास करेंगे. रविवार शाम अस्ताचलगामी सूर्य और सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पूजा संपन्न होगी.
आज नहाय-खाय को लेकर शहर के मुक्तेश्वर गंगा घाट पर भारी संख्या में छठ व्रती गंगा स्नान करने पहुंचे. स्नान के बाद गंगा जल भरकर अपने साथ ले गए. घर पहुंचकर व्रतियों ने कद्दू-भात बनाया और परिवार संग प्रसाद के रूप में ग्रहण किया.
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