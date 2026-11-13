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CHHATH PUJA 2026: साहिबगंज के चार छठ घाट खतरनाक, जिला प्रशासन ने माइकिंग कर लोगों को किया सतर्क

साहिबगंज में छठ घाट की सफाई करते मजदूर. ( फोटो-ईटीवी भारत )

साहिबगंज: जिले में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. नगर परिषद और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग घाटों की साफ-सफाई में जुटे हुए हैं. वहीं शहर के चार गंगा घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है. इन घाटों पर पूजा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इन घाटों में पानी काफी गहरा है. ऐसे में जिला प्रशासन की टीम माइकिंग कर प्रचार-प्रचार कर रही है कि संत जेवियर्स स्कूल से सटे गंगा घाट, मदनमोहन मालवीय घाट, ओझा टोली घाट व मालाही घाट पर छठ पूजा करने न जाएं.

घाटों की सफाई का काम युद्धस्तर पर जारी