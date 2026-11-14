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छठ में गन्ने की बढ़ी डिमांड, कटिहार की चौहान टोली में 100 साल से लहलहा रही ईख की खेती, पुश्तैनी विरासत को संभाल रहीं तीन पीढ़ियां

कटिहार में छठ पूजा को लेकर गन्ने की कटाई करते किसान ( ETV Bharat )

कटिहार: छठ महापर्व की आहट के साथ ही बाजारों में फल, ठेकुआ, सूप और डाला की खरीदारी तेज हो गई है. लेकिन छठ पूजा में एक ऐसी चीज भी है, जिसके बिना पूजा की परंपरा अधूरी मानी जाती है और वह है गन्ना. आस्था के इस महापर्व में गन्ने का विशेष महत्व है, जिसे कही ईख तो कही केतारी कहा जाता है. छठ घाटों पर गन्ने से कोसी सजाई जाती है, तो डाला और सूप में भी इसे विशेष स्थान दिया जाता है.

100 साल पुराना है ईख की खेती का इतिहास