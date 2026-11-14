छठ में गन्ने की बढ़ी डिमांड, कटिहार की चौहान टोली में 100 साल से लहलहा रही ईख की खेती, पुश्तैनी विरासत को संभाल रहीं तीन पीढ़ियां
Katihar Sugarcane Cultivation: चौहान टोली के किसान 100 साल से गन्ने की पुश्तैनी खेती कर छठ पूजा की परंपरा निभा रहे हैं. रिपोर्ट-मनीष ठाकुर
Published : November 14, 2026 at 10:48 AM IST
कटिहार: छठ महापर्व की आहट के साथ ही बाजारों में फल, ठेकुआ, सूप और डाला की खरीदारी तेज हो गई है. लेकिन छठ पूजा में एक ऐसी चीज भी है, जिसके बिना पूजा की परंपरा अधूरी मानी जाती है और वह है गन्ना. आस्था के इस महापर्व में गन्ने का विशेष महत्व है, जिसे कही ईख तो कही केतारी कहा जाता है. छठ घाटों पर गन्ने से कोसी सजाई जाती है, तो डाला और सूप में भी इसे विशेष स्थान दिया जाता है.
100 साल पुराना है ईख की खेती का इतिहास
पर्व नजदीक आते ही गन्ने की मांग अचानक बढ़ जाती है. लेकिन कटिहार में गन्ने की इस बढ़ती मांग के बीच एक ऐसी कहानी भी है, जो खेती, परंपरा और पुश्तैनी विरासत से जुड़ी है. शहर के तेजा टोला स्थित चौहान टोली में गन्ने की खेती कोई नई बात नहीं है. यहा खेतों में लहलहाती ईख की फसल के पीछे करीब 100 साल पुराना इतिहास छिपा है.
नई पीढ़ी संभाल रही पूर्वजों की विरासत
खास बात यह है कि वक्त बदला, गाव शहर में शामिल हो गया और खेती के तौर-तरीके बदले, लेकिन चौहान टोली के किसानों ने अपने पूर्वजों की इस परंपरा को आज भी नहीं छोड़ा. यहा की मिट्टी में गन्ने की मिठास सिर्फ फसल तक सीमित नहीं है, बल्कि पीढ़ियों की मेहनत और यादों में भी घुली हुई है. कभी जिन खेतों में उनके दादा-परदादा गन्ने की खेती किया करते थे, आज उन्ही खेतों में नई पीढ़ी भी पसीना बहा रही है.
छठ आते ही खेत बन जाता है गन्ने का बाजार
चौहान टोली में सालभर गन्ने की खेती होती है, लेकिन छठ महापर्व आते ही खेतों की रौनक बढ़ जाती है और दूर-दूर से व्यापारी यहा पहुंचने लगते हैं. खास बात यह है कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बाजारों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते. व्यापारी खुद खेतों और किसानों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और सैकड़े के हिसाब से गन्ने की खरीदारी करते हैं.
सीधे खेतों से खरीदारी करते हैं श्रद्धालु
इसके अलावा छठ व्रती और श्रद्धालु भी सीधे खेतों में पहुंचकर अपनी जरूरत के मुताबिक गन्ना खरीदते हैं. यहा से गन्ना कटिहार के न्यू मार्केट, मिर्चाईबाड़ी समेत शहर के कई बाजारों तक पहुंचता है. इस तरह चौहान टोली की ईख शहर के अलग-अलग इलाकों में छठ पूजा की तैयारियों का हिस्सा बन जाती है.
75 साल से खरीद रहे गन्ना
गन्ना खरीदने पहुंचे शशिकांत प्रसाद बताते हैं कि वह बचपन से ही इस इलाके से गन्ना खरीदते आ रहे हैं और उनके परिवार में लंबे समय से यहा से गन्ना ले जाने की परंपरा रही है. उनका कहना है कि यहा गन्ना आसानी से उपलब्ध हो जाता है और यहीं से खरीदकर न्यू मार्केट व मिर्चाईबाड़ी सहित कई बाजारों में पहुंचाया जाता है.
"यहा से गन्ना खरीदने पर ऐसा लगता है, जैसे अपने ही घर या खेत से फसल लेकर जा रहे हों. इस इलाके से हमारा जुड़ाव करीब 75-76 साल पुराना है और हमारे पूर्वज भी यहीं से गन्ना खरीदते थे. छठ महापर्व में इस गन्ने का इस्तेमाल कोसी भरने और डाला-सूप में रखने के लिए किया जाता है." -शशिकांत प्रसाद, खरीदार
50 से 100 किसान संभाल रहे हैं पुश्तैनी खेती
गन्ने की खेती करने वाले किसान उपेंद्र चौहान बताते हैं कि चौहान टोली में करीब 50 से 100 किसान इस खेती से जुड़े हुए हैं और लगभग पाच से छह बीघा जमीन में गन्ने की फसल लगी हुई है. फसल तैयार होने के बाद व्यापारी खुद खरीदारी करने पहुंचते हैं और सैकड़े के हिसाब से बिक्री होती है.
"खुदरा ग्राहक भी खेतों में पहुंचकर खरीदारी करते हैं, जिससे किसानों की पूरी उपज स्थानीय स्तर पर ही बिक जाती है. छट पूजा में खरीदार अधिक आते हैं. इस दौरान गन्ने की डिमांड बढ़ जाती है." -उपेंद्र चौहान, किसान
नगर निगम बनने के बाद भी नहीं छोड़ी खेती
किसान बैजनाथ चौहान कहते हैं कि छठ महापर्व के प्रति लोगों की आस्था लगातार बनी हुई है और उनका परिवार करीब 100 वर्षों से इस काम से जुड़ा हुआ है. बैजनाथ बताते हैं कि इलाका पहले पंचायत क्षेत्र में था, लेकिन अब नगर निगम का हिस्सा बन चुका है. इसके बावजूद परिवार ने खेती करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके लिए यह केवल कमाई का जरिया नहीं बल्कि पूर्वजों की पहचान और विरासत है.
शहर बन गया, लेकिन खेतों से नहीं टूटा रिश्ता
आज जब तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच खेती की जमीन लगातार कम होती जा रही है, ऐसे समय में कटिहार की चौहान टोली एक अलग मिसाल पेश कर रही है. नगर निगम क्षेत्र में शामिल होने के बाद भी यहा के किसानों ने अपनी पुश्तैनी खेती को जिंदा रखा है. उनके खेतों में लहलहाती गन्ने की फसल सिर्फ किसानों की मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि उस परंपरा की निशानी है जिसे एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सौंपा है.
आस्था का प्रतीक बनी गन्ने की मिठास
छठ महापर्व आते ही इन खेतों में गन्ने की मिठास के साथ आस्था का रंग भी घुल जाता है और श्रद्धालु यहा से गन्ना खरीदकर अपने घरों और घाटों तक ले जाते हैं. किसी के लिए यह छठ पूजा की सामग्री है तो किसी किसान के लिए सालभर की मेहनत का फल, लेकिन चौहान टोली के लोगों के लिए यह सौ साल पुरानी परंपरा का प्रतीक है. कटिहार की चौहान टोली में गन्ने की मिठास सिर्फ छठ के प्रसाद में नहीं, बल्कि सौ साल पुरानी विरासत में भी घुली हुई है.
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