छठ पूजा 2026; लखनऊ में गोमती तट पर पहुंचे सीएम योगी, सूर्य को अर्घ्य दिया, श्रद्धालुओं पर बरसाए फूल
इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 7:24 PM IST
लखनऊ : लोक आस्था के महापर्व छठ के पावन अवसर पर लखनऊ में रविवार को आयोजित संध्या अर्घ्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए. इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया और छठी मैया से प्रार्थना की. इस मौके पर उन्होंने श्रद्धालुओं पर फूल बरसाकर छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं. इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और महापौर सुषमा खर्कवाल ने भी अर्घ्य दिया और छठी मैया से प्रार्थना की.
#LIVE: लखनऊ में छठ महापर्व पर आयोजित संध्या अर्घ्य कार्यक्रम में सम्मिलित होते मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी। https://t.co/C6VPe8pggA— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 15, 2026
इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी किसी लोकपर्व के साथ कोई मधुर गीत गाया जाता है तो वह जन जन की आवाज़ बन जाता है. हम छठ महापर्व पर भगवान सूर्य की कृपा पाते हैं. परमात्मा की असीम कृपा हमारे प्रदेश पर है. छठ महापर्व हमे कठोर अनुशासन का पाठ पढ़ाता है. हम अपने ईष्ट के प्रति सूर्योदय के साथ भक्ति भाव के साथ जुड़ते हैं.
छठ महापर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी आज लक्ष्मण मेला मैदान, गोमती तट, लखनऊ में आयोजित संध्या अर्घ्य कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने छठ व्रती माताओं-बहनों पर पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया तथा अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की स्मारिका 'सनेश' का विमोचन किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छठ महापर्व प्रकृति, जल और भगवान सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। छठ भारत की सनातन सांस्कृतिक आत्मा का वह दिव्य प्रकाश है, जो हमें श्रद्धा, पवित्रता, आत्मशुद्धि और अनुशासन का पाठ पढ़ाता है।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 15, 2026
उन्होंने कहा कि आत्मशुद्धि का दूसरा उदाहरण कोई नहीं है. दुनिया के इतिहास में दूसरा महापर्व का मिलना कठिन है जहां बिना किसी सहयोग के हम सीधे भगवान सूर्य के साथ संवाद करते हैं. प्रकृति प्रदत्त अन्न को हम जगतपिता सूर्य को अर्पित कर रहे हैं. इस घाट पर न कोई छोटा न कोई बड़ा है. हमारी माताएं बहने 36 घण्टे कर निर्जला व्रत के साथ जुड़ी हैं, वो समाज के साथ राष्ट्र कल्याण के साथ जुड़ी हुई हैं.
उन्होंने कहा कि छठ महापर्व सिर्फ भोजपुरी समाज का नहीं रह गया. पूर्वांचल बिहार के हजारों परिवार लखनऊ में रहते हैं. लखनऊ ने भी उन्हें अपनाया है. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्सव की क्या दुर्गति थी. कल आपने समाजवादी पार्टी के एक सांसद की बात सुनी होगी. ये लोग समाज के दुश्मन हैं.
सभी प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। —मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी https://t.co/x0OzL49lBH— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 15, 2026
उन्होंने कहा कि पहले धनतेरस, फिर दीपावली और फिर भाई दूज और अब छठ महापर्व में कितना उत्साह है. लाखों लाख महिलाएं, परिवार आयोजन से जुड़ रहे हैं. हर व्यक्ति सुरक्षित है, घाटों की सफाई की गई है. हर पुख्ता व्यवस्था की गई है. 2017 के पहले जिस प्रदेश में उपद्रव था. आज उत्सव ही उत्सव है. आपने अयोध्या का दीपोत्सव देखा होगा, कितना भव्य था.
छठ महापर्व भारत की सनातन सांस्कृतिक आत्मा का वह दिव्य प्रकाश है जो हमें श्रद्धा, पवित्रता, आत्मशुद्धि और कठोर अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। —मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी https://t.co/cxih67tBRK— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 15, 2026
उन्होंने कहा कि 2017 में जब हम लोगों ने अयोध्या में दीपावली की चर्चा की तो पता लगा ऐसा कोई आयोजन होता ही नहीं. अयोध्या में जहां अंधेरा रहता था, आज वही अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट बना. अगर अयोध्या का दीपोत्सव ऐसे ही होता रहा तो याद रखना एकदिन यूनेस्को इसको भी मान्यता देगा.
पूरे प्रदेश में छठ महापर्व के दृष्टिगत घाटों की साफ-सफाई कराई गई है, अतिरिक्त घाटों का निर्माण कराया गया है और घाटों पर वेदियां बनाई गई हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि कहीं भी किसी प्रकार की समस्या न हो। —मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी https://t.co/FlsBNslFtt— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 15, 2026
गोमती उत्सव 2026 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आप सब से अपील करूंगा कि गोमती लखनऊ की आत्मा है. लखनऊ के ठीक पहले तक गोमती की धारा अविरल भी है, निर्मल भी है, लेकिन लखनऊ के अंदर गोमती की धारा अपने अस्तित्व को खो देती है. हम उसमें नए एसटीपी बना रहे हैं. ज्यादातर बन चुके हैं. नाले और सीवर जो भी गोमती नदी में गिरते हैं उसको हम टैप करते हुए एसटीपी तक पहुंचा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि हमारा भी प्रयास होना चाहिए, यह उत्सव गोमती नदी के तट पर होना चाहिए. गोमती नदी के तट पर हो, गोमती के आयोजन के साथ उत्सव आयोजन की शुरुआत ही गोमती नदी की शुद्धता को लेकर के होना चाहिए, उसकी अविरलता और निर्मलता बनी रहे.
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