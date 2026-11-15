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छठ पूजा 2026; लखनऊ में गोमती तट पर पहुंचे सीएम योगी, सूर्य को अर्घ्य दिया, श्रद्धालुओं पर बरसाए फूल

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

लखनऊ में गोमती तट पर सीएम योगी ने किया पूजन
लखनऊ में गोमती तट पर सीएम योगी ने किया पूजन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 15, 2026 at 7:24 PM IST

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लखनऊ : लोक आस्था के महापर्व छठ के पावन अवसर पर लखनऊ में रविवार को आयोजित संध्या अर्घ्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए. इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया और छठी मैया से प्रार्थना की. इस मौके पर उन्होंने श्रद्धालुओं पर फूल बरसाकर छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं. इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और महापौर सुषमा खर्कवाल ने भी अर्घ्य दिया और छठी मैया से प्रार्थना की.

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी किसी लोकपर्व के साथ कोई मधुर गीत गाया जाता है तो वह जन जन की आवाज़ बन जाता है. हम छठ महापर्व पर भगवान सूर्य की कृपा पाते हैं. परमात्मा की असीम कृपा हमारे प्रदेश पर है. छठ महापर्व हमे कठोर अनुशासन का पाठ पढ़ाता है. हम अपने ईष्ट के प्रति सूर्योदय के साथ भक्ति भाव के साथ जुड़ते हैं.

उन्होंने कहा कि आत्मशुद्धि का दूसरा उदाहरण कोई नहीं है. दुनिया के इतिहास में दूसरा महापर्व का मिलना कठिन है जहां बिना किसी सहयोग के हम सीधे भगवान सूर्य के साथ संवाद करते हैं. प्रकृति प्रदत्त अन्न को हम जगतपिता सूर्य को अर्पित कर रहे हैं. इस घाट पर न कोई छोटा न कोई बड़ा है. हमारी माताएं बहने 36 घण्टे कर निर्जला व्रत के साथ जुड़ी हैं, वो समाज के साथ राष्ट्र कल्याण के साथ जुड़ी हुई हैं.

लखनऊ में गोमती उत्सव 2026 कार्यक्रम आयोजित
लखनऊ में गोमती उत्सव 2026 कार्यक्रम आयोजित (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि छठ महापर्व सिर्फ भोजपुरी समाज का नहीं रह गया. पूर्वांचल बिहार के हजारों परिवार लखनऊ में रहते हैं. लखनऊ ने भी उन्हें अपनाया है. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्सव की क्या दुर्गति थी. कल आपने समाजवादी पार्टी के एक सांसद की बात सुनी होगी. ये लोग समाज के दुश्मन हैं.

उन्होंने कहा कि पहले धनतेरस, फिर दीपावली और फिर भाई दूज और अब छठ महापर्व में कितना उत्साह है. लाखों लाख महिलाएं, परिवार आयोजन से जुड़ रहे हैं. हर व्यक्ति सुरक्षित है, घाटों की सफाई की गई है. हर पुख्ता व्यवस्था की गई है. 2017 के पहले जिस प्रदेश में उपद्रव था. आज उत्सव ही उत्सव है. आपने अयोध्या का दीपोत्सव देखा होगा, कितना भव्य था.

उन्होंने कहा कि 2017 में जब हम लोगों ने अयोध्या में दीपावली की चर्चा की तो पता लगा ऐसा कोई आयोजन होता ही नहीं. अयोध्या में जहां अंधेरा रहता था, आज वही अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट बना. अगर अयोध्या का दीपोत्सव ऐसे ही होता रहा तो याद रखना एकदिन यूनेस्को इसको भी मान्यता देगा.

गोमती उत्सव 2026 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आप सब से अपील करूंगा कि गोमती लखनऊ की आत्मा है. लखनऊ के ठीक पहले तक गोमती की धारा अविरल भी है, निर्मल भी है, लेकिन लखनऊ के अंदर गोमती की धारा अपने अस्तित्व को खो देती है. हम उसमें नए एसटीपी बना रहे हैं. ज्यादातर बन चुके हैं. नाले और सीवर जो भी गोमती नदी में गिरते हैं उसको हम टैप करते हुए एसटीपी तक पहुंचा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हमारा भी प्रयास होना चाहिए, यह उत्सव गोमती नदी के तट पर होना चाहिए. गोमती नदी के तट पर हो, गोमती के आयोजन के साथ उत्सव आयोजन की शुरुआत ही गोमती नदी की शुद्धता को लेकर के होना चाहिए, उसकी अविरलता और निर्मलता बनी रहे.


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