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Chhath Puja 2026: दिल्ली के डाबरी बाजार में छठ पूजा की रौनक, सूप-दउरे खरीदने के लिए उमड़ी भीड़

नई दिल्ली: लोक आस्था के चार दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत शुक्रवार को पारंपरिक नहाय-खाय के साथ हो गई है. इस पावन अवसर पर पूरी राजधानी छठी मइया के भजनों और पारंपरिक लोकगीतों की गूंज से भक्तिमय हो उठी है. पर्व की खरीदारी को लेकर दिल्ली के बाजारों में जबरदस्त रौनक है, जहां पश्चिमी दिल्ली के डाबरी मोड़ बाजार में सूप-दउरे और पूजन सामग्री खरीदने के लिए श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है. बाजार का यह नजारा इस बात का गवाह है कि छठ अब केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं रह गया है, बल्कि यह पूर्वांचल की संस्कृति, भाईचारे और लोक-उत्सव का एक विशाल प्रतीक बन चुका है.

छठ पर्व के मद्देनजर पश्चिमी दिल्ली के डाबरी मोड़ स्थित बाजार में भव्य और विशाल दुकानें सज गई हैं. बांस से बने पारंपरिक सूप, दउरा, टोकरी के साथ-साथ गन्ने के बंडल, ताजा नारियल, सेब, केला, सुथनी, शकरकंदी और अन्य मौसमी फलों की बिक्री में जबरदस्त तेजी आ गई है. बाजार में दाखिल होते ही बांस और सूखी घास की सोंधी खुशबू के साथ-साथ त्योहारी उत्साह साफ महसूस किया जा सकता है.

दिल्ली के डाबरी बाजार में लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

यहां पिछले 30-35 वर्षों से छठ की दुकान लगा रहे स्थानीय दुकानदार प्रभाकर कुमार शाह बताते हैं कि डाबरी का बाजार दिल्ली के सबसे पुराने बाजारों में से एक है। पहले हमारे पिताजी यहाँ दुकान लगाते थे, अब मैं यह परंपरा आगे बढ़ा रहा हूं. इस महापर्व का हम सभी को साल भर इंतजार रहता है. हर साल व्रतियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. यह कोई साधारण त्योहार नहीं, बल्कि एक अलौकिक और पावन महापर्व है, जिसकी महिमा अपरंपार है. प्रभाकर बताते हैं कि उनकी दुकान पर ही अकेले 30 से 40 तरह की पूजन सामग्री मिलती है. इसमें कच्चा नारियल, साठी का चावल, केराव, धूप, अगरबत्ती, बरबत्ती, अता का पत्ता, सुथनी, शकरकंदी, सिंदूर, भखरा सिंदूर, पंचमेवा और शुद्ध घी-दूध शामिल हैं. इस बाजार में छोटे-बड़े मिलाकर करीब 30 से 35 दुकानें सजी हैं, जो सिर्फ इन्हीं तीन-चार दिनों के लिए विशेष तौर पर लगती हैं.

बाजार में छठ पूजा की रौनक (ETV Bharat)

देश के अलग-अलग कोनों से आ रहा है पूजन का सामान

छठ पर्व की सबसे बड़ी खासियत इसकी पारंपरिकता है. पर्व में इस्तेमाल होने वाली हर एक वस्तु अपनी शुद्धता और विशिष्टता के लिए जानी जाती है. दुकानदारों के मुताबिक, पूजा में काम आने वाला बांस का सामान और अन्य पूजन सामग्री सीधे बिहार और देश के अन्य हिस्सों से मंगाई जाती है. दुकानदार मुंद्रिका शाह बताते हैं कि बांस से बने सूप और दउरे मुख्य रूप से बिहार से बनकर आजादपुर मंडी पहुंचते हैं, जहां से खुदरा व्यापारी इन्हें अपने इलाकों में लाते हैं. इसके अलावा, मखाना बिहार के मधुबनी जिले से बड़े पैमाने पर मंगाया जाता है, जहां इसकी विशेष खेती होती है. पूजा में इस्तेमाल होने वाला गुलाबी रंग का 'आटा का पाथ' भी विशेष रूप से बिहार से ही बनकर आता है. इसके अलावा पटना, खगड़िया, मधुपुर, जसीडीह, बंगाल, असम, झारखंड और मध्य प्रदेश से भी पूजा का सामान और मौसमी फल दिल्ली की मंडियों में पहुँच रहे हैं.

बाजार में सूप-दउरे की मांग (ETV Bharat)

महंगाई का असर, फिर भी आस्था पर भारी

हर साल की तरह इस बार भी बाजारों में खरीदारों का उत्साह देखते ही बनता है, हालांकि इस बार थोड़ी बहुत महंगाई का असर भी देखने को मिल रहा है. मुंद्रिका बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार सामानों के दाम में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. द्वारका सेक्टर-22 से खरीदारी करने पहुंचीं इंद्रा बताती हैं कि हम मूल रूप से मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और दिल्ली में साल 2015 से लगातार छठ का व्रत कर रहे हैं. सामान्य चीजों की तरह इस बार पूजा के सामान में भी थोड़ा बहुत दाम बढ़ा है, लेकिन आस्था के आगे यह महंगाई कोई मायने नहीं रखती. हम हर साल यहीं डाबरी मोड़ बाजार से खरीदारी करते हैं, क्योंकि यहां एक ही जगह पर पूजा का सारा सामान आसानी से मिल जाता है.