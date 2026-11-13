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तवायफों की बस्ती में भी होती है छठ पूजा, गूंजते हैं शारदा सिन्हा के गीत

मुजफ्फरपुर चतुर्भुज स्थान छठ पूजा ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर में चतुर्भुज स्थान का नाम आते ही लोगों के मन में कई तरह के ख्याल आते हैं. ढोलक की थाप और तवायफों के नृत्य का दृश्य आंखों के सामने आता है, लेकिन यह सिर्फ यहां रहने वाले लोगों का पेशा है. यहां के लोगों भी आम लोगों की तरह पर्व त्योहार मनाते हैं. खसाकर छठ पूजा में यहां का माहौल भक्तिमय हो जाता है. यहां भी शारदा सिन्हा की गीत गूंजती है.

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