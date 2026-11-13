तवायफों की बस्ती में भी होती है छठ पूजा, गूंजते हैं शारदा सिन्हा के गीत
Chhath Puja 2026: छठ पूजा के दौरान मुजफ्फरपुर चतुर्भुज स्थान में भक्ति का खास माहौल दिखता है. जहां की महिलाएं व्रत रखती हैं. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : November 13, 2026 at 3:53 PM IST
मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर में चतुर्भुज स्थान का नाम आते ही लोगों के मन में कई तरह के ख्याल आते हैं. ढोलक की थाप और तवायफों के नृत्य का दृश्य आंखों के सामने आता है, लेकिन यह सिर्फ यहां रहने वाले लोगों का पेशा है. यहां के लोगों भी आम लोगों की तरह पर्व त्योहार मनाते हैं. खसाकर छठ पूजा में यहां का माहौल भक्तिमय हो जाता है. यहां भी शारदा सिन्हा की गीत गूंजती है.
18 साल से छठी मईया की आराधानी
इसी इलाके की रहने वाली ज्योतिषी (बदला हुआ नाम) पिछले 18 साल से छठ पूजा करती आ रही हैं. इसके पीछे उनकी गहरी आस्था और मन्नत पूरी होना है. ज्योतिषी बताती हैं कि छठी मईया की कृपा से उनके पिता को नई जिंदगी मिली थी. मेरे पिता को ब्रेन की गंभीर बीमारी थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा था.
मन्नत पूरी होने पर शुरू किया अनुष्ठान
ऑपरेशन के बाद उनके बचने की संभावना मात्र 5 प्रतिशत थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. ज्योतिषी बताती हैं कि उन्होंने छठी मईया से प्रार्थना की कि अगर उनके पिता स्वस्थ हो जाएंगे तो वह इसी साल से छठ पूजा का अनुष्ठान करेंगी. इसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और चमत्कारिक रूप से उनके पिता पूरी तरह ठीक हो गए.
"नवंबर का महीना था. डॉक्टर ने पिता के ब्रेन का ऑपरेशन किया. कहा गया कि 24 घंटे में उन्हें होश आएगा, लेकिन छठी मईया की कृपा से उन्हें 5 से 6 घंटे में होश आ गया और वह पूरी तरह ठीक हो गए. उसी साल से मैं छठ पूजा का अनुष्ठान करने लगी." - ज्योतिषी, छठ व्रती
दुर्गा पूजा के बाद से शुरू होती है तैयारी
ज्योतिषी बताती हैं कि पूरे साल उन्हें छठ पूजा का इंतजार रहता है. दुर्गा पूजा के समय से ही वह छठ पूजा की तैयारियों और नियमों को लेकर मन में विचार करने लगती हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. पूजा सामग्री की खरीदारी और रिश्तेदारों को न्योता देने आदि का काम करना होता है, क्योंकि यह पूजा काफी कठिन और नियम वाली है.
सोनिया ने संभाली परिवार की परंपरा
सिर्फ ज्योतिषी ही नहीं, बल्कि यहां की कई महिलाएं छठ पूजा करती हैं और सभी की अपनी-अपनी आस्था है. इसी इलाके की रहने वाली सोनिया (बदला हुआ नाम) बताती हैं कि उनके परिवार में छठ की परंपरा उनकी नानी के समय से चली आ रही है. बाद में उनके पिता भी छठ पूजा करने लगे और उनके बीमार पड़ने पर सोनिया ने यह परंपरा अपने हाथों में ले ली.
"पिता के बाद से मैं लगातार छठ व्रत करती आ रही हूं. गोवर्धन पूजा के बाद से ही परिवार के लोग अपना कामकाज बंद कर छठ की तैयारियों में जुट जाते हैं. इस दौरान शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है." - सोनिया, छठ व्रती
छठ पर जुटते हैं रिश्तेदार और परिवार के लोग
सोनिया कहती हैं कि छठ के दौरान इलाके का माहौल काफी सुंदर और भक्तिमय हो जाता है. इस महापर्व पर रिश्तेदार भी घर पहुंचते हैं और परिवार के सभी लोग मिलकर पूरे उत्साह के साथ पर्व मनाते हैं. उनकी आस्था को देखते हुए उनकी दो बहनें भी पिछले साल से छठ व्रत करने लगी हैं.
बेटी के बेहतर भविष्य के लिए छठ पूजा
एक अन्य महिला स्वीटी (बदला हुआ नाम) बताती हैं कि उनके परिवार में लंबे समय से छठ पूजा होती आ रही है. जब वह मां बनने वाली थीं, तब छठ महापर्व के दौरान उन्होंने छठी मईया से अपनी होने वाली बेटी के बेहतर भविष्य की कामना की थी. उन्होंने प्रार्थना की थी कि उनकी बेटी को ऐसी जिंदगी मिले, जिसमें उसे उन कठिन परिस्थितियों से न गुजरना पड़े जिनका सामना उन्हें करना पड़ा है.
"मां की कृपा से बेटी का जीवन उम्मीदों के मुताबिक खुशहाल है. वह एक अच्छे परिवार में रह रही है. इसके बाद से मैंने भी छठ व्रत करना शुरू कर दिया. इस बार भी धूमधाम से छठ पूजा करूंगी." - स्वीटी, छठ व्रती
छठ पूजा कब है और इसका महत्वछठ पूजा चार दिवसीय एक प्रमुख हिंदू महापर्व है, जिसमें भगवान सूर्य और उनकी छोटी बहन छठी मईया की आराधना होती है. मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ इलाकों में यह पर्व मनाया जाता है. इस साल 13 नवंबर को नहाय खाय, 14 को खरना, 15 को पहला अर्घ्य और 16 को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूजा संपन्न होगी.
छठ पूजा क्यों करते हैं?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने, धन संपत्ति, परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए सूर्य देव की आराधना की जाती है. यह भी मान्यता है कि विधि-विधान से छठ पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है. इसके साथ ही व्रतियों को अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.
छठ महापर्व से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं
छठ पूजा को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं. त्रेता युग में लंका से लौटने के बाद भगवान राम और मां सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उपवास रखकर सूर्यदेव की पूजा की थी. महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़ा होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे, जबकि द्रौपदी ने भी पांडवों का खोया हुआ राजपाट पाने के लिए छठ पूजा की थी.
चतुर्भुज स्थान की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान
दरअसल, मुजफ्फरपुर का चतुर्भुज स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान भी रखता है. इलाके की पश्चिम दिशा में भगवान विष्णु का प्राचीन चतुर्भुज मंदिर स्थित है और उनकी चार भुजाओं वाली प्रतिमा के कारण इस स्थान का नाम चतुर्भुज स्थान पड़ा.
मुगलकाल से जुड़ा है इतिहास
स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मंदिर की स्थापना शक संवत 1354 में हुई थी और यहां स्थापित प्रतिमा लगभग 700 वर्ष पुरानी मानी जाती है.इलाके का इतिहास मुगलकाल से जुड़ा बताया जाता है, जब कभी यहां ढोलक, घुंघरू और हारमोनियम की आवाज के बीच संगीत और नृत्य की महफिलें सजती थीं.
यहां रहने वाली तवायफें अपनी कला के लिए जानी जाती थीं. बताया जाता है कि यहां करीब 60 से 70 परिवार पीढ़ियों से इस पेशे से जुड़े रहे हैं, हालांकि नई पीढ़ी अब इससे दूरी बना रही है.
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