छठ पूजा: रायपुर के महादेव घाट पर भगवान भास्कर को अर्घ्य की तैयारी, लोग बोले ये साक्षात देव की पूजा, जानिए क्या है महत्व और धार्मिक कहानियां
खरना पूजा के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला व्रत. कल डूबते सूर्य को छठ व्रती देंगी अर्घ्य. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 8:46 PM IST
रायपुर: लोक आस्था में सूर्य की उपासना का महापर्व छठ हिंदू धर्म में कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है. यह पर्व साक्षात देव के पूजन का सबसे बड़ा त्योहार है. रायपुर के महादेव घाट पर छठ पूजा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. नहाये खाय के साथ इस लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत कल से हो चुकी है. देश की कई इलाकों में छठ पूजा बहुत धूम धाम के साथ मनाई जाती है. ईटीवी भारत से बात करते हुए भक्तों ने कहा कि छठ लोक आस्था का महापर्व है. छठ को लेकर जो तैयारियां होती हैं उसमें शुद्धता का बड़ा ध्यान रखा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता सीता ने भी छठ पूजा कर भगवान भास्कर को प्रसन्न किया था.
सीता माता से भी जुड़ी है छठ व्रत की कथा
बनारस के भुवनेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित शिवदत्त मणि त्रिपाठी शांडिल्य के मुताबिक लोक परंपरा के अनुसार भगवान सूर्य और छठी मैया में भाई-बहन का संबंध है. लोक मातृका छठ की पहली पूजा भी भगवान सूर्य ने अपनी बहन के लिए किया था. मान्यताओं में यह कहा जाता है कि भगवान भास्कर धरती पर सब कुछ ठीक-ठाक ढंग से चलता रहे इसके लिए उन्होंने अपनी बहन की निष्ठापूर्वक पूजा की.
रामायण काल से मिलता है सूर्य देवता की उपासना का प्रमाण
रामायण काल में भी सूर्य उपासना के इस महापर्व का प्रमाण मिलता है. यह माना जाता है कि लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या का राजपाट संभालने और रामराज्य की स्थापना का दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी के ही दिन हुआ था. जिस दिन भगवान राम और माता सीता ने उपवास करते हुए भगवान सूर्य की आराधना की थी और वह उपवास सप्तमी के दिन पूर्ण सूर्योदय के बाद ही खत्म हुआ था. इस अनुष्ठान के बाद भगवान सूर्य से उन्होंने प्रार्थना की थी कि उनके राज्य में सभी लोग खुशी से रहें न कोई दुखी हो न दरिद्र हो न तो किसी को कोई पीड़ा हो. इन तमाम इच्छाओं को लेकर श्री राम और सीता ने भगवान भास्कर से याचना की थी और उन्हें आशीर्वाद भी मिला.
'महाभारत की कथा में छठ पूजा का महत्व'
छठ पर्व उत्तर भारत में ज्यादा धूम धाम से मनाया जाता है, लेकिन अब पूरे भारत ही नहीं विदेश में भी लोग छठ पूजा को मनाते हैं. छठ पूजा को बनारस क्षेत्र के बाबा और भुवनेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित शिवदत्त मणि त्रिपाठी शांडिल्य कहते हैं, छठ पूजा को लेकर महाभारत काल में भी प्रसंग मिलता है. यह लिखा गया है कि पांडव जब अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे और उसके बाद उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ा. तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था. छठ व्रत के लगातार अनुष्ठान और भगवान भास्कर की पूजा करने के कारण पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट मिल गया. मान्यता यह भी है कि जिस सूर्य उपासना को लेकर द्रौपदी लगातार पूजा करती रहीं उसी उजाले ने उनकी जीवन को बाद में खुशहाल बना दिया.
'कर्ण करते थे पूजा'
महाभारत काल में ही सूर्य उपासना से जुड़ी एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसमें यह बताया गया है कि महावीर कर्ण भगवान भास्कर की नियमित पूजा करते थे. कमर भर पानी में खड़े होकर भगवान को अर्घ्य देते थे. छठ पर्व में भी कमर तक पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा है. माना यह भी जाता है कि सूर्य के परम भक्त माने जाने वाले कर्ण ने इस प्रथा की शुरुआत की थी. आज भी उदयाचलगामी और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की प्रथा में कमर भर पानी में जाकर भगवान भास्कर की पूजा करने का प्रावधान है. छठ पर्व में तभी से अर्घ्य देने की पद्धति प्रचलन में है.
'छठे अंश से उत्पन्न देवसेना'
छठ पर्व को लेकर महाभारत के अलावा पुराणों और उपनिषदों में भी भगवान भास्कर की पूजा का प्रावधान बताया गया है. पुराणों के अनुसार राजा दक्ष की कोई संतान नहीं थी. उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्र को लेकर अपनी पत्नी मालिनी के साथ यज्ञ किया. पूजा के बाद प्रसाद के तौर पर खीर बांटे. भगवान विष्णु उनकी इस पूजा से बहुत खुश हुए. उन्होंने एक मानस कन्या देवसेना को षष्ठी के दिन उत्पन्न किया. माना यह भी जाता है कि छठे अंश से उत्पन्न देवसेना को सृष्टि के रूप में पूजा जाता है, और पुत्र इच्छा की प्राप्ति के लिए इसी दिन व्रत रखने का भी प्रावधान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बनाया गया. सृष्टि के पालनकर्ता और शक्ति के सबसे बड़े स्रोत भगवान सूर्य की पूजा का प्रावधान सभ्यता के विकास काल के साथ ही माना जाता है. यह भी माना जाता है कि भगवान भास्कर की पूजा के लिए अलग-अलग तरीके जरूर हैं, लेकिन उसमें उन के साक्षात स्वरूप को ही सभी जगह पूजा जाता है.
एलोट्रॉप का बदलाव और वैज्ञानिक आधार
छठ पर्व को लेकर वैज्ञानिक कारण भी माने गए हैं. माना जाता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है. इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर ज्यादा मात्रा में एकत्र होती हैं. इस कारण इसके संभावित प्रभाव से मानव को रक्षा करने में सामर्थ्य की प्राप्ती होती है. सूर्य की हानिकारक किरणों के प्रभाव से जीवों की भी रक्षा संभव है. इस तरह से जीवों का भी उद्धार होता है. सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी पैराबैंगनी किरणें भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती हैं. सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो सबसे पहले वह वायुमंडल में मिलता है. वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसे आयन मंडल मिलता है. पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित कर उसे एलोट्रॉप में बदल देता है. इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है. पृथ्वी की सतह पर केवल उसका नगण्य भाग ही पहुंचता है. सामान्य अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरणें मनुष्य की सहन सीमा के अंदर ही रहता है. ऐसे में इसका मनुष्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है. छठ पूजा में वैज्ञानिक आधार को साफ सफाई से जोड़कर देखा गया है और भगवान भास्कर की पूजा सूर्योदय के समय करने पर शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता भी विकसित होती है, ऐसा माना गया है.
छठ पूजा में चढ़ने वाला प्रसाद और उसका महत्व
- नारियल को मां लक्ष्मी स्वरूप और बड़ा ही पवित्र फल माना जाता है. इसके पीछे का कारण यह कि इसे कोई भी जीव जूठा नहीं कर सकता. वहीं, मनोकामना पूर्ति के लिए नारियल चढ़ाने का विधान है.
- छठ पूजा में गन्ना का विशेष महत्व होता है. महापर्व के दौरान शाम के समय घर के आंगन में गन्ने का घर बनाया जाता है और उसके नीचे पूजा के सामान रखे जाते हैं, फिर छठी माई की पूजा की जाती है. ऐसा माना जाता है कि छठी मईया का प्रिय फल गन्ना है. यही वजह है कि गन्ने से बने गुड़ से प्रसाद भी बनाया जाता है. मान्यता है कि गन्ना चढ़ाने से छठी मईया आनंद और समृद्धि प्रदान करती हैं.
- मान्यता है कि केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है. लोक आस्था के मुताबिक केले को सबसे पवित्र फलों में गिना जाता है. ऐसे में छठी मईया से मनोकामना पूर्ति के लिए केले का घौंद (गुच्छा) भेट करने का प्रण लिया जाता है. यही कारण है कि छठ महापर्व पर केले का विशेष महत्व होता है.
- सुपारी सभी शुभ कामों में प्रयोग में लाई जाती है. पान-सुपारी को लेकर ही पूजा का संकल्प किया जाता है. संस्कृत में पुंगी फलम् इसे कहते हैं. इस फल में मां लक्ष्मी का प्रभाव माना गया है. इसे कोई जीव जूठा नहीं कर सकता. यही कारण है कि छठी मईया को सुपारी चढ़ाई जाती है.
- तालाब में फलने वाला जल सिंघाड़ा मां लक्ष्मी का प्रिय फल है. यह रोगनाशक और शक्तिवर्धक फल माना गया है. इसका आवरण मोटा होता है और इसमें कांटे होने के कारण छोटे से लेकर बड़े जीव इसे जूठा नहीं कर पाते. इन्हीं विशेषताओं के चलते ये फल छठी मईया को चढ़ाया जाता है.
- खाने में खट्टा-मीठा लगने वाले बड़े आकार के नींबू को डाभ नींबू कहते हैं. इसका आवरण बेहद मोटा होता है. पशु-पक्षी इसे जूठा नहीं कर पाते. यही वजह है कि छठी मईया को डाभ नींबू बहुत पसंद है और व्रतियां उन्हें प्रसाद स्वरूप डाभ नींबू अर्पित करती हैं.
- ठेकुआं गुड़ और गेहूं के आंटे से बनता. छठ पूजा संपन्न होने के बाद इसे प्रसाद के तौर पर भक्तों के बीच बांटा जाता है.
- खरना पर शुद्धता और सात्विकता के प्रतीक के रूप में गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है, जिसे सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है. खीर का प्रसाद ग्रहण करने से शरीर में शक्ति और मन को शांति मिलती है.
डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पर्व का हो जाता है समापन
नहाये खाय के साथ शुरु हुए पर्व के दूसरे दिन खरना का प्रसाद बनता है. तीसरे दिन डूबते सूर्य को छठ व्रती अर्घ्य देती हैं. महापर्व के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ व्रती व्रत का पारण करती हैं. इस तरह से दुनिया के सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत छठ का समापन हो जाता है.
आज से शुरू हो गया लोक आस्था का महापर्व 'छठ', जानें 'नहाय-खाय' के दिन क्यों जाते हैं लौकी और चावल
सूर्य उपासना का महापर्व छठ, 13 नवंबर से नहाय खाय से शुरुआत, उगते सूरज को अर्ध्य देकर होगा व्रत पारण
बिलासपुर में छठ महापर्व की तैयारी तेज, अरपा नदी घाट पर जुटेंगे हजारों श्रद्धालु