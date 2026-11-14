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छठ पूजा: रायपुर के महादेव घाट पर भगवान भास्कर को अर्घ्य की तैयारी, लोग बोले ये साक्षात देव की पूजा, जानिए क्या है महत्व और धार्मिक कहानियां

रायपुर महादेव घाट ( ETV Bharat )

रायपुर: लोक आस्था में सूर्य की उपासना का महापर्व छठ हिंदू धर्म में कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है. यह पर्व साक्षात देव के पूजन का सबसे बड़ा त्योहार है. रायपुर के महादेव घाट पर छठ पूजा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. नहाये खाय के साथ इस लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत कल से हो चुकी है. देश की कई इलाकों में छठ पूजा बहुत धूम धाम के साथ मनाई जाती है. ईटीवी भारत से बात करते हुए भक्तों ने कहा कि छठ लोक आस्था का महापर्व है. छठ को लेकर जो तैयारियां होती हैं उसमें शुद्धता का बड़ा ध्यान रखा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता सीता ने भी छठ पूजा कर भगवान भास्कर को प्रसन्न किया था.





सीता माता से भी जुड़ी है छठ व्रत की कथा बनारस के भुवनेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित शिवदत्त मणि त्रिपाठी शांडिल्य के मुताबिक लोक परंपरा के अनुसार भगवान सूर्य और छठी मैया में भाई-बहन का संबंध है. लोक मातृका छठ की पहली पूजा भी भगवान सूर्य ने अपनी बहन के लिए किया था. मान्यताओं में यह कहा जाता है कि भगवान भास्कर धरती पर सब कुछ ठीक-ठाक ढंग से चलता रहे इसके लिए उन्होंने अपनी बहन की निष्ठापूर्वक पूजा की.