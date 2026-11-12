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छठ पूजा 2026; वाराणसी में 84 घाटों पर तैनात रहेंगे 1500 कर्मचारी, 200 चेंजिंग रूम बनाए जा रहे

छठ पूजा 2026 ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर नगर निगम ने तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू कर दी हैं. नमो घाट से सामने घाट तक 84 गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं. घाटों की मरम्मत, साफ-सफाई, समतलीकरण और आवागमन के रास्तों को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने डेढ़ हजार से अधिक कर्मचारियों को लगाया है. महिलाओं की सुविधा के लिए करीब 200 चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं, जबकि घाटों को रोशन करने के लिए लगभग 10 हजार लाइटें लगाई जाएंगी.

छठ पूजा के मद्देनजर नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल और महापौर अशोक तिवारी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि छठ पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. घाटों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने को कहा गया है.

छठ पूजा 2026 (Video credit: ETV Bharat) 84 घाटों पर डेढ़ हजार कर्मचारी तैनात : नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि छठ पूजा को लेकर नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं. नमो घाट से सामने घाट तक 84 घाटों पर करीब डेढ़ हजार कर्मचारी लगाए गए हैं. ये कर्मचारी घाटों की सीढ़ियों की मरम्मत, समतलीकरण और साफ-सफाई के कार्य में जुटे हैं. महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि पूजा के दौरान नगर निगम के कर्मचारी सभी घाटों पर मौजूद रहेंगे और स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देंगे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो. नगर निगम की ओर से गंगा घाटों की सीढ़ियों की मरम्मत, दलदल वाले स्थानों को समतल करने और आवागमन के रास्तों को दुरुस्त करने का काम कराया जा रहा है. घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है. जगह-जगह कूड़ेदान रखे जा रहे हैं, ताकि पूजा के दौरान गंदगी न फैले. महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जा रही है. इसके साथ ही घाटों और आस-पास के रास्तों पर पर्याप्त रोशनी के लिए करीब 10 हजार लाइटें लगाई जाएंगी. छठ पूजा के दौरान नगर निगम के कर्मचारी सभी प्रमुख घाटों पर मौजूद रहकर सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे.



