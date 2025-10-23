खुशखबरी ! सोगरिया-दानापुर वीकली स्पेशल ट्रेन के दो फेरे बढ़ाए, 23 और 30 अक्टूबर को भी चलेगी

खुशखबरी ! सोगरिया-दानापुर वीकली स्पेशल ट्रेन के दो फेरे बढ़ाए, 23 और 30 अक्टूबर को भी चलेगी
सोगरिया-दानापुर स्पेशल ट्रेन के दो अतिरिक्त फेरे शुरू किए गए हैं. इससे रेल यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी.
Published : October 23, 2025 at 2:52 PM IST
कोटा: रेल मंडल ने दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर कोटा के सोगरिया से बिहार के दानापुर तक एक विशेष ट्रेन चलाई थी. यात्रियों की अच्छी भीड़ को देखते हुए इस स्पेशल ट्रेन के दो फेरों की और बढ़ोतरी की गई है. इसके तहत यह ट्रेन 23 और 30 अक्टूबर को कोटा के सोगरिया स्टेशन से चलेगी. वापसी में यह दानापुर से 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को चलेगी. कोचिंग छात्रों के लिए 27 अक्टूबर से छुट्टियां खत्म हो रही है. इस समय छठ पूजा मनाकर वापस लौटने वाले छात्रों को कोटा आने के लिए इस ट्रेन में कन्फर्म टिकट भी मिल रहे हैं.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ट्रेन नंबर 09817 (सोगरिया-दानापुर) और ट्रेन नंबर 09818 (दानापुर-सोगरिया) के दो अतिरिक्त फेरे शुरू किए गए हैं. इसके तहत सोगरिया से 23 व 30 अक्टूबर, 2024 को ट्रेन नंबर 09817 चलाई जाएगी. यह ट्रेन गुरुवार की रात सोगरिया स्टेशन से 11:10 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन मार्ग में 11:53 बजे बारां, 12:28 बजे सालपुरा, 12:48 बजे छबड़ा गूगौर और रात 1:50 बजे रूठियाई स्टेशन पर रुकेगी. इसके बाद अगले दिन शुक्रवार को रात 11:45 बजे दानापुर पहुंचेगी.
पढ़ें: सोगरिया-दानापुर स्पेशल ट्रेन को किया नियमित, अब पूरे साल चलेगी साप्ताहिक ट्रेन के रूप में
वापसी में यह ट्रेन (09818 दानापुर–सोगरिया) 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को शुक्रवार की रात 1:15 बजे (शनिवार की तड़के) दानापुर से चलेगी. इसके बाद यह ट्रेन अगले दिन शनिवार की रात 9:48 बजे रुठियाई, 10:18 बजे छबड़ा गूगौर, 10:33 बजे सालपुरा व 11:13 बजे बारां पहुंचेगी. इसके बाद शनिवार की मध्य रात्रि 1:10 बजे (रविवार की तड़के) सोगरिया पहुंचेगी.
यह ट्रेन आते और जाते समय दोनों दिशाओं में सोगरिया, बारां, सालपुरा, छबड़ा गूगौर, रूठियाई, गुना, अशोक नगर, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, बक्सर व आरा स्टेशनों पर रुकेगी.
सुबह 8:00 बजे से शुरू हुई बुकिंग, मिल रहा कन्फर्म टिकट: जैन ने बताया कि इस ट्रेन की बुकिंग 23 अक्टूबर की सुबह 8:00 बजे से शुरू हो गई है. यात्रियों को ट्रेन में सोगरिया और दानापुर, दोनों ओर से कन्फर्म टिकट मिल रहे हैं. इस स्पेशल ट्रेन में सेकंड एसी के 2, थर्ड एसी के 2, थर्ड एसी इकोनॉमी के 7, स्लीपर के 5, जनरल के 4, तथा जनरेटर व एसएलआरडी के 1-1 कोच मिलाकर कुल 22 कोच शामिल हैं.