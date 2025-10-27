ETV Bharat / state

छठ पूजा का आज तीसरा दिन: अस्त होते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, सजे-धजे घाटों पर गूंज रहे छठी मइया के गीत

आगरा में यमुना के घाट पूजा के लिए तैयार ताजनगरी में छठ पर्व को लेकर यमुना के घाटों को जगमग किया गया है. यमुना किनारे स्थित प्रमुख घाटों पार्वती घाट बल्केश्वर, कैलाश घाट, दशहरा घाट और सीताराम घाट पर फ्लड लाइटें लगाईं जा रही हैं. जिससे छठ व्रतियों को शाम और सुबह के अर्घ्य के समय पर्याप्त रोशनी मिले. इसके साथ ही इस बार हाथी घाट की जगह यमुना आरती स्थल पर छठ पूजा की व्यवस्थाएं की गई है. जिसकी वजह यमुना में पानी का तेज प्रवाह और अधिक गहराई है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर हर घाट पर गोताखोर और मोटर बोट भी तैनात रहेगी. नगर निगम और जिला प्रशासन ने उटंगन नदी हादसे के बाद ये फैसला किया है.

आगरा/वाराणसी: छठ पूजा का आज तीसरा दिन है. आज अस्ताचलगामी सूर्य को व्रती महिलाएं परिवार के साथ अर्घ्य देकर मंगलकामना करेंगीं. वहीं, कल उदय होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. इस पर्व को लेकर घाटों पर सभी तैयारियां पूरी हो गईं हैं. घाट सजधज कर तैयार हैं. छठी मइया के गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया है. चलिए जानते हैं आज कहां छठ पूजा को लेकर कैसी तैयारी है.





बैरीकेडिंग की, तैनात रहेंगे गोताखोर

आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि छठ पर्व को लेकर यमुना किनारे स्थित सभी प्रमुख घाटों पर सुरक्षात्मक और व्यवस्थागत इंतजाम किए गए हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर घाटों के आसपास बांस-बल्लियों से बैरिकेडिंग की है. जिससे अधिक भीड़ होने पर किसी प्रकार की अनहोनी की संभावना ना हो. सभी घाटों की सतह समतल की गई है. गाद हटा दी है. जिससे व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना में किसी प्रकार की असुविधा ना हो. इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर पुलिस के साथ ही घाटों पर गोताखोर और मोटर बोट भी तैनात की जा रही हैं.

आगरा में छठ पूजा के लिए घाट तैयार. (etv bharat)



यमुना आरती स्थल पर होगी पूजा



अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि हाथी घाट पर छठ पूजा की पूरी तैयारी कर ली गईं थी. मगर, इस बार यमुना का तेज प्रवाह है. गहराई भी अधिक है. इसलिए, हाथी घाट की जगह अब यमुना आरती स्थल पर छठ पूजा की पूरी व्यवस्था की है. श्रद्धालुओं से अपील की है कि छठ पूजा के लिए हाथी घाट के बजाय यमुना आरती स्थल पर पहुंचें. जहां पर सुरक्षित एवं स्वच्छ तरीके से छठ पर्व पर पूजा करें. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर अतिरिक्त सफाई कर्मी, जल आपूर्ति टैंकर और लाइटिंग स्टाफ की तैनाती भी की जा रही है. नगर निगम के मुख्य अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक अजय कुमार राम ने बताया कि यमुना किनारे के सभी घाटों पर फ्लड लाइटें लगाई जा रही हैं. घाटों तक जाने वाले मार्गों पर भी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत करने के साथ ही नई लाइटें लगाई जा रही हैं.



छठ पर्व का ‘जीरो वेस्ट’ आयोजन आगरा नगर निगम ने छठ पर्व ‘जीरो वेस्ट’ आयोजित करने की पूरी तैयारी की है. नगर निगम प्रशासन ने घाटों को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बनाने की विशेष पहल की है. छठ पर्व जीरो वेस्ट आयोजन करने की पूरी तैयारी की है. शहर के विभिन्न यमुना घाटों पर अर्पण कलश रखवाए जा रहे हैं. इन कलशों में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के दौरान निकलने वाली हवन सामग्री, फूल, पत्ते और प्लास्टिक सामग्री डाल सकेंगे. नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि श्रद्धालुओं से अपील है कि यमुना में कचरा, प्लास्टिक या हवन सामग्री न डालें.





वाराणसी में तैनात रहेगी फायर ब्रिगेड की टीम



सरकार ने लोकआस्था के महापर्व छठ पर लाखों व्रतियों की सुरक्षा और आकस्मिक घटनाओं से बचाव के लिए कड़े निर्देश दिए हैं.जिसके क्रम में वाराणसी में भी व्रतियों की सुरक्षा के महत्वपूर्ण इंतजाम किए गए हैं. जिसके तहत,पौराणिक घाटों, कुंडों और तालाबों के किनारे अग्निशमन विभाग घाट, गलियों और मार्ग पर पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद रहेगा. इसके लिए साथ फायर टेंडर्स भी बनाए गए हैं जहां 24 घंटे जवान मुस्तैद रहेंगे.



इस बारे में मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रमुख घाटों और मार्गों पर फायर टेंडर्स, गलियों में फायर बाइक समेत अन्य जरूरी उपकरण के साथ प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात रहेंगे, जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद रहेंगे. उन्होंने बताया कि, मुख्य रूप से घाटों पर भीड़ प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं.





यहां तैनात रहेगी टीम

लाट भैरव, मार्कण्डेय महादेव, कैथी, गोदौलिया चौराहा, चितरंजन पार्क, दशाश्वमेध घाट, सूर्य सरोवर, बीएलडब्ल्यू, अस्सी घाट.



ये भी पढ़ें: छठ व्रत पर क्या करें, पारन कैसे करें, जानिए

ये भी पढ़ेंः लखनऊ में 28 को छठ पर सार्वजनिक अवकाश, स्कूल-कॉलेज, दफ्तर सब बंद रहेंगे, योगी सरकार का ऐलान