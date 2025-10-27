ETV Bharat / state

आपके शहर में इतने बजे होगा सूर्यास्त, जानें छठ में संध्या अर्घ्य का शुभ मुहूर्त

पटना: लोक आस्था के पर्व छठ का आज (27 अक्टूबर) तीसरा दिन है. आज अस्ताचलगामी (डूबते सूर्य) को अर्घ्य दिया जा रहा है. वहीं मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन होगा. सूर्य की उपासना और 36 घंटों के सबसे कठिन निर्जला व्रत के तप का एक अनूठा संगम है.

पटना और गया में सूर्यास्त का समय: छठ महापर्व का तीसरा दिन है और छठव्रती भगवान भास्कर को शाम का अर्घ्य देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं. ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार पटना में शाम 5:11 बजे सूर्यास्त का समय है. वहीं गया में भी सूर्यास्त का समय 5:11 बजे ही है. ऐसे में छठव्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए घरों से निकल चुके हैं.

अर्घ्य का शुभ मुहूर्त: लाखों की तादाद में छठव्रती भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों में पहुंच रहे हैं. दरभंगा में 5 :08 बजे, पूर्णिया में 5:02 बजे सूर्यास्त होगा. वहीं भागलपुर में 5:04 बजे, मुजफ्फरपुर में 5:10 बजे, बेगूसराय में 5:08 बजे सूर्य देवता अस्त होंगे. पंचांग के अनुसार, छठ पूजा की शाम को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का सबसे सर्वोत्तम समय शाम 5 बजे रहेगा. इस दौरान सभी व्रती सूर्य को अर्घ्य दे सकती हैं.

समस्तीपुर में सूर्यास्त का समय 5:07 बजे, जहानाबाद में 5:12 बजे, अरवल में 5:14 बजे, रोहतास में 5:17 बजे, भभुआ में 5:18 बजे, नालंदा में 5:11 बजे है. वहीं औरंगाबाद में 5:15 बजे, सीवान में 5:14 बजे, वैशाली में 5:11 बजे, सीतामढ़ी में 5:09 बजे, मधुबनी में 5:07 बजे सूर्यास्त होगा.

कटिहार में 5:02 बजे, किशनगंज में 5:04 बजे, अररिया में 5:01 बजे, मधेपुरा में 5:04 बजे, मुंगेर में 5:06 बजे, नवादा में 5:10 बजे, जमुई में 5:08 बजे, शेखपुरा में 5:09 बजे और मोतिहारी में 5:11 बजे सूर्यास्त होगा.

सूर्य देव की पत्नी को समर्पित अर्घ्य: छठ महापर्व में डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जो कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है. यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और जीवन की हर उतार-चढ़ाव को स्वीकार करने का भावना को दर्शाता है. मान्यताओं के अनुसार, यह अर्घ्य सूर्यदेव की पत्नी प्रत्यूषा को समर्पित होता है, जो सूर्य की अंतिम किरण होती है.