कटिहार में सबसे पहले तो भभुआ में सबसे लेट सूर्य देवता देंगे दर्शन, जानें अपने शहर में सूर्योदय का समय

छठ के चौथे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत समापन होगा. जानें आपके शहर में सूर्योदय का समय

Auspicious time for morning Arghya
सुबह अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त (ETV Bharat)
नालंदा: लोक आस्था का महान पर्व छठ के आखिरी दिन पारण के दिन छठव्रती उगते सूर्य को अर्ध्य देकर समाप्त हो जाता है. हिंदू धर्म में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक छठ विशेष महत्व रखता है. चार दिनों तक मनाया दाने वाला छठ महापर्व 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होता है.

सूर्योदय का समय: छठ के चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है. ऐसे में बिहार में सूर्योदय का समय 5 बजकर 45 मिनट है. वहीं कटिहार में सबसे पहले सूर्य देवता के दर्शन होंगे, जबकि भभुआ में सूर्य देवता आंख मिचौली खेलेंगे और सबसे देरी से दर्शन देंगे.

पटना में सूर्योदय का समय 5:55 बजे है. वहीं गया में 5:55, भागलपुर में 5:47 बजे सूर्योदय होगा. पूर्णिया में 5:46 बजे, पश्चिम चंपारण में 5:59 बजे, मुजफ्फरपुर में 5:54 बजे, सारण में 5:49 बजे सूर्योदय होगा.

वहीं दरभंगा में 5:52 बजे, सुपौल में 5:51 बजे, अररिया में 5:46 बजे, रोहतास में 5:58 बजे, मधुबनी में 5:52 बजे सूर्य देव निकलेंगे. जबकि पूर्वी चंपारण में 5:57 बजे, शेखपुरा में 5:51 बजे, गोपालगंज में 5:58 बजे, जमुई में 5:50 बजे, बक्सर में 5:59 बजे, शिवहर में 5:55 बजे, भोजपुर में 5:52 बजे, समस्तीपुर में 5:51 बजे और वैशाली में 5:55 बजे सूर्योदय का समय है.

Chhath Puja 2025 Sunrise Time
परिवार की सुख शांति की कामना करती व्रती (ETV Bharat)

सीतामढ़ी में 5:54 बजे, औरंगाबाद में 5:57 बजे, बेगूसराय में 5:50 बजे, खगड़िया में 5:49 बजे, बांका में 5:47 बजे, कटिहार में 5:45 बजे, नवादा में 5:52 बजे, भभुआ में 6:00 बजे, किशनगंज में 5:47 बजे, सीवान में 5:58 बजे, लखीसराय में 5:50 बजे, जहानाबाद में 5:55 बजे, अरवल में 5:56 बजे और मधेपुरा में 5:48 बजे सूर्योदय होगा. सहरसा में 5:49 बजे, मुंगेर में 5:49 बजे और नालंदा 5:53 सूर्य देवता दिखेंगे.

Chhath Puja 2025 Sunrise Time
घाटों पर पारण करतीं हैं व्रती (ETV Bharat)

36 घंटों के सबसे कठिन निर्जला व्रत: ईटीवी से बात करते हुए सोहसराय निवासी पंडित मोहन दत्त मिश्रा ने बताया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आते ही बिहार समेत देश-दुनिया के कोने-कोने में एक खास पवित्रता और ऊर्जा की लहर दौड़ जाती है. यह संकेत है, लोकआस्था के महापर्व छठ के आगमन का यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति लगाव, सूर्य की उपासना और 36 घंटों के सबसे कठिन निर्जला व्रत के तप का एक अनूठा संगम है.

Chhath Puja 2025 Sunrise Time
उषा अर्घ्य और पारण की परंपरा (ETV Bharat)

उषा अर्घ्य और पारण : चार दिनों तक चलने वाला यह अनुष्ठान पीढ़ी-दर-पीढ़ी और भी भव्य और विस्तृत होता जा रहा है, लेकिन इसकी आत्मा आज भी उतनी ही सात्विक और पवित्र है. चौथे और अंतिम दिन, "केलवा के पात पर उगलन सुरुजमल झांके-झुंके...' जैसे पारंपरिक छठ गीतों और 'जय छठी मइया' के जयकारों के बीच मंगलवार की सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही लोकआस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ संपन्न होता है.

Chhath Puja 2025 Sunrise Time
36 घंटे निर्जला व्रत करतीं हैं व्रती (ETV Bharat)

उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठव्रतियों ने 36 घंटों से चले आ रहे अपने कठिन निर्जला उपवास का पारण करती हैं और अपने परिवार व समाज की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. अर्घ्य देने के बाद घाट पर ही व्रतियों ने अदरक, गुड़ और शरबत से अपना 36 घंटे का व्रत तोड़ती हैं. इसके बाद घर लौटने पर परिवार के हर सदस्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ने व्रतियों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है.

Chhath Puja 2025 Sunrise Time
अर्ध्य देते छठव्रती (ETV Bharat)

पानी में खड़े होकर सूर्य देव की प्रतीक्षा: फिर महाप्रसाद बांटा जाता है. दिन भर लोग एक-दूसरे के घर जाकर ठेकुआ, खजूर, नारियल और मौसमी फलों का प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिससे आपसी प्रेम और सौहार्द का माहौल बना रहता है. छठव्रती सूर्योदय से पहले ही घाट पर पहुंच जाते हैं और पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य (उदीयमान सूर्य) की प्रतीक्षा करते हैं.

ऐसे किया जाता है पारण: सूर्य की पहली किरण के साथ ही उन्हें अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया से अपने परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी आयु और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है. अर्घ्य देने के बाद व्रती अदरक और जल या शरबत से अपना 36 घंटे का कठिन व्रत तोड़ते हैं, जिसे पारण कहा जाता है.

Chhath Puja 2025 Sunrise Time
सूर्य की उपासना करती छठव्रती (ETV Bharat)

महत्व: उगते सूर्य को अर्घ्य देना जीवन में एक नई सुबह, नई ऊर्जा और नई आशा का प्रतीक है. यह सूर्य देव से प्रार्थना है कि वे अपनी ऊर्जा और प्रकाश से पूरे संसार को आलोकित करते रहे. इस प्रकार, छठ डूबते और उगते, दोनों सूर्य की उपासना कर जीवन के संपूर्ण चक्र का सम्मान करता है.

पहला दिन, नहाय-खाय (पवित्रता का पहला संकल्प): छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है. इस दिन व्रती (व्रत रखने वाले) नदी, तालाब या पवित्र जल में स्नान करते हैं और पूरी तरह से सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं. इस दिन विशेष रूप से कद्दू (लौकी) की सब्जी, चने की दाल और चावल (अरवा चावल) बनाया जाता है.

महत्व: यह दिन केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आने वाले 36 घंटों के कठिन निर्जला उपवास के लिए मन और शरीर को तैयार करने का पहला चरण है. पवित्र स्नान और सात्विक भोजन से तन और मन, दोनों की शुद्धि होती है. वैज्ञानिक दृष्टि से भी, लौकी जैसी सब्जी शरीर को हाइड्रेट रखती है और पाचन तंत्र को साफ करती है, जो लंबे उपवास के लिए शरीर को तैयार करने में मदद करता है.

दूसरा दिन, खरना (मन और शरीर का अंतिम शुद्धिकरण): नहाय-खाय के अगले दिन खरना होता है, जिसे लोहंडा भी कहा जाता है. इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद विशेष प्रसाद बनाते हैं. यह प्रसाद मिट्टी के नए चूल्हे पर, आम की लकड़ी जलाकर और पूरी पवित्रता के साथ बनाया जाता है. इसमें गुड़ की खीर (रसियाव) और रोटी प्रमुख होती है. व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, जिसके बाद उनका 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है.

महत्व: खरना का प्रसाद शरीर को आने वाले उपवास के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है. गुड़ आयरन और ऊर्जा का एक बेहतरीन स्रोत है. इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती सांसारिक मोह-माया से खुद को अलग कर पूरी तरह से छठी मैया और सूर्य देव की साधना में लीन हो जाते हैं.

तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य (डूबते सूर्य को पहला नमन): यह छठ महापर्व का मुख्य दिन होता है. इस दिन व्रती अपने पूरे परिवार के साथ घाट पर जाते हैं. बांस की टोकरी (दउरा) में ठेकुआ, मौसमी फल, सब्जियां और पूजा की अन्य सामग्री सजाकर सिर पर रखकर घाट तक ले जाया जाता है. व्रती पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य (अस्ताचलगामी सूर्य) को अर्घ्य देते हैं.

महत्व: यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्व है, जिसमें डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है. इसके पीछे एक गहरा दार्शनिक संदेश छिपा है. डूबते सूर्य को अर्घ्य देना इस बात का प्रतीक हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है. यह जीवन-मृत्यु के चक्र और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का संदेश देता है। यह बीते हुए दिन और जीवन के लिए सूर्य देव को धन्यवाद देने का भी एक तरीका है.

बिहार में गंगा नदी में दिखे दो विशालकाय मगरमच्छ, छठव्रतियों में दहशत

छठ महापर्व की महिमा की कायल है फिल्म अभिनेत्री संचिता वासु, छठ मनाने पहुंची अपने पैतृक गांव

